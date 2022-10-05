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Türkiye yine başa sardı | Milyonların derdi işsizlik, konu başörtüsü

İşsizlik, yoksulluk, hayat pahalılığı, milyonlarca kaçağın işgal ettiği Türkiye, yine başörtüsüne takıldı. Duruma vatandaşlarla birlikte çok sayıda ünlü de tepki gösteriyor.

05 Ekim 2022 Çarşamba 16:19
Türkiye yine başa sardı | Milyonların derdi işsizlik, konu başörtüsü

Türkiye yine başa sardı | Milyonların derdi işsizlik, konu başörtüsü


Türkiye 90 yılların sonuna yeniden geri döndü. Vatandaş hayat pahalılığı altında hızla yoksullaştı. Milyonlarca insan işsizlikten kıvranırken, Türkiye'yi işgal eden milyonlarca kaçak sığınmacının getirdiği yük herkesi bunaltıyor. Yoksulluk, hızla kalitesi düşen eğitim, okula giden çocuktların yetersiz beslenmesi, Türkiye'yi istila eden yabancılar, işten çıkarmalar, sansür yasası, özgürlükleri adeta yok eden uygulamalara gündemde tutması gereken ana muhalefet partisi CHP, 30 yıllık tartışmayı alevlendirdi. 

Vatandaş türban konusunun ısıtılıp ısıtılıp yeniden gündeme getirilmesinden son derece rahatsız. Başörtülü kadınların bile dikkate almadığı tartışmaya tepki gösteren vatandaşlara sosyal medyada ünlü isimler de katıldı. 
Sosyal medyayı sık kullanan isimlerden olan ve gündeme ilişkin paylaşımlarıyla bilinen ünlü komedyen Şahan Gökbakar, siyasette başlayan 'başörtüsü' tartışmasına tepki gösterdi.


Gökbakar, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Türkiye'nin bulunduğu güncel sosyoekonomik durumda, 'başörtüsünün' tartışmaya açılmasına sert çıktı. Gökbakar'ın paylaşımı, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başörtüsü konusuyla ilgili 'anayasa değişikliği' teklifinden kısa süre sonra geldi.

'ENFLASYON YÜZDE 187, AÇLIK SINIRI 7 BİN 500 TL...'

Ünlü komedyen, Twitter'da yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Dostlar bu arada, özür dileyerek bir araya gireyim; enflasyon yüzde 187, açlık sınırı 7 bin 500 TL, dolar 18.55, sığınmacılar 10M+, gençler işsiz, liyakatsizlik tavan, eğitim ve adalet bitik,insan haklari zorda, yolsuzluk gani. Pardon böldüm siz devam edin buyrun, başörtüsü diyordunuz..."

Anahtar Kelimeler:
Başörtüsü
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