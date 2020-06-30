Türkiye’nin ilk yerli ve milli elektrikli treninin üretimine ASAŞ destek verdi!





Türkiye’nin lider sanayi kuruluşlarından ve Türkiye’den Uluslararası Demiryolu Endüstrisi Standardı olan IRIS sertifikasına sahip ilk alüminyum üreticisi olan ASAŞ, 160km/saat hıza uygun tasarımı yapılan ve Sakarya’daki TÜVASAŞ tesislerinde üretilen Türkiye’nin ilk yerli elektrikli treninin yerlileşmesi projesine destek sağladı.

Dünyanın en büyük raylı sektör üreticilerine de çeşitli ebatlarda yapısal ve muhtelif alüminyum profiller üreten ASAŞ, yine raylı sistemde kullanılan iç trim, kapı, pencere, basamak vb. profillerinin de üretimini yapıyor. Raylı sistemdeki Ar-Ge ve mühendislik faaliyetleri için Avrupa Birliği projelerinde de yer alan ASAŞ, bu sayede raylı sektördeki üniversite ve araştırma enstitüleriyle de proje iş birlikleri yürütüyor.

ASAŞ mevcut teknoloji ve kabiliyetleriyle; raylı ulaşım sistemlerinde kullanılan tren gövdesini oluşturan alüminyum profillerin %40’tan fazlasını yerli olarak üretebilme kabiliyetine sahip konumda. Ayrıca firma yerlileşmeye destek vermek amacıyla, milli tren ve yüksek hızlı milli trenin gövdesini oluşturan yapısal profillerini de %100 yerlileştirilmesine hizmet edecek şekilde üretim kabiliyetini de geliştirmek için çalışmalarına devam ediyor.

15 yılı aşkın deneyim

Türkiye’nin ilk IRIS sertifikasına sahip alüminyum üreticisi olan ASAŞ, 15 yıldan fazla bir süredir raylı sistemler için çeşitli ürünler üretiyor. ASAŞ;hızlı tren, metro, tramvay araç gövdelerinin tamamını oluşturan özel alaşımlı ve farklı kesitli alüminyum yapısal profiller, kapılar, vagon etek profiller, engelli platformlar, aydınlatma ve yolcu valiz sistem parçaları, koltuk ve zemin bağlantı profiller, engelli platformlar, Rijit katenary sistemleri gibi daha birçok alüminyum parçaları CNC tezgâhlarında ve robotik kaynak hatlarında işleyerek üretiyor.

Avrupa Birliği tarafından desteklenen Shift to Rail programı kapsamında Türkiye’den ilk defa ASAŞ, Mat4Rail projesi ile AB’den hibe almaya hak kazanmıştı. 7 ülkeden 15 firmanın katıldığı proje kapsamında ASAŞ, inovatif çıkış kapısı tasarımı üzerine çalışma yapmıştı.

ASAŞ ayrıca üretim teknolojilerinin yanı sıra müşterilerine tasarım, Ar-Ge ve mühendislik desteği de vererek tecrübelerini paylaşıyor ve projelerinin hayata geçirilmesindeki tüm süreçte önemli katkılar sağlıyor. İş ortaklarıyla raylı sistemler (metro, tramvay, hızlı tren) konusunda Ar-Ge merkezi bünyesinde özel projeler geliştiren Türkiye’nin lider sanayi kuruluşlarından ASAŞ, komple gövdesini ürettiği Avrupa’daki iş ortağıyla ağırlığın %15 hafifletilmesi için birlikte özel proje çalışması da yaptı. Başka bir iş ortağının ise tedarikçilerden aldığı farklı işçilik ve özelliklere sahip alüminyum kitleri, ASAŞ tesislerinde üreterek tedarik zincirini kısaltıp kaliteyi güvence altında tutmasına ve iş süreçlerinin yalınlaşmasına da katkı sağladı.

Yurt dışında raylı sistemler sektöründe dünyanın gelişmiş ülkelerinin sahip olduğu tüm teknik ve mühendislik alt yapısına sahip olan ASAŞ’ın şimdiye kadar profillerinden üretilmiş 5 - 7 vagondan oluşan 1.000’den fazla tramvay seti; Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika’da kullanılmaya devam ediyor.

ASAŞ Hakkında

1990 yılında kurulan ASAŞ, bugün Akyazı, Sakarya bölgesinde yer alan son teknoloji ile donatılmış 5 üretim tesisi ve 2400’den fazla çalışanıyla Türkiye’nin en önemli sanayi kuruluşları arasında yer alıyor. Sektörün bakanlık onaylı ilk Ar-Ge merkezine de sahip olan ASAŞ, üretim alanındaki tecrübesini tasarım ve Ür-Ge çalışmalarıyla sürekli geliştirerek sektöre birçok sektör için yenilikçi ürünler sunuyor. ASAŞ, alüminyum profil, kompozit panel, alüminyum yassı mamul, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum bayrak ve aydınlatma direkleri, alüminyum kapı, pencere ve giydirme cephe sistemleri, panjur sistemleri, garaj kapıları ve motor kontrol sistemleri alanında zengin bir ürün yelpazesine sahip. Bugün 80’i aşkın ülkeye ihracat yapan ve kuruluşundan bu yana istikrarlı büyümesini sürdüren ASAŞ, Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2018 listesinde de 62’inci sırada yer alıyor.