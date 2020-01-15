Türkiye’nin ‘En Hızlı Büyüyen İkinci Teknoloji Şirketi’ REM People oldu!



Yeni nesil araştırma ve perakende teknolojileri şirketi REM People, ‘Deloitte Teknoloji Fast 50 Programı 2019’ sonuçlarına göre Türkiye’nin ‘En Hızlı Büyüyen İkinci Teknoloji Şirketi’ oldu. REM People, son dört yılda yakalamış olduğu 3.900 katlık büyümeyle bu ödüle layık görüldü. 2018 yılında Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından En Yüksek İhracata Ulaşan Teknoloji Girişimi seçilen firma, 2019 yılını Bosphorist Venture Capital’den 12 milyon dolarlık değerlemeyle almış olduğu yatırımla tamamlamıştı…

Deloitte tarafından 2006 yılından bu yana düzenlenen ve Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinin belirlendiği Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye Programı’nın 2019 yılı sonuçları açıklandı. Açıklanan sonuçlara göre Türkiye’de yılın en hızlı büyüyen ikinci teknoloji şirketi REM People oldu. Perakende analitiği alanında çalışan yeni nesil araştırma ve perakende teknolojileri şirketi REM People, Uluslararası Teknoloji Fast 500 Programı’na da katılmaya hak kazandı.



2020’ye hızlı girdi



Dünyanın en büyük muhasebe, denetim, vergi ve yönetim danışmanlığı şirketi Deloitte’un düzenlediği törende ödülü REM People Büyüme ve Stratejiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mert Alemdar ve REM People Yönetim Kurulu Üyesi Emre Haraççıoğlu Deloitte Türkiye Ortağı Ali Çiçekli’nin elinden aldı.



REM People, 2015 yılında perakende ve teknoloji tecrübesine sahip tekno-girişimciler tarafından kuruldu ve şimdiye kadar kendi kaynaklarıyla 3.900 kat büyüyerek bu ödüle hak kazandı. REM People, 2016 yılında Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve TEB ortaklığıyla düzenlenen törende ‘En Yüksek İhracata Ulaşan Girişim’ ödülünü kazanmıştı. 2019 yılında hızlı büyümesini sürdüren REM People, yılın son günlerinde İstanbul Portföy ve BUBA Ventures’ın girişim sermayesi fonu Bosphorist Venture Capital’den ilk yatırımını aldı. 12 milyon $’lık değerleme üzerinden gerçekleşen Pre-Serie A Yatırım Turu, yılın son ve en önemli teknoloji yatırımlarından biri oldu. REM People, 2020 yılına hızlı bir giriş yaparak dünyanın en prestijli teknoloji programlarından birinde ödüllendirildi.



43 ülkeye ihracat yapıyor

5 yılda sektöründeki global oyunculardan biri olan REM People, İstanbul ve Dubai ofisleriyle faaliyetlerini sürdürüyor. REM People’ın 4 milyon dolarlık cirosunun yüzde 35’inden fazlası teknoloji ihracatından geliyor. REM People, aralarında Unilever, P&G, PepsiCo, Nestle, Nutricia, Kellogg’s, Mondelez, Red Bull, Microsoft, Huawei, Turkcell ve Superonline gibi dünya devlerinin de aralarında olduğu onlarca markaya 43 ülkede hizmet veriyor.

Yeni nesil perakende analitiği şirketi olan REM People, firmaların, satış noktaları içerisindeki satış, pazarlama, tanzim, teşhir, fiyat ve genel perakende performanslarını ölçümlüyor. REM People teknolojilerini kullanan firmalar ayda yaklaşık 100.000 perakende satış noktasında 500 bin görev gerçekleştirirken, REM People kendi yazılım ekibiyle ürettiği yüzde 100 yerli yazılım ve yapay zeka çözümleriyle şirketlerin sahadaki gözü kulağı oluyor.

REM People hakkında:

REM People, 2015 yılında perakende şirketlerine bağımsız denetim ve danışmanlık hizmeti sunmak amacıyla kuruldu. Perakende analitiği alanında faaliyet gösteren REM People, firmaların, satış noktalarındaki verimliliğini ölçümleyip çözümler sunuyor. REM People, Adel Kalemcilik, Bayer, Bel Groupe, Canon, Danone Nutricia, Haribo, Huawei, Intel, JBS Seara, Kellogg’s, Kimberly Clark, Microsoft, Mondelez, Nestle, P&G, PepsiCo, Pernod Ricard, Red Bull, Superonline, Samsung, Turkcell ve Unilever gibi dünya devlerine 43 ülkede hizmet veriyor.



