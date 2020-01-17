

Türkiye’nin girişimci şirketlere özel ilk ücret ve yan haklar araştırması yayınlandı





Türkiye’deki girişimcilik odaklı en köklü kurumlardan biri olan Endeavor Türkiye ile yalnızca girişimci şirketler için insan ve kültür konularında danışmanlık hizmeti veren Talentmelon işbirliğiyle gerçekleştirilen, girişimci şirketlere özel Türkiye'nin ilk ücret ve yan haklar araştırması sonuçları yayımlandı. Bu yıl ilki düzenlenen araştırmaya, farklı ölçeklerde 19 girişimci şirket katılarak 1.000’den fazla çalışan için veri sağladı.

En yüksek maaşlar yazılım alanında

Araştırmanın sonuçlarına göre aynı deneyimlere sahip roller arasında en yüksek maaşı alan pozisyonlar sırasıyla Yazılım, Müşteri Başarısı (Customer Success) ve Satış alanlarında yer alıyor. 2019 yılı ücret verilerine göre, medyanda, yeni mezun yazılımcı aylık net maaşları 3600 TL ile 5250 TL arasında değişiyor. Ücret artışı planları yüzde 15 ile yüzde 17 arasında değişiyor.

Maaş zam oranları enflasyonun üzerinde gerçekleşti

Araştırmayla ilgili açıklamada bulunan Endeavor Türkiye Yönetici Direktörü Aslı Kurul Türkmen, Türkiye ekonomisinde özellikle son 1-2 yıl içinde yaşanan dalgalanmalar ve Türk Lirası’nın yabancı para birimleri karşısında kaybetmesinin, şirketlerin ücret yönetiminde daha temkinli aksiyonlar almasına neden olduğu görüşünü aktardı. Aslı Kurul Türkmen, “Enflasyon oranı, şirketler tarafından, ücret artışlarını belirlemede tek kriter olarak görülmüyor. Türkiye 2019 enflasyon oranı geçtiğimiz günlerde yüzde 11,84 olarak açıklanmasına rağmen, planlanan ücret zam oranları açıklanan enflasyon oranından yüksek. Bu farkın nedeni, yetenekleri elde tutmada ve yetenekler için bir cazibe merkezi haline gelmekte, girişimcilerin içinde bulunduğu rekabetçi pazar koşullarıdır diyebiliriz.” dedi.

Kurumsal şirketler için de önemli bir araştırma

Talentmelon Kurucusu Sure Köse Ulutaş da araştırmayla ilgili bir açıklama yaptı. Ulutaş, “Kurumsal şirketlerden girişimlere yetenek kaybının hızlandığı bu dönemde, bu çalışmanın sonuçları, yalnızca girişimler için değil, kurumsal şirketler için de çok değerli. İlerleyen dönemlerde, daha fazla girişimci şirketin bu çalışmaya katılarak veri sağlamasını umuyoruz.” dedi.

Uzaktan çalışma ve esnek çalışma saatleri

Girişimlerin yetenek savaşında cazibe merkezi haline getiren ve çalışan bağlılığını artırmayı sağlayan en önemli konular arasında uzaktan çalışma ve esnek çalışma saatleri uygulamaları yer alıyor. Haftada en az 1 gün evden çalışma imkanını girişimlerin yüzde 47’sinde sağlanırken, haftanın neredeyse tamamında evden çalışmayı yan hak olarak sunan az sayıda da olsa girişim var. Girişimlerin yüzde 58’i, 9-6 mesai saati uygulaması konusunda esneklik sunuyor. Çalışanlar, çalışma saatleri doldurmak koşuluyla, daha erken ya da geç başlayabiliyorlar.

Kadınların maaşı erkeklerden daha düşük

Araştırmanın dikkat çeken bölümlerinden biri de cinsiyete göre maaşların durumunu gösteriyor. Ortaya çıkan sonuçlara göre tüm rollerin yüzde 65'inde; kadın çalışan maaş ortalaması, erkek çalışan maaş ortalamasından yüzde 25 daha düşük kalmış durumda. Aynı departman ve düzeydeki rollerin yüzde 35'inde kadın çalışanların maaş ortalaması erkeklerin maaş ortalamasından yüzde 12 daha yüksek. Yönetim seviyesindeki 129 farklı rolde, çalışan kadın sayısı 28. Bu rakam, toplamın yüzde 21’ine denk geliyor. Raporlanan 25 adet C seviye rolden, yalnızca 3 tanesi kadınlara ait. Kadınların tüm rollerdeki oranı ise yüzde 38.

Günlük yemek ücreti ortalama 25TL

Girişimlerin neredeyse tamamı çalışanlarına yemek kartı sunuyor. 2020 için belirlenen vergiden muaf yemek miktarı 23 TL olmasına rağmen, girişimlerin ortalama günlük yemek ücreti 25 TL. Şirketlerin yüzde 23’ü bu ortalamanın üzerinde 27-30 TL arasında günlük ücret ödüyorlar.

Özel sağlık sigortası da sunuluyor

Özel sağlık sigortası planlarına bakıldığında, katılan şirketlerin yüzde 68’i tamamlayıcı sigorta ya da özel sağlık sigortası sunuyor. Özel sağlık sigortası sunmak için en az iki aylık bekleme süresi, sigorta yan hakkı sağlayan şirketlerin yarısından fazlasında var.