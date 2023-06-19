Türkiye’ye Büyük Yatırım | Çin Bataryası için dev tesis

Türkiye’ye Büyük Yatırım | Çin Bataryası Türkiye'de üretilecek

Ulubaşlar Grubu şirketlerinden Ulu Motor ile Çin’in en büyük teknoloji firmalarından Skywell’in üreticisi Skyworth, Türkiye’de Batarya Geliştirme ve Üretim fabrikası açmak üzere anlaşmaya vardı. Anlaşmaya göre 2024 yılının ilk çeyreğine kadar 800 + 4C mimariye sahip batarya üretim fabrikası açılacak. Bu bataryalar ile şarj gücü 120kw'den 480kw'ye yükselecek, bu da 8 dakikada yüzde 0 ila 80 doluluğa ulaşmasını sağlayacak. Her iki grup bu ortak proje için toplamda 25 Milyon dolarlık yatırım gerçekleştirecekler. Ülkemizde pazara girdiği andan itibaren en dikkat çekici elektrikli SUV’lardan biri olan ve 2022 yılında TEHAD tarafından yapılan halk oylaması ile yılın elektrikli otomobili seçilen Skywell ET5; güçlü tasarımı, hızlı şarj olan performanslı batarya teknolojisi, şehir içi 642 km’ye çıkabilen menzili, yarı otonom sürüş, akıllı özellikleri ve en önemlisi 8 yıl 150 bin km batarya garantisi ile Avrupa ve Türkiye elektrikli otomobil pazarının önemli bir oyuncusu olmuş durumda.

Ulubaşlar Grubu şirketlerinden Ulu Motor distribütörlüğü ile Türkiye pazarına çok hızlı bir giriş yapan ve Türk tüketicisi tarafından büyük ilgi ile karşılanan Skywell’in üreticisi Skyworth yaptığı işler ve yatırımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçen sene Çin’in Jiangsu eyaletinde 1,2 GWh kapasiteye sahip batarya fabrikası açan marka, bu hamle ile küresel pazardaki rekabette elini güçlendirdi. 22 bin metrekarelik tesiste bir batarya modülü ve iki batarya paketi üretim hattı kuran markanın 2023 yılı hedefi ise 170 milyon dolarlık batarya üretmek.

Uzun menzil tercih edenler için kusursuz bir seçenek

Skywell’in özellikle son 10 yılda elde ettiği yeni nesil araçlar alanındaki tecrübesiyle tasarladığı ET5’in talebi karşılayabilecek sayıda üretildiğini söyleyen Skywell Türkiye CEO’su Mahmut Ulubaş, “86 kwh yüksek kapasiteli bataryası sayesinde, şehir içinde 642 km’ye kadar menzil sunabilen ET5, 0’dan 100 km/s hıza ulaşması 7.9 saniye sürüyor. Son teknolojik donanımlarla tasarlanan 150 kW gücündeki elektrikli eSUV modelimiz, hızlı şarj olma özelliğiyle yüzde 20’den yüzde 70 seviyesine dolumu ise yaklaşık 30 dakika sürüyor. Tüm bu özellikleriyle piyasadaki modellerden sıyrılan yeni tasarımımız, özellikle uzun menzilli ve konforlu bir sürüş tercih edenler için kusursuz bir seçenek oluşturuyor” dedi.

“Benzine Oranla 6 Kat Oranında Daha Tasarruflu”

Elektrikli araçların çok daha tasarruflu olduğunu belirten Ulubaş “Ev tipi prizlerde 100 kilometrelik mesafe için gereken şarj kapasitesinin maliyeti, yaklaşık olarak 20 liralık bir maliyete denk geliyor. Bu rakam, özellikle son dönemde büyük artış gösteren benzine oranla 6 kat oranında tasarruf imkânı sağlıyor" değerlendirmesinde bulundu.

“Ülke Ekonomisine Önemli Katkılar Sağlamak İstiyoruz”

Ulubaş, Türkiye’de Batarya Geliştirme ve Üretim fabrikası açmak üzere anlaşmaya varılması ile ilgili olarak da “Batarya özellikle otomotiv pazarının dönüşümünde anahtar unsur ve bu teknolojiyi burada üretmek Türkiye'ye önemli kabiliyetler kazandıracak. Ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlayacak. İstihdam anlamında da Türkiye’ye önemli bir getirisi olacak. Özellikle ihracat tarafında bizim gurur duyacağımız işler yapmamızı sağlayacak. Ayrıca Skywell’in üç sene içerisinde piyasaya sürmeye planladığı yeni modellerinin de Türkiye’de üretilmesi konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Onunla ilgili de olumlu gelişmeler beklemekteyiz.” şeklinde konuştu.

“Yakıtlı Otomobillerle Arasındaki Dolum Süresi Farkını Kaldıracağız”

Skywell Kurucu Ortağı ve CEO’su Wu Longba ise Skywell’in performansını arttırmak için sürekli Ar-Ge çalışmaları yaptıklarını belirterek “Yeni bir teknoloji üzerinde çalışıyoruz. Skywell ET5 LR'da 800V+4C süper hızlı yeni şarj teknolojisine sahip olacak, şarj gücü 120kw'den 480kw'ye yükselecek, bu da 8 dakikada yüzde 0 ila 80 doluluğa ulaşmasını sağlayacak. Bu sayede yakıtlı otomobiller arasındaki dolum süresi farkını ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Çin’de en yükseği 860V yazılımla bataryalara sahip araçlar üretilmekte ve ülkede üretilen araçların yüzde 23’ü elektrikli araç kategorisinde. İlerleyen yıllarda bu rakamın yüzde 50 olması planlanıyor.” dedi.

“Türkiye’ye Yönelik Yatırım Planlarımız Var “

Türkiye’de yapmak istedikleri yatırımlar hakkında da konuşan Wu Longba “Hem Türkiye’nin hem de Avrupa’nın 15 ülkesinde distribütörümüz olan Ulu Motor ile yatırımlar konusunda çok yakın çalışıyoruz. Birlikte batarya fabrikası açmak konusunda anlaşmaya vardık. Bununla ilgili olarak fizibilite çalışmalarına en kısa zamanda başlayacağız. Türkiye, Çin ilişkileri açısından da önemli bir dönüm noktası olacak bu iş birliği için çok heyecanlıyız. Ayrıca Türkiye'de bir araç üretim hattı kurmayı, yedek parça tedarik sistemini Türkiye'ye getirmeyi ve bazı parçaların üretimini burada yapmayı da planlarımız arasına koyduk, tüm bu süreçler için zaman içinde Ulu Motor ile farklı iş ortaklıklarımız olacak. İsteğimiz Türkiye'nin yeni enerji araç endüstrisi teknolojisini ve kapasitesini geliştirmeyi planlamak.” şeklinde konuştu.

“Bir showroomdan daha fazlası:Skyhouse”

Skywell markasına özel olarak devreye alınan, bir otomobil showroomundan çok daha fazlasını sunan Skyhouse noktalarında özel bir deneyim yaşanıyor. Bu noktada, Skywell müşterileri için bir oturma odası konforunda bir ortamda üst düzey bir deneyimi sunan marka, ZES şarj noktalarıyla da bu noktaları bir üst seviyeye taşıyor. Skyhouse’lara gelen müşteriler, özel deneyim alanlarında vakit geçirip, kahve çay içebilecekleri ve toplantı dahi yapabilecekleri bir ortama sahip olurken, ZES DC şarj noktaları sayesinde indirimli şarj imkânı elde ediyorlar. Bu hizmet sadece Türkiye’de değil Ulu Motor distribütörlüğü olduğu tüm ülkelerde ve akabinde tüm Skywell distribütörlüğünde hedefleniyor.