Türkiye Insurtech 2022 ödülleri sahiplerini buldu



Bu yıl ilk kez Antalya Pine Beach Belek Hotel'de düzenlenen, sunuculuğunu Aynur Ayaz’ın gerçekleştirdiği Türkiye Sigorta Fuarı ve Kongresi (USFK), sigortacılık sektörünün en büyük B2B platformu olmasının yanı sıra katılımcılara; yeni yatırım alanları, sektörünün yeni teknolojileri ve örnek uygulamaları hakkında konferans, panel ve etkinliklere katılım şansı tanıdı aynı zamanda birçok paydaşa iş birliği imkanı da sağladı.

InsurTech Hub tarafından sigortacılıkta yapay zeka kullanımından siber güvenlik çözümlerine kadar her tür sigortaya destek teknolojik ürün ve projeyi değerlendiren ve ödüllendiren “Türkiye Insurtech Ödülleri 2022” de ilk kez düzenlenerek fuara damgasını vurdu.





Sigorta sektöründe dijital dönüşümü sürdüren her türlü ürün ve projeyi sektöre tanıtmayı misyon edinen Türkiye Insurtech Ödülleri 2022, Türkiye’deki ilk ve tek insurtech ödül organizasyonu.

100’e yakın başvuru alınmasının yanı sıra insurtech çözümlerini benimseyen birçok sigorta şirketleri, acenteler, brokerler, bankalar, eksperler ve sektörde dijital dönüşüm sağlayan birçok teknoloji şirketide katılım sağladı. Ön elemeyi geçen tüm aday sunumlarını değerlendirilen Jüri Heyeti; Fatih Acer, Prof. Dr. Selim Yazıcı, Cüneyt Kırlar, Özgür Obalı, İsa Turgut İnci, Zeynep Stefan, İsmail Haznedar, Tuğrul Uzun, Sinem Cantürk, Mehmet Abacı, İlker Arabacı, Selcen Gür, Mahir Çipil, Mevlüt Söylemez, Ahmet Nedim Erdem ve Levent Korkut gibi sigorta sektörünün deneyimli ve önde gelen isimlerinden.

Ödül değerlendirme konuları arasında Blockchain, Yapay Zeka (AI), Nesnelerin İnterneti (IoT) gibi birçok teknoloji bulunmasının yanı sıra en Insurtech Banka, en Insurtech Broker, en Insurtech Sigorta Şirketi gibi alanlarda da değerlendirmeler yapıldı.



Sektörde en inovatif fikirler ve en güncel teknolojiler ile fark yaratarak ödül almaya hak kazanan ürün ve projeler Uluslararası Sigortacılık Fuarı ve Kongresi kapsamında;

Türkiye Insurtech Ödülleri 2022’de açıklandı.

Tam 9 kategorinin finalistleri ve kazananları;



“En Insurtech Acente” kategorisinde; online ürünlerin dışında offline tüm branşlarda teklif alabileceğiniz hizmet yelpazesine sahip olan Dinkal Sigorta birinciliğe hak kazandı aynı zamanda Eron Sigorta ve Turanlı Sigorta finale kaldı.

“En Insurtech Broker” kategorisinde; Türkiye’de hizmet veren ilk ve en büyük dijital sigorta platformu olan Sigortam.net birinciliğe hak kazandı aynı zamanda Tamamlayıcı Sağlık ve Nart Sigorta finale kaldı.

“En Insurtech Eksper” kategorisinde; yurt iç ve yurt dışı sigorta sektörü ve paydaşlarının dijital dönüşüm devrimini gerçekleştirmesine öncülük ve aracılık etmek isteyen Ekol Ekspertiz birinciliğe hak kazandı aynı zamanda Gla Ekspertiz ve SEDEV finale kaldı.

“En Insurtech Banka” kategorisinde; kredi risklerini ve olası teminat yetersizliği senaryolarını ortadan kaldırmak için geliştirilmiş olan Anadolu Bank Sigorta Botu Projesi birinciliğe hak kazandı aynı zamanda Anadolu Bank Sigorta Platformu Projesi ile Emlak Katılım Bankası finale kaldı.



“En Insurtech Sigorta Şirketi” kategorisinde; en hızlı ve online işlem potansiyeline sahip Fiba Emeklilik birinciliğe hak kazandı aynı zamanda Anadolu Sigorta ve Bereket Sigorta finale kaldı.



Sektörde dijital dönüşümü besleyen birçok paydaşın yanı sıra sektörü teknolojileri ile dijitalleştiren birçok teknoloji şirketi de ödüllendirildi.” kategorisinde; uydu analizleri ile çiftçiler için uygun ve erişilebilir, sigorta kuruluşları için öngörülebilir ve verimli, yenilikçi sigorta çözümleri üreten Agcurate birinciliğe hak kazandı aynı zamandavefinale kaldı.” kategorisinde; yapay zeka tabanlı fiyatlandırma platformu olarak da bilenenbirinciliğe hak kazandı aynı zamandavefinale kaldı.” kategorisinde; tüm sigorta şirketlerinin ürün ve hizmetlerinin web servislerine tek bir sistem üzerinden ulaşan ve merkezileştiren ilk ve tek açık sigortacılık platformu olan Insurgateway birinciliğe hak kazandı aynı zamanda Turkcell ve Sigortapro finale kaldı.“En Insurtech İnovatif Ürün ve Proje” kategorisinde; Türkiye’nin önde gelen çevrimiçi sağlık sigortası pazarında yer alan Tamamlayıcı Sağlık birinciliğe hak kazandı aynı zamanda Ortus ve OtoKonfor finale kaldı.Aynı zamanda tüm birincilerin içinden en yüksek puanı alan ve teknolojisi ile en ilgi çekici ve inovatif bulunan Agcurate girişimi ise “En iyi Insurtech ödülü” ile birinciliğini taçlandırdı.