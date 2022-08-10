Türkiye ile Tayvan Arasında İHA Teknolojisi Alanında Önemli İş Birliği

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Dronepark’ta konuşlu İHA üreticisi Fly BVLOS Technology, İHA teknolojisi alanında dünya pazarında önemli bir atılım gerçekleştirdi. Fly BVLOS Technology ve Gebze Teknik Üniversitesi ile Tayvan Formosa Üniversitesi arasında atılan imzalarla Fly BVLOS Technology, Tayvan’da İHA teknolojisi alanında çalışan UAV Technology Center’a ortak oldu.

İHA teknolojisi alanında önemli faaliyetlerin yürütüldüğü Dronepark’a ev sahipliği yapan Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) ile yine Dronepark’ta konuşlu ve İHA sektörüne yeni bir soluk kazandıran Coşkunöz Holding iştiraki Fly BVLOS Technology, Tayvan’a açılıyor. Tayvan’ın Chiayi şehrinde gerçekleşen Taiwan-Türkiye UAV Technology Forum’a katılan Gebze Teknik Üniversitesi ve Fly BVLOS Technology, burada Tayvan Formosa Üniversitesi ile ’İHA teknolojisi alanında akademik ve teknik değişim ve iş birliğini teşvik etmek ve güçlendirmek’ amacıyla anlaşma imzaladı. Anlaşmayla Fly BVLOS Technology, merkezi Tayvan’da bulunan ve İHA teknolojisi alanında çalışan UAV Technology Center’ın ortağı oldu.

Ortaklıkla beraber dünyada teknoloji geliştirmede önde gelen firmalar ile Ar-Ge faaliyetlerini beraber yürütmek üzere iş birliği anlaşmaları imzalayan Fly BVLOS Technology, yakında Uluslararası UAV Technology Center’da bir Ar-Ge ofisi açacak. Burada özellikle motor, çip, batarya gibi ürünlere yönelik Ar-Ge faaliyetleri yürütülecek. Ayrıca tüm paydaşlar İHA teknolojileri alanındaki uzmanlık ve tecrübelerini paylaşacak.

İmza törenine Fly BVLOS adına Fly BVLOS kurucusu Kamil Demirkapu, Gebze Teknik Üniversitesi adına rektör Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, eski rektör Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan ve Tayvan Formosa Üniversitesi adına ise rektör Shinn-Liang Chang katıldı.

Dünyada benzeri olmayan GTÜ Dronepark’ta, İHA teknolojilerinin ülkemizde ilk defa uluslararası kapsamda ele alındığı eğitim ve teknoloji programları ile Ar-Ge çalışmaları yürütülüyor. Dronepark’ta faaliyet gösteren FLY BVLOS Technology ise dünya standartlarında verdiği nitelikli İHA pilot eğitimleri ve ürettiği İHA’lar ile Türkiye ekonomisine katkı sunuyor. GTÜ ve Fly BVLOS, Tayvan’a İHA üretimindeki tecrübelerini aktarırken önemli bir teknoloji üreticisi olan Tayvan Formasa Üniversitesi’nin ve ortağı olunan UAV Technology Center’ın da bu alandaki çalışmalarından faydalanacak.

Demirkapu: “Dünyadaki en iyi İHA’lardan bazıları Türk mühendislerin elinden çıkıyor”

Törende konuşan Fly BVLOS kurucusu Kamil Demirkapu, yapılan anlaşmayla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: “Bugün burada böyle bir iş birliği için bir arada bulunmaktan son derece mutlu ve gururluyuz. Tayvan; teknoloji alt yapısı, Ar-Ge faaliyetleri, ekonomisi ve üretimiyle bizler için çok değerli bir ülke. Türkiye ise Ar-Ge’den üretime çeşitli alanlarda gerçekleştirdiği atılımlarla dünyada önemli bir yere geldi. Özellikle herkesin çok iyi bildiği gibi dünyadaki en iyi İnsansız Hava Araçlarından bazıları Türk mühendislerinin elinden çıkmakta. Gebze Teknik Üniversitesi, geleceğin lojistik ve havacılık sektörleriyle beraber tüm ticaret hayatını değiştirecek İHA teknolojilerinin ülkemizde ilk defa uluslararası kapsamda ele alındığı eğitim ve teknoloji programları bulunan Dronepark’a ev sahipliği yapıyor. Dronepark’ta faaliyet gösteren Fly BVLOS Technology şirketimiz de kurulalı henüz sadece 1 yıl olmasına rağmen İHA üretimi ve İHA pilotluğu eğitimi alanındaki önemli başarılarıyla bizleri gururlandırıyor. Yapılan bu anlaşmayla Türkiye’den bu iki çok güçlü partnere, İHA teknolojisi alanında değerli akademik çalışmalara imza atan Tayvan Formosa Üniversitesi’nin tecrübesi de katılacak. Bu iş birliğiyle sektörde önemli araştırma ve yeniliklere imza atarak hem ülkemizin İHA alanındaki Ar-Ge ve üretim faaliyetlerine hem de Türkiye’nin bu alandaki uzmanlığı ve birikiminin uluslararası camiada daha da görünür olmasına katkı vermeyi hedefliyoruz.”

Fly BVLOS Technology önemli başarılara imza atıyor

Coşkunöz Holding iştiraki Fly BVLOS Technology, İHA üretimi ve İHA pilotluğu eğitimi alanında kritik başarılara imza atarak savunma-havacılıkta yerli ve milli üretime katkı veriyor. Daha önce ‘JACKAL’ isimli İnsansız Hava Aracı ile ilk ihracatını İngiltere’ye gerçekleştiren Fly BVLOS Technology ile Türkiye tarihinde ilk kez İngiltere’ye bu alanda bir satış yapmış oldu. Fly BVLOS Technology, aynı zamanda İHA alanında ülkemizde ilk kez uluslararası BVLOS pilotluğu standartlarında eğitimler veriyor.