Türkiye’den yabancıya CuEngine ile 100 milyon dolarlık satış

Türkiye’den Yabancıya CuEngine ile 100 Milyon USD Satış

CuEngine Turkey Co-CEO’su Adil Yaman, CuEngine’nin dünya çapında bir global acente ağına sahip olduğunu ve yabancıya satışta dünyada birçok acente ile birlikte çalıştıklarını belirterek, “TÜİK’in son açıkladığı rakamlara göre haziran ayında yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,1 azaldı. 2020 yılının ilk 6 ayında yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 28,5 azaldı. Ancak sistemimizle bu rakamı yukarı çekmek mümkün. COVID-19’un da olumsuz etkileri nedeniyle uzaktan sunum ve satış çok büyük önem kazandı, sistemlerimize olan ilgi çok arttı. Dünyada her şey online platformlar üzerinden dönüyor. Biz de alanımızda ilk adımı atıp bu dönüşüme gayrimenkul alanında liderlik etmekten çok memnunuz. Haziran ayında Türkiye’den en fazla konut alan ülkeler İran, Irak, Çin, Azerbaycan ve Rusya Federasyonu oldu” dedi.

Türkiye’de 100 milyon USD satış cirosunu geçtik

“Yabancıya satışta dünyada 1800'den fazla aktif acente ile birlikte çalışıyoruz. Bunlar kendini ispatlamış profesyonel acenteler. 3D sunum sistemlerimizi kullanan projelerde 1,5 milyar USD’den fazla bir satış cirosu var. Bizim yönettiğimiz Türkiye’deki projelerde 100 milyon USD satış cirosunu geçtik. Toplamda 350’den fazla kendi çalışanımız var ancak acentelerimizi de dahil ettiğimizde dünyanın her tarafından binlerce kişiden oluşan bir satış gücünü hizmete sunmuş oluyoruz.

Projeleri tüm dünyaya tanıtıyoruz

Yabancılara satışta güven ve şeffaflığı kendimize ilke edindik. Gayrimenkulde ülke sınırlarını kaldıran bir satış platformuyuz. Müşterilerimize dünyanın bir ucundan diğer bir ucuna seyahat etmelerine gerek kalmadan ev sahibi olma imkânı sunuyoruz. Gayrimenkul geliştiricileri adına sadece ekip kurmakla kalmayıp satış ofislerini en profesyonel şekilde yöneterek tüm yerel ve uluslararası acentelerimiz ile birlikte bu projeleri dünyaya tanıtıyoruz.

Türkiye’den 14 ülkeye satış gerçekleştirdik

Avrupa Konutları, Tekfen, Sinpaş, EMS Yapı, Acarlar Acarkent gibi büyük markalara 3D sunum, satış sistemleri ve/veya satış ofisi yönetimi ile hizmet veriyoruz. Yeni şirketler ve projelerle genişlemeye devam ediyoruz. Bu şirketler inşaat alanında öncü şirketler. Vizyon sahibi şirketlerle birlikte çalışmak bizim için ayrıca keyifli. Geçtiğimiz aylarda dünyada kullanılan “online sunum” yöntemini ilk kez bir “satış platformu” olarak Türkiye'de de hizmete soktuk ve 9 aylık sürede 14 ülkeye satış yaparak en çok satışı Çin’e gerçekleştirdik.

En çok satış Çin’e gerçekleşti

Dünyanın pek çok ülkesine Türkiye’den satış gerçekleştiriyoruz. Bu satışların yüzde 20’sini Çin, yüzde 16’sını İran, yüzde 9’unu Pakistan, yüzde 8’sini Irak, yüzde 8’sini Birleşik Arap Emirlikleri, yüzde 6’sını İngiltere, yüzde 4’ünü Rusya, yüzde 4’ünü Afganistan, yüzde 2’sini Hindistan, yüzde 4’ünü Katar, yüzde 2’sini Bangladeş, yüzde 2’sini Amerika Birleşik Devletleri, yüzde 1’ni Kanada ve yüzde 14’ünü diğer ülkelere gerçekleştirdik.

Yeni hedefimiz Almanya, BAE, İngiltere ve Amerika

Önümüzdeki 1-2 yıl daha önceliğimiz Türkiye. Sunduğumuz hizmetler gayrimenkul sektörünün pazarlama anlamında dönüşmesine, projelerimizin ve markalarımızın bütün dünyada tanınmasına hizmet edecek ve biz de buna yaptığımız katkıdan dolayı gurur duyacağız. Uzun vadeli stratejilerimiz çerçevesinde biz ne kadar acele etmesek de bütün dünyadaki projelerden bu sisteme talep var. Türkiye’den sonra hizmet vermeye başlayacağımız ülkeler arasında Almanya, BAE, İngiltere ve Amerika var.