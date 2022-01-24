Türkiye'nin en büyüğüydü | BtcTurk çöktü

Türkiye'de büyük bölümü küçük tasarruf sahibi olduğu tahmin edilen çok sayıda yatırımcı dolar bazında fiyatlandığı, ülkedeki yüksek enflasyona karşı koruma oluşturduğu için gündelik değer artışı ve kayıpların yüksek olduğu kripto para piyasasına yönelmişti.

''ENDİŞELENECEK BİR DURUM YOK''

Kripto varlık servis sağlayıcısı BtcTurk'e erişim sağlanmamasının ardından şirket tarafından Twitter'dan yapılan paylaşımda, "Servis sağlayıcılarımızdan kaynaklı teknik aksaklık nedeniyle bazı kullanıcılarımız BtcTurk web sitesi ve mobil uygulamalarında erişim kesintileri yaşamaktadır. Teknik ekibimiz konunun en kısa sürede çözümlenmesi için çalışmalarını sürdürmektedir" dedi.

BtcTurk kurucusu Kerem Tibuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Microsoft kaynaklı teknik bir sorun var, arkadaşlar uğraşıyor. Biraz zaman alabilir. Endişelenecek bir durum yok" diye belirtti.