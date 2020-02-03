Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

Türkiye’deki fabrikalar kabuk değiştiriyor| Makinalar kendi arasında haberleşecek

11 robotun ve yaklaşık 34 makinanın bir noktadan birbirleriyle sanal olarak haberleşmesine olanak tanıyan TEZMAKSAN, akıllı fabrika uygulamasını son olarak Sivas’a taşıdı.

03 Şubat 2020 Pazartesi 17:47
Türkiye’deki fabrikalar kabuk değiştiriyor| Makinalar kendi arasında haberleşecek

Türkiye’deki fabrikalar kabuk değiştiriyor| Makinalar kendi arasında haberleşecek

Makina sektörünün önde gelen firmalarından Tezmaksan, Endüstri 4.0 odağında sanayicilere sunduğu yerli ve milli ürünleri Cubebox ve Kapasitematik’in yanı sıra farklı sektörlerde çeşitli robotlu otomasyon projeleri hayata geçiriyor. Geliştirdiği I/O link bağlantı modeliyle 11 robotun ve yaklaşık 34 makinanın bir noktadan birbirleriyle sanal olarak haberleşmesine olanak tanıyan TEZMAKSAN, akıllı fabrika uygulamasını son olarak Sivas’a taşıdı.

İş yapış şekillerinin değiştiği günümüzde akıllı fabrikalar sektörlerin bir numaralı gündem maddesini oluşturuyor. Endüstri 4.0 odağında üretim parkurlarını yenileyen markalar ise bir adım öne geçiyor. Bu farkındalıkla TEZMAKSAN; geliştirdiği I/O link bağlantı modeliyle 11 robotun ve yaklaşık 34 makinanın bir noktadan birbirleriyle sanal olarak haberleşmesine olanak tanıyarak markaların robotlu otomasyon sürecini hızlandırıyor.

I/O link bağlantı ile artık aynı dili konuşuyorlar

Türkiye’deki şirketlerin iş süreçlerini modernize etme noktasında ciddi bir çaba içinde bulunduğunu ve bunun gelecek için son derece umut verici olduğunu aktaran TEZMAKSAN Genel Müdür Hakan Aydoğdu, son olarak Sivas’ta bu çalışmayı gerçekleştirdiklerini aktardı. Robotlu otomasyon konusunda her türlü talebi, markanın ihtiyacına uygun şekilde AR-Ge departmanı ile birlikte projelendirdiklerini aktaran Aydoğdu, “Sivas’ta kam mili üreten ve dünyada 80 ülkeye ihracat yapan ESTAŞ fabrikasını akıllı fabrika haline getirdik. Burada makine ve robot kurulumlarının yanı sıra geliştirdiğimiz proje ile 11 robot ve yaklaşık 34 makinanın bir noktadan birbirleriyle sanal olarak haberleşmesini sağladık. Bunu da geliştirdiğimiz I/O link bağlantısı ile gerçekleştirdik. Biz ihtiyaca özel robotlu otomasyon çözümlerini, hangi prosesi nasıl yaparsak çok daha hızlı ve verimli bir tablo oluşturabilirize bakarak hazırlıyor ve hayata geçiriyoruz”dedi.

Daha rekabetçi bir Türkiye için fabrikalar akıllı hale getirilmeli

Türkiye’nin uluslararası piyasada daha rekabetçi olabilmesi gerektiğini söyleyen Aydoğdu, bunun da ancak katma değeri yüksek ürünler mümkün olabileceğini kaydetti. Üretim tesislerinin dünyadaki trende uygun şekilde akıllı hale getirilmesinin bu noktada çok önemli olduğunu ifade eden Aydoğdu, şunları kaydetti: “Biz önce ülkemizi düşünüyoruz. Akıllı fabrika oluşturulma talebi ile başvuruda bulanan markaların bizim makine ve robotlarımızı kullanmalarına bakmaksızın, şirketin ihtiyacına uygun şekilde projelendirmeyi yapıyoruz. Çünkü daha rekabetçi bir Türkiye, daha güçlü ve refah seviyesi yüksek Türkiye anlamına geliyor. 40 yıldır şunu söylüyoruz, halkımızın mutluluğu, ülkemizin gücü bizim en büyük kazancımız.”

Ar-Ge’ye yatırımdan kaçamayız

Şirket olarak yerli yazılım ve otomasyon sistemleri geliştirdiklerini de hatırlatan Aydoğdu, uzaktan takip ve verimlilik raporlama yazılımı Kapasitematik ile robotlu otomasyon sistemi Cubeboxve yazılım ROBOCAM için 1 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını, çünkü artık şirketlerin kaçamayacağı bir diğer konunun Ar-Ge olduğunu kaydetti. Aydoğdu, 2020’den itibaren bu ürünlerin ihracatına başlayacaklarını, ülke olarak katma değeri yüksek ürün ve sistemlerin ihracatına ağırlık verilmesinin elzem olduğunu belirtti.

Tezmaksan | Kadın sanayici olur  
Tezmaksan | Kadın sanayici olur  
Tezmaksan'dan Meslek Lisesi Öğrencilerinin Geleceğine Yatırım
Tezmaksan'dan Meslek Lisesi Öğrencilerinin Geleceğine Yatırım
Tezmaksan Makina ile MEB iş birliği
Tezmaksan Makina ile MEB iş birliği
Son Güncelleme: 03.02.2020 18:03
Anahtar Kelimeler:
Tezmaksan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tepe Savunma, Operasyonel Mükemmellik için “Yalın 6 Sigma” dönemini başlattı
Tepe Savunma, Operasyonel Mükemmellik için “Yalın 6 Sigma” dönemini başlattı
Endüstri 4.0 rüzgar enerjisi sektöründe verimlilik
Endüstri 4.0 rüzgar enerjisi sektöründe verimlilik
MESS ile Birleşik Metal-İŞ araszında uzlaşma
MESS ile Birleşik Metal-İŞ araszında uzlaşma
Anadolu Hayat Emeklilik’in aktif büyüklüğü 27 milyar TL’yi aştı
Anadolu Hayat Emeklilik’in aktif büyüklüğü 27 milyar TL’yi aştı
Palandöken | Esnaftan POS kullanım ücreti alınmasın
Palandöken | Esnaftan POS kullanım ücreti alınmasın
Farm to Fork Konferansı için geri sayım başladı
Farm to Fork Konferansı için geri sayım başladı
Şişecam'dan, küresel oyuncu olma yolunda önemli adım
Şişecam'dan, küresel oyuncu olma yolunda önemli adım
Sevgililer Gününe Özel Pırlanta Tasarımlar
Sevgililer Gününe Özel Pırlanta Tasarımlar
Geleceğin kariyer trendleri
Geleceğin kariyer trendleri
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda dikkat edilecek hususlar
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda dikkat edilecek hususlar

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim