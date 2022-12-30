TürkTraktör CEO'su Tanzer Bilgen | İnsansız traktörler gelebilir





Tarımı ve şehirleri dönüştürüp geleceğe hazırlayan TürkTraktör’ün podcast serisi “Geleceğe Hazırlar” ikinci bölümüyle platformlarda yerini aldı. Deneyimli gazeteci Aslı Şafak’ın moderatörlüğünü üstlendiği “Tarımda Dijitalleşme ve Akıllı Tarım” başlıklı ikinci bölümün konuğu Doktar Kurucu Ortağı ve CEO’su Tanzer Bilgen oldu.

Türk otomotiv sektörünün ilk üretici kuruluşu ve tarım mekanizasyonunun lider markası TürkTraktör, tarımı ve şehirleri dönüştürüp geleceğe hazırlama amacını podcast dünyasında da sürdürüyor. Deneyimli gazeteci Aslı Şafak’ın moderatörlüğünü üstlendiği “Geleceğe Hazırlar” podcast serisinin ikinci bölümü platformlarda yerini aldı.

Doktar Kurucu Ortağı ve CEO’su Tanzer Bilgen’in konuk olduğu ikinci bölümde “Tarımda Dijitalleşme ve Akıllı Tarım” ele alındı. Tarım teknolojisi ve dijital tarımın ne demek olduğundan çiftçilerin hayatına nasıl katkı sağladığına, Türkiye’de ve dünyada tarımda dijitalleşme konusunda neler yapıldığından Doktar’ın gelecek hedeflerine kadar birçok konuya değinildi. Tarımda dijitalleşmenin 5 - 6 sene içinde insansız traktörlerin üretime katılabileceğini söyledi.

Her yeni bölümde, birbirinden değerli konukların katılımıyla tarım teknolojisinden çevik dönüşüme, toprağın ekonomisinden ilham veren girişim hikayelerine, verimli tarım uygulamalarından sürdürülebilir şehirlere kadar ilgi çekici ve ufuk açan birçok konuyu dinleyicilerle buluşturuyor. “Geleceğe Hazırlar” podcast serisine Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts ve YouTube platformlarından erişilebiliyor.