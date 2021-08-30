Türkiye'nin CEO'ları kalıcı yatırımlar yapmak istiyor



Aralarında savunma ve havacılık, yazılım, yapay zekâ ve insan kaynakları, teknoloji, enerji, inşaat ve turizm ile bankacılık ve gıda sektörünün çok sayıda önemli markasına yön veren şirketlerin üst düzey yöneticileri, Türkiye'nin ekonomik gelişimine katkıda bulunacak yeni yatırım ve iş birliği imkanlarını değerlendirmek için ikinci kez bir araya geldi.

İstanbul Baltalimanı Portaxe'te düzenlenen etkinliğin öncülüğünüve derneğingerçekleştirdi.

İkinci tanışma toplantısının açılışında konuşan İcra Kurulu Başkanı Haldun Pak, gelecek kuşaklar için kalıcı işlere imza atmak istediklerini söyledi.

Pak konuşmasında "Platformun yeni nesil SİAD anlayışına uygun olarak, teknolojinin tüm imkanlarından faydalanarak üyelerin maksimum seviyede yararlanabileceği bir altyapı oluşturduğunu ve CEO Platformu’nun temel prensiplerinin pozitif temsiliyet anlayışı ile siyasi ve dini görüşlere saygı çerçevesinde bağımsız, şeffaflığı ilke edinmiş, ülkesel anlamda üretim ve gelişimi hedef almış bir sivil toplum kuruluşu olduğuna değinirken aynı zamanda sosyal sorumluluk ve işe dair tüm projeleri sıraya alarak 2022 yılı vizyonu ile gerçekleştirebilme heyecanı içerisinde çalışmalarını sürdürdüklerini" belirtti.

Pak, iş insanlarına seslenirken “Kadimden Kıdeme” bir yolculuk içeren CEO Platformu, bir çağ kapanıp bir çağ açılıyorken gelişen dünya düzeninde son köprü görevi ile geleceği insana saygılı, üretken bir yapıda inşa etmek misyonu ile platformda yer alan iş insanları ile kalıcı işlere imza atmaya hazırlandıklarını anlattı.

Üst Düzey Yöneticiler Derneği CEO Platformu, şimdilik 500 C-Level ve üzeri farklı sektörlere yön veren iş insanlarından oluşuyor. CEO Platformu kişilerin kendi kişisel faaliyetleri sayesinde yatırımlar sağlamak, diğer üyeler ile ticari ilişkiler kurmak, sosyalleşerek networking yapılmasını sağlamak amacı ile bir araya gelebilecekleri mevcut bir ekosistem yapısı ile faaliyet gösteriyor.

Platform içinde Türkiye başta olmak üzere, Avrupa, Asya, Afrika ve Ortadoğu ülkeleri ile ABD'de faliyet gösteren çok sayıda şirketin CEO'su yer alıyor.