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Türkiye'nin ilk hidrojen üssü Bandırma'da 

Türkiye’nin ilk Hidrojen Vadisi’nin yeşil hidrojeni, Türkiye’de yeşil hidrojen kullanımının öncülerinden Enerjisa Üretim’in Bandırma Üssü’nde üretilecek. 

31 Ocak 2023 Salı 11:43
Türkiye'nin ilk hidrojen üssü Bandırma'da 

Türkiye'nin ilk hidrojen üssü Bandırma'da 



Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın koordinatör olduğu, Enerjisa Üretim ile birlikte yerli ve yabancı 16 paydaşın yer aldığı ve 36,8 milyon Euro bütçeye sahip Avrupa Birliği (AB) projesi onaylandı. Türkiye’nin ilk Hidrojen Vadisi’nin hayata geçirileceği “Güney Marmara Hidrojen Kıyısı Vadi Projesi” kapsamında Enerjisa Üretim Bandırma Enerji Üssü’nde yıllık minimum 500 ton yeşil hidrojen üretilecek.

Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın koordinatör olduğu, Enerjisa Üretim ve Sabancı Üniversitesi ile birlikte yerli ve yabancı 16 paydaşın yer aldığı ve 36,8 milyon Euro bütçeye sahip Avrupa Birliği (AB) projesi ile Türkiye’nin ilk Hidrojen Vadisi hayata geçirilecek. “Güney Marmara Hidrojen Kıyısı” Vadi Projesi kapsamında yıllık minimum 500 ton yeşil hidrojen, Türkiye’nin ilk yeşil hidrojen tesisinin kurulmasına öncülük eden Enerjisa Üretim’in Balıkesir Bandırma’daki Enerji Üssü’nde üretilecek. Enerjisa Üretim’in 2022 yılından bu yana yeşil hidrojen ürettiği ve kullandığı Bandırma Enerji Üssü’nde Hidrojen Vadisi için 500 ton yeşil hidrojen üretilecek.

HEDEF YERLİ KAYNAKLARLA YEŞİL ÜRETİM

Güney Marmara Hidrojen Kıyısı Platformu’nun ilk somut adımlarından birisi olacak bu proje ile sadece yeşil hidrojen üretimine değil türevlerinin üretimine de odaklanılacak. Proje ile ayrıca Türkiye’nin ithalatına bağımlı olduğu metanol ve amonyak gibi hidrojen türevlerini yeşil yöntemlerle ve kendi kaynaklarıyla üretmek, bu kapsamda da fizibilite çalışmalarını gerçekleştirmek de hedefleniyor. Aynı zamanda proje kapsamında Balıkesir’de Sodyum Bor Hidrür Tesisi yatırımı yapılarak bor mineralinin hidrojen depolamadaki avantajları ile enerji sektörüne sağlam bir adım atması sağlanacak ve dünya rezervlerinin yüzde 73’ünü barındıran Türkiye’de bor, hidrojen ekonomisinde önemli bir yer tutacak. Toplam beş yıl sürecek “Güney Marmara Hidrojen Kıyısı” Vadi Projesi’nde, Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan hibe desteği 8 milyon Euro olacak.

Koordinatörlüğünü Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın yaptığı projede, Sabancı Üniversitesi, Enerjisa Enerji Üretim A.Ş, Kaleseramik Canakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş, Şişecam, ETİ Maden, Türk-Alman Üniversitesi, Linde Gaz A.Ş, Bandırma On yedi Eylül Üniversitesi, Hidrojen Peroksit A.Ş, Universite Mohammed Vi Polytechnique, Alma Mater Studiorum, Software AG (SAG), PwC Yeminli Mali Müsavirlik A.Ş, TENMAK ve TÜBİTAK proje ortağı olarak yer alıyor.

Anahtar Kelimeler:
HidrojenHidrojen üssüBandırmaEnerjisa
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