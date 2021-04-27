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TürkTraktör, 2021 yılı 1. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

TürkTraktör, 2021’in ilk çeyreğinde üretim ve toplam satışta yakaladığı ivmeyle pazardaki gücünü artırdı. 

27 Nisan 2021 Salı 09:56
TürkTraktör, 2021 yılı 1. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı


TürkTraktör, 2021 yılı 1. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı


 

27 Nisan 2021 – TürkTraktör, 2021 yılı 1. çeyrek dönemine ait finansal sonuçlarını açıkladı. Tüm dünyada yaşanan pandemi nedeniyle zorlu şartların yaşandığı 2020 yılını, hem Türkiye traktör pazarının hem de ihracatın lideri olarak tamamlayan TürkTraktör, 2021’e ise yine yükselen bir performans grafiği ile başladı. 

2020 yılında toplam üretimde 34 bin adedi aşan şirketin, bu yılın Ocak-Mart dönemindeki ise toplam üretim rakamı 13 bin 208 adet oldu.  Sektörde, 14 yıldır kesintisiz şekilde pazar liderliğini sürdüren şirket; yılın ilk 3 ayında ihracat ve yurt içi satışlarda da başarılı bir performans sergiledi. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre toplam satışlarında %71’lik bir artış sağlayan TürkTraktör, Ocak-Mart 2021 döneminde 9 bin 628 adet traktörü Türkiye’deki, 3 bin 487 adedi ise dünya pazarlarındaki çiftçilerin kullanımına sundu. 

TürkTraktör’ün, üretimindeki artışa bağlı olarak yılın ilk 3 ayında cirosu 2 milyar 684 milyon TL’ye yükseldi. Şirketin faaliyet kâr marjı ve FAVÖK marjı ise sırası ile %14,2 ve %15,7 olarak gerçekleşirken; tüm bu sonuçlarla birlikte TürkTraktör’ün Ocak-Mart 2021 dönemindeki net kârı 348 milyon TL olarak kaydedildi.

TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner:“Amacımız tarımsal üretimde sürdürülebilirliği sağlamak”

TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, yılın ilk 3 ayında özellikle üretim ve satış adetlerinde yakaladıkları başarının, tarımsal üretimde sürdürülebilirliği sağlama tarafındaki gayretlerinin önemli bir göstergesi olduğuna dikkate çekti ve “Tarım sektörünün belkemiği olan çiftçilerimizin çalışmalarını kesintisiz biçimde yapmaları için, mekanizasyon tarafındaki taleplerini ve ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz. Bu yılın ilk 3 aylık döneminde, New Holland ve Case IH marklarımızın başarılı performansı ile traktör pazarındaki liderliğimizi sürdürdük.” dedi. 

Yurt dışı pazarlara satışlar artış trendinde 

Tüm dünyada salgının ilk dönemlerine göre ihracatta genel anlamda bir hareketlenmenin olduğunu da belirten Özüner; “Ancak salgının farklı bölge ve ülkelerdeki seyrinde yaşanan dalgalanmalarla talep ve tedarik zincirindeki sıkıntılar yaşanmaya devam ediyor. Bu sorunlara karşın, bu süreci en iyi şekilde yönetmek adına aldığımız aksiyonlarla Ocak-Mart arasında yurt dışı satışlarımızı %2 oranında artırmayı başardık. Bu dönemde Türkiye’nin toplam traktör ihracatının %88’ini yine tek başımıza gerçekleştirdik ve ülkemizin adını global pazarlarda duyurmaya devam ettik.   Faz 5 motor emisyon standartlarına uygun olarak ürettiğimiz çeşitli modellerimizle, yılın kalanında da yurt dışına satıştaki performansımızın artarak devam etmesini planlıyoruz.” diye açıkladı.  

‘İş makineleri alanındaki etkinliğimizi artırmayı da sürdürüyoruz”

Aykut Özüner, değerlendirmelerinin sonunda, TürkTraktör olarak iş makineleri alanında yaptıkları çalışmalara da değindi ve sözlerini şöyle noktaladı: “2020 yılında iş makineleri alanında yerli kazıcı yükleyici üretimine geçerek yaptığımız önemli yatırımın meyvelerini, bu senenin ilk çeyreğinde de toplamaya devam ediyoruz.  Kazıcı yükleyiciler başta olmak üzere, iş makinelerinin yaygın şekilde kullanıldığı sektörlerde ürünlerimize olan ilginin 2021’de artarak devam etmesi adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

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