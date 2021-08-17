Türkler Nasıl Tasarruf Ediyor?





Türkler hangi ürünlerde tasarrufu tercih ediyor? Ne sıklıkla ve neden indirimleri bekliyorlar? Picodi.com analiz ekibi, indirimlere karşı tutumlarını incelemek ve tasarruf etmenin en popüler yollarını su yüzüne çıkarmak için Türk tüketiciler arasında bir anket gerçekleştirdi.

Nerelerde Tasarruf Ediyoruz?

Tüm dünyada olduğu gibi, pandemi koşulları Türkleri de alışverişte tasarruf etme durumunda bıraktı. Ankete katılan katılımcıların çoğu (yüzde 62) geçen seneye oranla daha çok indirimli ürün satın aldığını bildirdi.



Türkler hangi ürünlerde tasarrufu tercih ediyor? Ne sıklıkla ve neden indirimleri bekliyorlar? Picodi.com analiz ekibi, indirimlere karşı tutumlarını incelemek ve tasarruf etmenin en popüler yollarını su yüzüne çıkarmak için Türk tüketiciler arasında bir anket gerçekleştirdi.

En çok indirimde alınan ürün kategorileri gıda, kitaplar ve giyim ve ayakkabı olarak öne çıkıyor. En ez indirimden alınan ürünler ise evcil hayvan ürünleri, araba ve araba parçaları ve mücevherat olarak öne çıktı.

Türklerin ilk fiyatından satın almak yerine indirime girmelerini beklemek istedikleri ürünler veya hizmetler var. Bunlar arasında ev aletleri (yüzde 84), giyim ve ayakkabı (yüzde 80), seyahat (yüzde 71) ve spor ürünleri (yüzde 67) bulunuyor. Öte yandan bazı ürünleri satın almak için indirim beklemek istemedikleri veya bekleyemedikleri ürünler de bulunmakta — bu ürünler indirimde olsun olmasın satın alınıyor. Bu ürün ve servisler arasında ecza (yüzde 60), evcil hayvan ürünleri (yüzde 56) ve araba ve araba parçaları (yüzde 49) bulunuyor.

Peki Türk tüketiciler neden indirimli alışveriş yapıyor? Hem kadın hem erkek katılımcılar arasında en yaygın cevap; (sırası ile yüzde 75 ve yüzde 76) indirimler sayesinde çok tasarruf edebilecekleri oldu. Hem kadınlar hem erkekler arasındaki ikinci en yaygın cevap ise indirimlerin markaları daha yakından tanımaya teşvik etmeleri oldu — yine sırası ile yüzde 64 ve yüzde 52.

Herkes indirim sevecek diye bir şey yok. Erkeklerin yüzde 30’u kadınların ise yüzde 18’i fiyatlar hakkında herhangi bir endişe duymadığını belirtti — her iki cinsiyette de indirimlerin tercih edilmemesinin en yaygın sebebi. Erkeklerin yüzde 26’sı ve kadınların yüzde 18’i indirimsiz ürünlerin fiyatlarını hak ettiğini düşünüyor. Son olarak erkeklerin yüzde 19’su ve kadınların yüzde 7’si indirimdeki ürünlerin düşük kaliteli ürünler olduğunu düşünüyor.

Bazen Türkler ürünleri indirimli olarak alıyor ve hiç kullanmıyor. Raflarda unutulan veya kullanılmadan çöpe atılan ilk 5 ürün kategorisi şöyle:

Giyim ve ayakkabı

Gıda

Spor ekipmanları

Kozmetik ve parfümeri

Kitaplar



Tasarruf Etmenin Türkçe Yolları

Alışverişte tasarruf etmenin birçok yolu bulunmakta, bu nedenle Picodi.com, Türklere indirim bulma ve kullanma yöntemlerinin en sevdiklerini sordu. En popüler olanlar arasında, fiyat karşılaştırma hizmetleri ilk sırada yer aldı. Türklerin yüzde 16’sı bu metodu bildiklerini ve sıklıkla kullandıklarını belirtti. yüzde 26’lık bir kesim ise bu servisleri ara sıra kullandıklarını belirtti. yüzde 22’lik bir kesim bu servislerden haberleri oldukları halde kullanmazken yüzde 36’lık büyük bir kesim ise bu servislerden hiç haberi olmadıklarını belirtti.

Öte yandan mağazalardaki son kullanma tarihleri yaklaşmış olan ürünlerin bulundukları raflar da Türk tüketiciler arasında popülerlik kazanmış görünüyor (yüzde 15). yüzde 18’lik bir kesim ise bu raflara ara sıra uğradığını belirtirken yüzde 20’lik bir kesimin bu raflara you hiç düşmüyor. Ancak Türk tüketicilerin neredeyse yarısı (yüzde 47) bu raflardan tamamen habersiz.

Üçüncü sırada en sıklıkla kullanılan servisler ise yüzde 18’lik bir kesimin tercih ettiği geri ödeme (cash back) servisleri ve mağazaların kapımıza ya da posta kutumuza bıraktığı broşüler. yüzde 24’lük bir kesim mağaza broşürlerini ara sıra kullanırken bu oran cash back servislerinde yüzde 18. Posta kutusundan çıkan mağaza broşürlerini hiç bakmadan çöpe atanların oranı yüzde 16, bu broşürlerden hiç haberi olmayan kesim ise Türk tüketicilerin yüzde 51’i oluşturuyor. Cash back servislerinde ise bu oran sırası lle yüzde 15 ve yüzde 58.

Kupon sunan tarayıcı eklentileri ve kupon siteleri Türkiye’de pek tercih edilmiyor. Sırası ile yüzde 57’lik ve yüzde 56’lık bir kesim bu servislerden habersiz.

Türkler Reklamlar Hakkında Ne Düşünüyor?

İnsanların aldığı en popüler reklamın e-posta ve mobil bildirimler olduğu ortaya çıktı — ortalama olarak haftada 22 tane. İkinci sırada haftada 17 tane ile tarayıcı bildirimleri gelirken hemen arkasından haftada 16 ile SMS’ler podyumu tamamlıyor.

Ortalama olarak haftada 12 kere posta kutularına düşen broşürler ise listenin sonunda yer alıyor.

Metodoloji

Veriler, Temmuz 2021’de gerçekleştirilen çevrimiçi bir anketten alınmıştır.