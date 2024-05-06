Türkiye’de kadın mühendislerin sayısı giderek artıyor

Türkiye'de son yıllarda mühendislik alanında eğitim gören kız öğrencilerin sayısında bir artış yaşanıyor. Bu artış toplumsal cinsiyet eşitliğinden yenilik ve yaratıcılığa, ekonomik kalkınmaya kadar birçok alanda sektöre değer katıyor. 2023-2024 yükseköğretim istatistiklerine göre, Türkiye'de 208 yükseköğretim kurumu ve 62 farklı mühendislik bölümü yer alıyor. Kız ve erkek öğrenciler arasındaki cinsiyet makası kapanmaya başlamış olsa da kadın mühendislerin desteklenmesi ve güçlendirilmesi oldukça önemli. Bu kapsamda hizmet veren Bulgurcu Vakfı, kadın mühendis adaylarının potansiyellerini ortaya çıkarmak ve eğitimlerine katkı sağlamak için önemli bir rol üstlenerek, kız öğrencilerin geleceğe hazırlanmasına destek oluyor.

06.05.2024, İstanbul

Problemleri çözmeye odaklanan, teknolojik yenilikleri hayata geçiren ve toplumun yaşam kalitesini artıran bir meslek olan mühendislik hem fiziksel altyapıların geliştirilmesine hem de yazılım ve dijital çözümler aracılığıyla teknolojik ilerlemeye yardım ederek toplumun yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sağlıyor. Mühendisler ise yaratıcı düşünme becerilerini kullanarak karmaşık sistemleri tasarlıyor, geliştiriyor ve optimize ediyor.

Ülkemizde mühendislik mesleği uzun yıllar boyunca genellikle erkeklerin egemen olduğu bir alan olarak görülse de son yıllarda genç kadınların mühendislik alanında eğitim alması ve bu alanda kariyer yapması her geçen gün artıyor. 2023-2024 yükseköğretim istatistiklerine göre Türkiye’de şu an 111 bin 678 kız öğrenci, üniversitelerin farklı mühendislik bölümlerinde okuyor. Bunların 26 bin 551’ini ise bu yıl kayıt yaptıran öğrenciler oluşturuyor. Bu artışla beraber hem kadın mühendisler çoğalıyor hem de sektöre değer katılıyor. Cinsiyet eşitliğini sağlamak amacıyla kurulan Bulgurcu Vakfı, bu değişime katkı sağlamayı hedefleyerek kadın mühendislerin sayısının artmasına ve güçlenmesine destek oluyor. Bu kapsamda Vakıf, mühendislik bölümünde okuyan kız öğrencilere burs veriyor, çeşitli programlarla eğitimlerine katkı sağlıyor, mentorluk ve staj desteğiyle onları iş hayatına hazırlıyor.

KARİYER PLANLAMALARINA DESTEK OLUNUYOR

Bulgurcu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ayşen Bulgurcu, Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında yer alan mühendislik bölümünde okuyan kız öğrenci sayısının, bu alandaki cinsiyet eşitliğinin sağlanması adına çok değerli olduğunu söyledi. Bu dengeyi sağlamak için de eğitimde fırsat eşitliğini sağlayacak adımlar atılması gerektiğinin altını çizen Bulgurcu, “Vakıf olarak, kadın mühendislerin sayısını artırmak ve onların güçlenmesini sağlamak amacıyla; mühendislik eğitimi alan kız öğrencilere burslar veriyor, onlara mentorluk desteği sağlıyor, kariyer planlamalarında rehberlik ediyor ve iş dünyasıyla bağlantılarını güçlendirmeleri için kendilerine destek oluyoruz. Düzenlediğimiz etkinlikler ve seminerlerle, genç kadınların mühendislik alanında kariyer yapmaları konusunda motivasyonlarını artırmaya ve onlara rol model olabilecek kişilerle bir araya getirmeye özen gösteriyoruz. Amacımız, erkek egemen olduğuna inanılan bir sektörde kadınlarında var olduğunu göstermek” diye konuştu.

“KADIN MÜHENDİSLERİN GÜCÜNÜ ORTAYA ÇIKARMAK HEPİMİZİN SORUMLULUĞU”

Türkiye'de kadın mühendislerin sayısının artmasının, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve ekonomik kalkınma açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Ayşen Bulgurcu, “Bulgurcu Vakfı olarak, bu alandaki potansiyeli ortaya çıkarmak ve kadın mühendislerin güçlenmesine destek olmak için önemli bir role sahip olduğumuzu düşünüyorum. Kadın mühendislerin eğitimlerine ve kariyerlerine katkı sağlamak, sadece onların bireysel başarısına değil, aynı zamanda ülke ve toplumun genel kalkınması adına kıymetli bir destek. Bu nedenle, kadın mühendislerin gücünü ortaya çıkarmak ve desteklemek için çaba göstermenin, hepimizin sorumluluğu olduğuna inanıyorum” dedi.

Bulgurcu Vakfı Hakkında:

18 Ocak 2021'de İstanbul'da kurulan Bulgurcu Vakfı, kadın mühendislerin gücünü ve potansiyelini ortaya çıkarmayı ve desteklemeyi hedeflemektedir. Bulgurcu Vakfı hem cinsiyet eşitliği sağlamak hem de Türkiye'nin kalkınmasına katkıda bulunmak için başarılı kadın mühendis adaylarına burs vererek alarak onlara geniş bir yelpazede destek olmayı amaçlamaktadır. Günümüzde ve gelecekte daha fazla kadın mühendisin yetişmesine yönelik bir misyonla hareket eden Vakıf, kadınların güçlenmesini ve potansiyellerini gerçekleştirmesini sağlamak amacıyla maddi destek sunmanın yanı sıra, başta mühendislik olmak üzere hayatlarının her alanında kişisel ve teknik gelişimlerine destek olmayı hedeflemektedir.