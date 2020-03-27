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Türkiye'nin gözü ünlü şirketleri arıyor | Koronavirüs tehlikesi için ne yaptınız?

Yıllardır bu ülkenin en karlı yatırımlarından milyarlarca dolar kazanan ünlü şirketler şimdi sıra sizde. Böyle bir günde ortadan kaybolanları Türk halkı asla affetmeyecek!

27 Mart 2020 Cuma 22:36
Türkiye'nin gözü ünlü şirketleri arıyor | Koronavirüs tehlikesi için ne yaptınız?

Türkiye'nin gözü ünlü şirketleri arıyor | Şimdi sıra onlarda 


Felaket adım adım kapımıza geliyor. Siyasi tartışmaları, politik hırsları lütfen unutalım. Gün yediden yetmişe dayanışma günü, kurallara uyma, evden çıkmama günü. Uzaktan kalpten kalbe kucaklaşma günü. 

BAYKAR SAVUNMA'NIN GENÇ EKİBİ PROJE ÜSTÜNDE ÇALIŞIYOR

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs karşısında Türkiye'nin tüm gücüyle verdiği mücadale her alanda yoğunlaşıyor. Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere devletin bütün kurumları üstüne düşeni canla-başla yapmaya çalışırken, özel sektörün öncü kuruluşları bu zorlu günlerde birer birer yerini almaya başladı. 

Koç Holding ve Baykar Makina ilk işaret fişeğini yaktı. İyi de yaptı. Arçelik fabrikaları solunum cihazı üreterek Sağlık Bakanlığı'na hibe edeceğini duyurdu, Türk malı İHA'larıyla savaşların kaderini değiştiren Baykar Makina yerli solunum cihazını üretmek için tüm imkanlarını seferber ettiğini duyurdu. 

Dünyada (27 Mart) gece yarısına kadar 27 bin, Türkiye'de ise 92 kişinin hayatına mal olan ölümcül virüse karşı, düzenlediği kampanyalarla vatandaşın yanında yer alan şirketleri isim isim yayınlıyoruz. Hepsine gönülden binlerce kez teşekkürler. Türk halkı onları hiç bir zaman unutmayacak.

Peki yıllardır Türk milletinin sırtından milyarlarca lira kazanan, kâr rekorları kıran milyar dolarlık şirketler, iş insanları.. Neredesiniz? 

Türkiye'de sadece Koç Holding, Baykar Makina, Sabancı Holding, Sanko Holding, Vestel mi var? 

Türkiye'yi çeyrek asırdır betona boğan inşaat şirketleri ilk sizden başlayalım. TV ekranlarında yıllardır Her reklam kuşağını lüks konut filmlerine boğan Ağaoğlu'lar, DAP Yapı'lar, GAP Yapı'lar, TOKİ'nin ünlü iş ortakları müteahhitleri asıl şimdi sizleri görme zamanı geldi. 

Sahi bu ülke için bir çivi çakacak gücünüz yok mu?

Ağaoğlu, Ekşioğlu, SurYapı, DAPYapı, Polat Yapı, MakYol, Cengiz İnşaat, Eminevim, FuzulEv, Bayburt Grup, Kolin İnşaat, STFA, ESTA, Nurol İnşaat, Kuzu Grup, Doğuş İnşaat, Tekfen, Çalık, Yapı Merkez İnşaat, GAP İnşaat, Limak İnşaat, Rönesans İnşaat.

Yıllardır ekranlarda, lüks rezidans reklamlarınıza, devasa beton blok görüntülerinize milletçe katlandık. Satış rekorları haberlerinize sık sık sık yer verdik. Vergi rekortmenliğinizi hiç görmedik ama, dünyanın en büyük inşaat şirketleri sıralamasına Türk halkına sattığınız konutlarla girdiniz.

Şimdi elinizi taşın altına koymanın tam zamanı..  

Hadi birleşin kendi aranızda, GYODER bu amaç için iyi bir platform. 
Koronovirüs için özel karantina hastanesi yapmanıza kim karşı çıkar? Böyle bir girişim milletin kalbinde taht kuracatır. Böyle bir inşaata tek çivi çakmanız bile milyonlarca takdir alacaktır. İki günde Korona hastanesi inşaa ederek devletine teslim eden Çinli şirketten neyiniz eksik?

Petrol devleri, Türkiye'nin en büyük akaryakıt dağıtım şirketleri, rafineriler, kamu ihaleleriyle devlet kurumlarını bedavaya yakın kapatan iktidar yakını dev holdingler..
Kızılay'ı 8 milyon dolarlık bağışa aracılık yaptırarak şereflendiren BaşkentGaz, böyle bir günde gaz yapmak yok, Haydi çıkın meydana.. 
Koruyucu elbise mi ürettireceksiniz? Halka dağıtılmak üzere dezenfektan jel ya da hijyen malzemesi mi tedarik edeceksiniz? 

Türkiye'nin yerli tank fabrikasını TSK'dan ürütelimyen tank siparişiyle satın alan, iş insanımız ortalıkta hiç görünmüyor. 

Kamu reklamlarından kazandığını, ailesi için yüzlerce Covid-19 testi almakla ünlenen medya patronumuz, sağlık çalışanları için kaç maske bağışı yapmayı düşünüyorsunuz?


Gıda Şirketleri, zincir market sahipleri, AVM'ler, mermerciler, üreticini sırtından yıllardır faturasız tatlı hayat süren hal zengini iş adamlarımız, Kapalı Çarşı'nın ünlü kuyumcuları, yüzde 0 KDV ile gücüne güç katan pırlantacılarımız, Türk tekstilinin ve moda sektörünün ünlü kuruluşları böyle zor günlerde sizi de düzenlenen kampanyalarda görmek istiyoruz.

BENLERCE KEZ TEŞEKKÜRLER!

Koç Holding,

Arçelik,

Baykar Savunma,

Sabancı Üniversitesi,

Divan Otel,

Tha Marmara Otel,

Sanko Holding,

Niğde Kapalı Cezaevi,

ASELSAN,

TÜBİTAK,

Biyovent,

TUSAŞ,

Garanti BBVA,

Yemeksepeti,

Bursa Uludağ Üniversitesi Vakfı,

Türk Metal Sendikası,

Ford Otosan,

Uludağ Otomotiv Endüstri İhracatçıları Birliği,

Ankara Sanayi Odası,

MÜSİAD İzmir Şubesi,

Güneydoğu Anadolu İhracatçıları Birlikleri (GAİB),

Vodafone,

Türk Telekom,

Turkcell..

BU LİSTE SÜREKLİ GÜNCELLENECEK!

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Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsKorona Ile Mücadele
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