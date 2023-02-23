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Türkiye İMSAD İnşaat Malzemeleri Maliyet Açıklaması

23 Şubat 2023 Perşembe 16:32
Türkiye İMSAD İnşaat Malzemeleri Maliyet Açıklaması

Türkiye'de inşaat malzemeleri maliyetleri ne kadar oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, inşaat sektörü temsilcileriyle Gaziantep'te bir araya geldi. Türkiye İMSAD’ın da yer aldığı toplantıya Türkiye İMSAD Üyesi olan AGÜB, AYSAD, PÜKAD, İZODER, TÇÜD, TUKDER gibi inşaat malzemesi sektör dernek temsilcileri ile çimento sektörü, TOKİ, TOBB temsilcileri katıldı. Bakan Kurum toplantıda deprem bölgesinin yeniden inşa sürecini anlattı ve harita üzerinden yeni yerleşim alanları olarak değerlendirilebilecek sahalara ilişkin bilgi verdi. 

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu toplantı sonrası bir değerlendirmede bulunarak verdiği demeçte şu açıklamalara dikkat çekti:

“Bu çetin kış şartlarında, çadırlarda, konteynerlerde barınmak zorunda kalan yüzbinlerce depremzede kardeşimizin yaşadığı tüm zorlukları görüyor, hissediyor ve acılarını paylaşıyoruz. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. 

Afetin bölgede açtığı yara çok büyük.  Ancak, yardımlaşmayı ve dayanışmayı genlerinde taşıyan bir millet olarak, yaralarımızı birbirimize sarılarak saracağız. İnşaat malzemesi sanayicileri olarak sahip olduğumuz imkânları ve gücümüzü seferber ettik. 

Sayın Bakanımızın da toplantıda belirttiği üzere inşaat sektörünün tüm paydaşları olarak, bölge halkının bir an önce yuvalarına kavuşması için ihtiyacı olan konutların yapım aşamasında tüm faaliyetleri desteklemekteyiz.  

Bakanımızın şehir yapılanmalarında makûs talihimizi değiştirecek radikal değişim planlamalarını açıklaması hayati önemde bir adımdır.

Bakanlığımızın oluşturduğu kesinleşmemiş olmasına rağmen hasar tespit çalışmaları ile paylaşılan yıkık, ağır, orta ve az hasarlı binaların belirlenmiş olması, kalıcı konutları oluşturma seferberliğinde rehber olma kıymetindedir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın planladığı yaraları sarma ve kalıcı konutları oluşturma seferberliği evrensel boyutta büyüktür.

Emsalsiz dayanışma şuurumuz ile asrın felaketini ülkemize yakışır şekilde çözeceğimize eminiz.

Toplantıda sözü edilen ilk etapta 200 bin konutun inşa sürecinde ihtiyaç duyulan malzemeyi ve fazlasını Türkiye inşaat malzemeleri sanayisi olarak kapasite ve nitelik açısından karşılayabilecek potansiyele sahibiz.

Sektörümüz potansiyeli, üretim kapasitesi, ürün niteliği ve maliyet yapısı ile deprem yaralarını saracak imkânlara sahiptir. İhtiyacımız koordinasyonumuzu artırmaktır. Dolayısıyla sektör olarak sahip olduğumuz yüksek üretim kapasitemiz, malzeme kalitemiz ve imkânlarımızla, kalıcı konut seferberliğine ihtiyaç duyulan desteği vermeye hazırız. 

Önümüzdeki süreçte enerji, hammadde, döviz kurları ve işçilikte olağanüstü bir değişim olmadığı sürece malzemelerde fiyat artışı ihtiyacı olmayacağını öngörmekteyiz. 

Tüm Türkiye’yi yasa boğan bu felaket karşısında Türkiye inşaat malzemesi sanayicileri olarak yaraları sarmaya muktedir olduğumuzu belirtir, bölgeye yardımlarımızı sürdürmek için paydaşlarımızla temas halinde, tam kapasite ve gayretle üretmeye devam edeceğimizi kamuoyuyla paylaşırız.”

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