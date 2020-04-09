Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Türkiye'nin ünlü gıda markaları sağlık çalışanları için birleşti

Koronavirüsle en ön safta mücadele eden sağlık çalışanlarına Türkiye'nin önde gelen hazır gıda şirketlerinden destek zinciri oluşturuldu.

09 Nisan 2020 Perşembe 11:06
Türkiye'nin ünlü gıda markaları sağlık çalışanları için birleşti

Sağlık çalışanları için duygulandıran zincir

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınında en ön safta mücadele veren sağlık çalışanları için, Türkiye'nin en ünlü markaları dayanışma zinciri oluşturdu. Bereket Döner'in başlattığı kampanya içinde yer alan markaların sayısı hızla artıyor.

VATANDAŞLAR ÖNCÜ OLDU, ŞİRKETLER DESTEK VERDİ

Haftalardır evlerine gidemeyen binlerce sağlık çalışanının, hastanelerde taze yemeğe ulaşmakta yaşadığı sorunu duyan vatandaşların evlerinden yemek pişirerek başlattığı duygulandıran dayanışma hareketine önce Bereket Döner, ardından da Kaanlar Şirketler Grubu, Undano Ekmek, Özgen Grup ve Saytad Baklavaları'ndan tam destek geldi.


Türkiye'nin ölümcül Covid-19 virüsüne karşı topyekün savaş halinde olduğunu söyleyen Bereket Döner Üretim ve Satış Müdürü Ahmet Aksoy "Günlerdir, özellikle İstanbul'daki büyük hastanelerin pandemi servislerine ulaşmak için yoğun çaba harcıyoruz. Hastanelerimizin yakınlarında oturan vatandaşlarımızın, doktor ve hemşirelerimiz için evinde tencere ile yemek taşıdığını öğrenince çok duygulandık. Bereket Döner, koronavirüsle en önde canları pahasına bizim için savaşan sağlık çalışanlarına hem moral vermek hem de zor günlerinde yanlarında olduğumuzu hissettirmek için başlattığı desteğe çok sayıda şirketten katkı geldi. Ülkemizin en değerli hazır gıda markaları ile oluşturduğumuz zincire katkı her geçen gün artıyor. Şimdilik 7 hastanemizin yoğun bakım servisi ile Pandemi Servislerine ulaşmaktan büyük mutluluk duyduk. Hekimlerimize, hemşirelerimize ve tüm sağlık çalışanlarımıza olan desteğimizi hissettirmek bizim için çok kıymetli.

Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi, Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi, Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi, Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Şişli Etfal Araştırma Hastanesi, Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi  yoğun bakım servislerinde çalışan sağlık kahramanlarına pandemi servislerine ulaştırdığımız her pakete katkı sunan kurumlara teşekkür ediyoruz.

Tarihte eşine az rastlanır bir kriz karşısında sorumluluk üstlenen, dayanışma örneği gösteren Kaanlar Şirketler Grubu, Undano Ekmek, Özgen Grup, Saytad Baklava ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi

Google dünyanın koronavirüs karnesini açıkladı
Google dünyanın koronavirüs karnesini açıkladı
Koronavirüs günlerinde psikolojiyi korumalı | İletişim, hareket ve uyku
Koronavirüs günlerinde psikolojiyi korumalı | İletişim, hareket ve uyku
ibis Eskişehir kapılarını sağlık çalışanlarına açtı.
ibis Eskişehir kapılarını sağlık çalışanlarına açtı.
İşçi çıkarma yasaklandı, çıkarılanlara destek geliyor
İşçi çıkarma yasaklandı, çıkarılanlara destek geliyor
Son dakika koronavirüs | Can kaybımız 812 oldu 
Son dakika koronavirüs | Can kaybımız 812 oldu 
Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman da hayatını kaybetti
Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman da hayatını kaybetti
Alerjik hastalıklar koronavirüs için risk oluşturur mu?
Alerjik hastalıklar koronavirüs için risk oluşturur mu?
Koronavirüse karşı bağışık sistemini güçlü tutmanın 7 kuralı
Koronavirüse karşı bağışık sistemini güçlü tutmanın 7 kuralı
Son Güncelleme: 09.04.2020 11:25
Anahtar Kelimeler:
Bereket DönerKaanlarUndano EkmekHaberiHaberleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Google dünyanın koronavirüs karnesini açıkladı
Google dünyanın koronavirüs karnesini açıkladı
ibis Eskişehir kapılarını sağlık çalışanlarına açtı.
ibis Eskişehir kapılarını sağlık çalışanlarına açtı.
İşçi çıkarma yasaklandı, çıkarılanlara destek geliyor
İşçi çıkarma yasaklandı, çıkarılanlara destek geliyor
Koronavirüse karşı bağışık sistemini güçlü tutmanın 7 kuralı
Koronavirüse karşı bağışık sistemini güçlü tutmanın 7 kuralı
Türkiye adeta eve kapandı | İşe yüzde 45 daha az gittik
Türkiye adeta eve kapandı | İşe yüzde 45 daha az gittik
İstanbul'da 20 bin iş yeri kapandı
İstanbul'da 20 bin iş yeri kapandı
Koronavirüs sağlık taleplerini yüzde 500 artırdırdı
Koronavirüs sağlık taleplerini yüzde 500 artırdırdı
70 bin firma kısa çalışma ödeneğine başvurdu
70 bin firma kısa çalışma ödeneğine başvurdu
Digitürk faturası olanlar dikkat | Ödemeden önce arayın
Digitürk faturası olanlar dikkat | Ödemeden önce arayın
Le Meridien Bodrum Beach Resort mayıs ayında açılıyor
Le Meridien Bodrum Beach Resort mayıs ayında açılıyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim