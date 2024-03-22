TürkTraktör ve Teknolojide Kadın Derneği Buluşması

TürkTraktör ve Teknolojide Kadın Derneği Yılın En Büyük Vizyon Buluşmasını Gerçekleştirdi

Türkiye’nin otomotiv sektöründeki ilk üretici kuruluşu TürkTraktör, Filizlerin Mucizeleri Teknoloji ve İnovasyon projesi kapsamında Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) ile düzenlediği eğitim programında 600’den fazla üniversite öğrencisini alanında uzman akademisyenler ve iş insanlarıyla bir araya getirdi. Shangri-La Bosphorus İstanbul’da gerçekleşen eğitimde öğrenciler gün boyunca Teknolojide Kadın Derneği’nin verdiği vizyon eğitimlerine katıldı.

Teknoloji dünyasının önde gelen iş insanlarını ve akademisyenlerini genç kadınlarla buluşturan oturumlarda yapay zeka, artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, metaverse, nesnelerin interneti ve endüstri 4.0 gibi en güncel gelişmeler ele alındı. Oturumların arasında milli voleybolcular Burcu Hakyemez Dal, Deniz Hakyemez ve Elif Ağca’nın katıldığı “Filizlerin Mucizeleri Filenin Yıldızları” programı gerçekleştirildi. Eğitim programını başarıyla tamamlayan ve akıllı dijital sertifikalarını alan öğrenciler gün sonunda yapılan yarışmaya katıldı. Yarışma sonucunda 2 öğrenciye Hitay Vakfı'nın desteği ile bilgisayar, 25 öğrenciye Lenovo'nun desteği ile tablet ve 30 öğrenciye Doret Habib'in Mavi Çileğin Sırrı kitabı hediye edildi. Bugüne kadar Gaziantep, Adana, Van, Mardin ve İstanbul’da düzenlenen eğitimlerin bir sonraki ayağı Ankara’da gerçekleştirilecek.

Eğitim programı vesilesiyle üniversite öğrencileriyle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduğunu belirten TürkTraktör İnsan, Kültür & Dönüşüm İş Lideri Ceren Ertem Çimen, “70. yaşını kutlayan TürkTraktör olarak “Geleceğe Hazırlar” amacımız doğrultusunda faaliyet gösterdiğimiz her alanda sürdürülebilirliği odağımıza alarak dönüşüme öncülük ediyoruz. Genç kadınların geleceğin teknolojisinde söz sahibi olmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirdiğimiz Filizlerin Mucizeleri Teknoloji ve İnovasyon projesi de dönüşüm yolculuğumuzda en çok kıymet verdiğimiz adımlardan biri. 2026 yılı sonuna kadar 30 bin kişiye ulaşmayı amaçladığımız projemizle kadınların gelişimlerini bütünsel ve çok yönlü programlarla destekleyerek geleceğe hazırlamayı arzu ediyoruz. ‘FutureDrive’ isimli yeni mezun programımız ile gençlerin iş gücüne katılımını ve yetkinlik gelişimlerini destekliyoruz. TürkTraktör’deki stajyer kız öğrenci oranını yüzde 50’ye çıkarmayı, teknoloji ve inovasyon alanındaki kadın çalışan oranını da yüzde 50’ye yükseltmeyi hedefliyoruz. Türkiye’nin teknolojik dönüşümde ihtiyaç duyacağı uzman iş gücünün yetişmesi için değer yaratmaya devam edeceğiz” dedi.

Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney, TürkTraktör ile yaptıkları iş birliğinin Türkiye için yarattığı kalıcı değerden bahsetti:

“TürkTraktör’ün Filizlerin Mucizeleri Teknoloji ve İnovasyon programı, hedeflerimizle yüzde yüz örtüşüyor. Bu nedenle programda yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Dernek olarak amacımız teknoloji alanında uzman, yetkin insan kaynağı yetiştirmek ve özellikle sayıca az, motivasyonu düşük, STEM alanında okusa bile bu alanın dışında çalışmaya yönelen genç kızlarımızı ve kadınlarımızı bu alanlara yeniden yönlendirerek istihdama katmak. TürkTraktör ile iş birliğimiz kapsamında 4.000 üniversite öğrencisi genç kızımıza vizyon eğitimleri vermek amacıyla çıktığımız yolda yoğun çalışmalar yaptık. İstanbul buluşmasında 600’den fazla öğrencimizi ağırladık. Buradaki eğitimde vermek istediğimiz vizyon teknoloji alanında kadın ve erkeğin eşit olduğunu göstermek, geleceğin teknoloji temelinde kurulduğunu, kendisini geliştiren ve yeni yetenekler edinen genç kadınların bu alanda kariyer yapabileceklerini anlatmak. YÖK verilerine göre Türkiye’deki öğrencilerin %51,7’si kadın. Buna rağmen STEM alanında okuyan kadın sayısı %35 ve iş hayatında STEM alanında çalışan kadın oranı yalnızca %10. Yeni yüzyılın hızına yetişmek için teknolojideki insan gücümüzü artırmamız gerekiyor ve bu da kadınlar olmadan mümkün olmayacak.”

Shangri-La Bosphorus İstanbul Genel Müdürü Bechara Sader eğitime ev sahipliği yapmaktan duydukları mutluluğu belirterek, “TürkTraktör ve Teknolojide Kadın Derneği'ne yılın en büyük vizyon buluşmasında ev sahipliği yapmaktan büyük onur ve mutluluk duyuyoruz. Shangri-La olarak faaliyet gösterdiğimiz toplumlarda ekonomik, sosyal ve çevresel olarak sürdürülebilir faaliyetlerde ‘İyi olanı yapmak’ taahhütlerimizden biri. Kadınları teknoloji ve girişimcilik alanlarında güçlendirerek kalıcı değer katan bu programa ve filizlerimize de yürekten inanıyoruz” dedi.