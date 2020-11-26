Türkiye Kalite Ödülleri sahiplerini bekliyor



2020 Yılın Kalite Ödül Töreni için geri sayım başladı. 7 Ana kategoride verilecek olan ödüller için adayların kendi sektöründeki başarı hikayesi, sanat, kültür, ekonomi, ticaret ve sosyal sorumluluk projelerine katkıları ile toplumdaki öncü rolü belirleyici olacak. Oya Ulucan Event, Oya Ulacan tarafından düzenlenen dev organizasyonda sanat, iş, eğitim, ticaret, emlak sektörüne yön veren ünlü iş insanları da katılacak.

Bakanlar, iş insanları, sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri ile moda ve magazin dünyasının ünlü isimlerinin de katılacağı ödül töreni 11 Ocak'ta yapılacak.

Türkiye Kalite 2021 ödülleri bu yıl Türkiye Kalite Sanat Ödülleri, Türkiye Kalite Gayrimenkul ve Emlak Ödülleri Türkiye Kalite Lezzet Ödülleri, Türkiye Kalite iş ve Teşvik Ödülleri, Türkiye Kalite Turizm Ödülleri, Türkiye Kalite Sağlık Ödülleri, Türkiye Kalite Basın Ödülleri ana kategorilerinde verilecek.