Türkiye’deki fabrikalar kabuk değiştiriyor| Makinalar kendi arasında haberleşecek

Makina sektörünün önde gelen firmalarından Tezmaksan, Endüstri 4.0 odağında sanayicilere sunduğu yerli ve milli ürünleri Cubebox ve Kapasitematik’in yanı sıra farklı sektörlerde çeşitli robotlu otomasyon projeleri hayata geçiriyor. Geliştirdiği I/O link bağlantı modeliyle 11 robotun ve yaklaşık 34 makinanın bir noktadan birbirleriyle sanal olarak haberleşmesine olanak tanıyan TEZMAKSAN, akıllı fabrika uygulamasını son olarak Sivas’a taşıdı.

İş yapış şekillerinin değiştiği günümüzde akıllı fabrikalar sektörlerin bir numaralı gündem maddesini oluşturuyor. Endüstri 4.0 odağında üretim parkurlarını yenileyen markalar ise bir adım öne geçiyor. Bu farkındalıkla TEZMAKSAN; geliştirdiği I/O link bağlantı modeliyle 11 robotun ve yaklaşık 34 makinanın bir noktadan birbirleriyle sanal olarak haberleşmesine olanak tanıyarak markaların robotlu otomasyon sürecini hızlandırıyor.

I/O link bağlantı ile artık aynı dili konuşuyorlar

Türkiye’deki şirketlerin iş süreçlerini modernize etme noktasında ciddi bir çaba içinde bulunduğunu ve bunun gelecek için son derece umut verici olduğunu aktaran TEZMAKSAN Genel Müdür Hakan Aydoğdu, son olarak Sivas’ta bu çalışmayı gerçekleştirdiklerini aktardı. Robotlu otomasyon konusunda her türlü talebi, markanın ihtiyacına uygun şekilde AR-Ge departmanı ile birlikte projelendirdiklerini aktaran Aydoğdu, “Sivas’ta kam mili üreten ve dünyada 80 ülkeye ihracat yapan ESTAŞ fabrikasını akıllı fabrika haline getirdik. Burada makine ve robot kurulumlarının yanı sıra geliştirdiğimiz proje ile 11 robot ve yaklaşık 34 makinanın bir noktadan birbirleriyle sanal olarak haberleşmesini sağladık. Bunu da geliştirdiğimiz I/O link bağlantısı ile gerçekleştirdik. Biz ihtiyaca özel robotlu otomasyon çözümlerini, hangi prosesi nasıl yaparsak çok daha hızlı ve verimli bir tablo oluşturabilirize bakarak hazırlıyor ve hayata geçiriyoruz”dedi.

Daha rekabetçi bir Türkiye için fabrikalar akıllı hale getirilmeli

Türkiye’nin uluslararası piyasada daha rekabetçi olabilmesi gerektiğini söyleyen Aydoğdu, bunun da ancak katma değeri yüksek ürünler mümkün olabileceğini kaydetti. Üretim tesislerinin dünyadaki trende uygun şekilde akıllı hale getirilmesinin bu noktada çok önemli olduğunu ifade eden Aydoğdu, şunları kaydetti: “Biz önce ülkemizi düşünüyoruz. Akıllı fabrika oluşturulma talebi ile başvuruda bulanan markaların bizim makine ve robotlarımızı kullanmalarına bakmaksızın, şirketin ihtiyacına uygun şekilde projelendirmeyi yapıyoruz. Çünkü daha rekabetçi bir Türkiye, daha güçlü ve refah seviyesi yüksek Türkiye anlamına geliyor. 40 yıldır şunu söylüyoruz, halkımızın mutluluğu, ülkemizin gücü bizim en büyük kazancımız.”

Ar-Ge’ye yatırımdan kaçamayız

Şirket olarak yerli yazılım ve otomasyon sistemleri geliştirdiklerini de hatırlatan Aydoğdu, uzaktan takip ve verimlilik raporlama yazılımı Kapasitematik ile robotlu otomasyon sistemi Cubeboxve yazılım ROBOCAM için 1 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını, çünkü artık şirketlerin kaçamayacağı bir diğer konunun Ar-Ge olduğunu kaydetti. Aydoğdu, 2020’den itibaren bu ürünlerin ihracatına başlayacaklarını, ülke olarak katma değeri yüksek ürün ve sistemlerin ihracatına ağırlık verilmesinin elzem olduğunu belirtti.