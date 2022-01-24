Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul -1°
hafif kar duşu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Türkiye'nin en büyüğüydü | BtcTurk çöktü

Kripto varlık servis sağlayıcısı BtcTurk teknik aksaklık nedeniyle web sitesinde erişim sorunu yaşandığını açıkladı.

24 Ocak 2022 Pazartesi 10:00
Türkiye'nin en büyüğüydü | BtcTurk çöktü

Türkiye'nin en büyüğüydü | BtcTurk çöktü

Türkiye'de büyük bölümü küçük tasarruf sahibi olduğu tahmin edilen çok sayıda yatırımcı dolar bazında fiyatlandığı, ülkedeki yüksek enflasyona karşı koruma oluşturduğu için gündelik değer artışı ve kayıpların yüksek olduğu kripto para piyasasına yönelmişti.

Kripto varlık servis sağlayıcısı BtcTurk'e erişim sağlanmamasının ardından şirket tarafından Twitter'dan yapılan paylaşımda, "Servis sağlayıcılarımızdan kaynaklı teknik aksaklık nedeniyle bazı kullanıcılarımız BtcTurk web sitesi ve mobil uygulamalarında erişim kesintileri yaşamaktadır. Teknik ekibimiz konunun en kısa sürede çözümlenmesi için çalışmalarını sürdürmektedir" dedi.

''ENDİŞELENECEK BİR DURUM YOK''

BtcTurk kurucusu Kerem Tibuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Microsoft kaynaklı teknik bir sorun var, arkadaşlar uğraşıyor. Biraz zaman alabilir. Endişelenecek bir durum yok" diye belirtti.

Anahtar Kelimeler:
BtcBTCTurk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Haldun Pak | Telefon Dolandırıcılığında Bankaların da Sorumluluğu Önemli
Haldun Pak | Telefon Dolandırıcılığında Bankaların da Sorumluluğu Önemli
Baymak 2021’de ihracatta dolar bazında yüzde 38 büyüdü
Baymak 2021’de ihracatta dolar bazında yüzde 38 büyüdü
ÜNLÜ & Co Günlük Bülten | FED Haftası
ÜNLÜ & Co Günlük Bülten | FED Haftası
Gedik Yatırım’ın yeni genel müdürü Ersan Akpınar oldu
Gedik Yatırım’ın yeni genel müdürü Ersan Akpınar oldu
Şeyhmus Can, kendi defilesinde modellik yaptı
Şeyhmus Can, kendi defilesinde modellik yaptı
ÜNLÜ & Co Günlük Bülten | Merkez Faizi sabit mi tutacak?
ÜNLÜ & Co Günlük Bülten | Merkez Faizi sabit mi tutacak?
Mobilya Sektörü dev buluşma için hazır
Mobilya Sektörü dev buluşma için hazır
Novartis İlaç Türkiye, Avrupa ve Türkiye’de ;“En İyi İşveren” ödülünü aldı
Novartis İlaç Türkiye, Avrupa ve Türkiye’de ;“En İyi İşveren” ödülünü aldı
Sandoz Türkiye 4. Kez “En İyi İşveren” markası oldu
Sandoz Türkiye 4. Kez “En İyi İşveren” markası oldu
Çalışanlar sosyal medyayı kullanırken nelere dikkat etmeliler?
Çalışanlar sosyal medyayı kullanırken nelere dikkat etmeliler?

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim