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TürkTraktör 70. Yılında 1.111.111’inci Traktörünü Üretti

Türkiye otomotiv sektörünün ilk üretici kuruluşu TürkTraktör, kuruluşunun 70. yılında 1.111.111’inci traktörünü banttan indirerek yeni bir eşiği daha başarıyla geçti.

24 Şubat 2024 Cumartesi 10:51
TürkTraktör 70. Yılında 1.111.111’inci Traktörünü Üretti






TürkTraktör 70. Yılında 1.111.111’inci Traktörünü Üretti

 

Türkiye traktör pazarında yüzde 90’ın üzerinde yerlilik oranı ile üretim yapan TürkTraktör, 1 milyon barajını 67 yılda aşarken, sonraki 100 binlik üretimi yalnızca 2 yılda tamamladı. 1.111.111’inci traktörün banttan indirilişi vesilesiyle TürkTraktör Ankara ve Sakarya fabrikalarında tüm çalışanların katılımıyla özel bir tören düzenlendi.

 

Kuruluşunun 70. yılında TürkTraktör’ün ilk günkü kararlılık, azim ve heyecanla Türkiye için değer yaratmaya devam ettiğini belirten Şirket Lideri Aykut Özüner, “TürkTraktör ailesi olarak, başarılarla dolu tarihimizde önemli bir eşiği daha aşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bizim için özel anlamı olan bir yılın henüz başında yeni bir dönüm noktasını geçmiş olmanın gururunu yaşıyoruz.” dedi. 2023 yılının 51.423 adetlik rekor üretim ile tamamlandığının altını çizen Özüner, “Bu başarının en büyük mimari olan TürkTraktör çalışanlarına, teveccühüyle bizi yıllardır pazar lideri yapan çiftçilerimize ve bize inanarak her zaman destekleyen hissedarlarımıza en içten duygularımızla teşekkürlerimizi sunuyoruz.” dedi.

TürkTraktör Endüstriyel Operasyonlar İş Lideri Nebi Doğan Özdöngül ise“TürkTraktör’ün köklü tarihinden miras aldığımız tecrübemiz, modern tesislerimiz ve Ar-Ge yatırımlarımız sayesinde üretim kapasitemizi durmaksızın artırıyoruz. İlk 500 bin traktörü 52 yılda, 1 milyonuncu traktörü ise takip eden 15 yılda ürettik. Şimdi 2 yıl gibi kısa bir sürede tarihimizdeki toplam üretimin yüzde 10’una ulaşmak, ortaya koyduğumuz gelişimin en somut göstergesi” dedi.

1954 yılında faaliyetlerine başlayan TürkTraktör, ilk traktörünü 1955 yılında üretti. Şirketin 500 bininci traktörü 2007 yılında, 1 milyonuncu traktörü ise 2022 yılında banttan indirildi. Türkiye traktör üretiminin yüzde 56’sını ve ihracatının ise yüzde 79’unu tek başına karşılayan TürkTraktör, traktör pazarında 17 yıldır aralıksız olarak liderliğini sürdürüyor. 2023 yılını 51.423 adetlik rekor seviyede traktör üretimiyle tamamlayan TürkTraktör, aynı dönemde 16.016 adet traktör ihracatı gerçekleştirirken, iç pazara da 35.849 adet satış gerçekleştirdi.

Son Güncelleme: 24.02.2024 11:08
Anahtar Kelimeler:
TürkTraktör
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