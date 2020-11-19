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Türkiye'nin ceza yükünü İstanbul çekiyor | Cezalar yüzde 322 arttı

Ekim ayında, dâhilde alınan Katma Değer Vergisi (KDV) yüzde 157,3, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tahsilâtı yüzde 80 arttı. Motorlu taşıtlardan tahsil edilen ÖTV geliri artarak, ilk defa petrol ve doğalgaz ürünlerinden alınan vergiden daha yüksek seviyede gerçekleşti

19 Kasım 2020 Perşembe 09:59
Türkiye'nin ceza yükünü İstanbul çekiyor | Cezalar yüzde 322 arttı

Türkiye'nin ceza yükünü İstanbul çekiyor | Cezalar yüzde 322 arttı

İstanbul’da, vergi gelirlerinde yıllık artış, Ocak- Ekim döneminde, yüzde 23, Ekim ayında ise yüzde 43,4 oldu. Ekim ayında, dâhilde alınan Katma Değer Vergisi (KDV) yüzde 157,3, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tahsilâtı yüzde 80 arttı. Motorlu taşıtlardan tahsil edilen ÖTV geliri artarak, ilk defa petrol ve doğalgaz ürünlerinden alınan vergiden daha yüksek seviyede gerçekleşti. Şans oyunlarından alınan vergi tahsilâtı yüzde 181,5, tahsil edilen idari para cezaları ise yüzde 322,1 arttı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İstatistik Ofisi, İstanbul’a ilişkin mali istatistiklerin değerlendirildiği Kasım 2020 Mali İstatistikler İstanbul Ekonomi Bülteni’ni yayınladı. Ekim ayında gerçekleşen işlemler, rakamlara şöyle yansıdı:

Tahsil edilen idari para cezaları yüzde 322,1 arttı

2020 yılı Ocak- Ekim döneminde, tahsil edilen para cezalarının yüzde 40,5’i İstanbul’dan gerçekleşti. Para cezaları, yıllık yüzde 37,6 artarken, en yüksek artış, yüzde 92,2 ile idari para cezalarında oldu. Ekim ayında ise idari para cezalarının yüzde 62,2’si İstanbul’dan tahsil edildi. İdari para cezalarının tahsilâtında yıllık yüzde 322,1 artış gerçekleşti.

Bütçe gelirlerinde yüzde 21,2’lik artış

Merkezi yönetim bütçe gelirinin yüzde 39,3’ünün tahsil edildiği İstanbul’da, gerçekleşen tahsilât, 2019 yılının Ocak- Ekim döneminde, 266 milyar 66 milyon TL iken, 2020 yılının aynı döneminde, yüzde 21,2 artarak 323 milyar 25 milyon TL’ye ulaştı. Merkezi Yönetim bütçe gelirleri, yıllık yüzde 14,3 artarak 822,19 milyar TL olarak gerçekleşti. Aynı dönemde, tahsil edilen vergi gelirleri, İstanbul’da yüzde 23 artışla 302 milyar 30 milyon TL, Merkezi Yönetim’de ise yüzde 21,4 artışla 655 milyar 34 milyon TL olarak gerçekleşti. Ekim ayında gerçekleşen vergi gelirleri tahsilâtı, İstanbul’da yıllık yüzde 43,4 artarak 35 milyar 11 milyon TL oldu.

KDV, Ekim’de yüzde 157,3 arttı

2020 yılının Ocak- Ekim döneminde, İstanbul’da gerçekleşen gelir vergisi tahsilâtı yıllık yüzde 7,7 azalırken kurumlar vergisi tahsilâtı yüzde 54,5 arttı. Bu dönemde gelir vergisi tahsilâtı 66 milyar 57 milyon TL, kurumlar vergisi tahsilâtı 43 milyar 27 milyon TL olarak gerçekleşti. Dâhilde alınan Katma Değer Vergisi (KDV), Ocak- Ekim döneminde yıllık yüzde 17,8 artarken, sadece Ekim ayında, yıllık yüzde 157,3 artış kaydetti.

ÖTV tahsilâtındaki artış yüzde 80 oldu

İstanbul’da, 2020 yılının Ocak- Ekim döneminde, özel tüketim vergisinin genel bütçe gelirleri içindeki payı yüzde 22,9, vergi gelirleri içindeki payı ise yüzde 24,3 oldu. Özel tüketim vergisi (ÖTV) tahsilâtı yıllık yüzde 49,6 arttı. Ekim ayında, ÖTV tahsilâtı, yıllık yüzde 80 artarak 9 milyar 900 milyon TL olarak gerçekleşti.

ÖTV geliri yıllık, petrol ve doğalgaz ürünlerinde yüzde 20,6 motorlu taşıtlarda yüzde 248,2, alkollü içkilerde yüzde 4,8, tütün mamullerinde yüzde 31,7, kolalı gazozlarda yüzde 34,7 ve dayanıklı tüketim ve diğer mallarda yüzde 119,7 arttı. ÖTV, Ekim ayında ise yıllık, petrol ve doğalgaz ürünlerinde yüzde 12, motorlu taşıtlarda yüzde 301,9 arttı. Bu artış ile beraber motorlu taşıtlardan tahsil edilen ÖTV geliri, ilk defa petrol ve doğalgaz ürünleri tahsilâtından daha yüksek gerçekleşmiş oldu.

Şans oyunlarından alınan vergi tahsilâtı yüzde 181,5 arttı

2020 yılının Ocak- Ekim döneminde, dâhilde alınan mal ve hizmet vergilerinden Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) tahsilâtı yıllık yüzde 9,5,şans oyunları vergisi tahsilâtı yıllık yüzde 36,7 arttı. Ekim ayında ise Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) tahsilatı yüzde 9,3 artarken şans oyunları vergisi tahsilatındaki yükselik yüzde 181,5’e ulaştı.

Türkiye’de Mart 2020 itibariyle yürürlüğe giren dijital hizmet vergisinin, Ekim sonu itibariyle, toplam tahsilatı 800 milyon TL’ye ulaştı; tahsilatın tamamı İstanbul’dan gerçekleşti.

Gelir stopaj vergisi mükellefi sayısı yüzde 10,1 yükseldi

Ekim ayı itibariyle İstanbul’da gelir vergisi faal mükellef sayısı, yıllık yüzde 5,6, gelir stopaj vergisi faal mükellef sayısı yüzde 10,1, kurumlar vergisi mükellef sayısı yüzde 8,1 ve Katma Değer Vergisi (KDV) mükellef sayısı yüzde 6,7 arttı. Gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ) ve basit usulde vergilendirilen faal mükellef sayısı ise bir önceki yıl ile aynı seviyede kaldı.

Kasım 2020 Mali İstatistikler İstanbul Ekonomi Bülteni, Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü ve Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine dayanılarak hazırlandı.

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