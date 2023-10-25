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Türkiye İsrail ilişkileri borsayı vurdou

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas ile ilgili sözlerinin ardından Borsa İstanbul'da yaşanan sert düşüş nedeniyle sistem iki kez kesildi

25 Ekim 2023 Çarşamba 18:27
Türkiye İsrail ilişkileri borsayı vurdou






Türkiye İsrail ilişkileri borsayı vurdou

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde düşüş yüzde 5'e ulaştı ve devre kesici uygulandı. Tekrar işleme açılan BIST 100 Endeksi'nde ikinci kez devre kesici uygulanmak zorunda kalındı. Piyasalarda ise AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Mehmet Şimşek'in açıklamaları takip ediliyordu.


Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi'nde iki kez devre kesici uygulandı.

BIST 100 Endeksi'nde öğleden sonra düşüş yüzde 5’i aştı ve endeks bazlı devre kesici çalıştı.

İşlemlerin saat 17.19’da yeniden başlamasının ardından tekrar sert düşüşler devam edince ikinci kez devre kesici uygulandı.

BIST 100 Endeksi'nde düşüş yüzde 7'ye ulaşırken işlemler tekrar durduruldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,06 değer kaybederek 7.905,37 puanla tamamlamıştı.

18.01’de kapanış seansı yapılacak.

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI TEPKİ ÇEKTİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'e yönelik açıklamalarının ardından piyasalarda hareketlilikler yaşandı. 

AKP grup toplantısında konuşan Erdoğan, Hamas’ı “terör örgütü” olarak değil, “kurtuluş ve mücahitler grubu” olarak nitelendirmesi tepkilere yol açtı.

Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı: 

"Son yaptıkları toplantıda bir araya gelip tüm batı Hamas'ı bir terör örgütü olarak görüyor. İsrail sen bir örgüt olabilirsin çünkü bu batının sana borcu çok ama Türkiye'nin sana borcu yok. Hamas bir terör örgütü değil toprağını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubudur"

ŞİMŞEK'TEN YABANCI YATIRIMCI AÇIKLAMASI

Aynı saatlerde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ise yabancı sermayeye ilişkin "Yabancı yatırımlar geri dönecek ama zaman alacak" sözleri de sıcak paranın bulunamadığı şeklinde yorumlandı.


 

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