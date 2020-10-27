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TürkTraktör, yılın ilk 9 aylık finansal sonuçlarını açıkladı

TürkTraktör, yılın ilk 9 ayında geçen senenin aynı dönemine göre üretimini yüzde 38 arttırdı ve 3 milyar 803 milyon TL toplam ciroya ulaştı.

27 Ekim 2020 Salı 09:18
TürkTraktör, yılın ilk 9 aylık finansal sonuçlarını açıkladı

TürkTraktör, yılın ilk 9 aylık finansal sonuçlarını açıkladı

Yılın ilk 9 aylık finansal sonuçlarını açıklayan TürkTraktör, Ocak – Eylül 2020 döneminde 21 bin 608 adet traktör ve 16 bin 110 adet motor üreterek salgın nedeniyle yaşanan kesintiye rağmen banttan indirdiği traktör sayısını geçen seneye göre yüzde 38 arttı.

Şirket, gerçekleştirdiği üretim ile, Türkiye’nin toplam traktör üretiminin yüzde 69’unu tek başına karşıladı.

TürkTraktör, Ocak-Eylül 2020 döneminde 13 bin 210 adedini yurt içi; 8 bin 990 adedini yurt dışı pazarlara sunduğu traktörleriyle,toplam satışta 22 bin 200 adede ulaştı.

TürkTraktör, ilk 9 ayda 13 bin 210 adet traktör satışı ile yurt içi satışlarını geçen yıla kıyasla yüzde 92 oranında arttırdı. Ürettiği New Holland ve Case IH markalarının ikisinin de pazar payını bir önceki yıla göre arttıran TürkTraktör, traktör pazarındaki kesintisiz liderliğini 14. yıla taşıyor.

Şirket, dünya pazarına yaptığı 8 bin 990 adetlik ihracatla Türkiye’nin toplam traktör ihracatının yüzde 87’sini gerçekleştirdi.

TürkTraktör, Ocak – Eylül dönemini 3 milyar 803 milyon TL toplam ciro ile kapattı. Şirketin yurt dışı cirosu ise 1 milyar 579 milyon TL oldu. TürkTraktör’ün aynı dönemdeki brüt kârı kayıtlara 743 milyon TL, FAVÖK tutarı ise 589 milyon TL olarak geçti. Elde ettiği başarılı sonuçlarla şirket, 3. çeyrekte 200 milyon TL net kâr elde ederek Eylül sonu itibariyle 9 aylık kârını 360 milyon TL’ye çıkardı.


TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner: “Tarımsal üretimde sürdürülebilirliği desteklemek adına çiftçimizin yanındayız”

2020 yılının ilk 9 aylık dönemine ilişkin finansal sonuçları değerlendiren TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner; “Salgın nedeniyle bir süre kesintiye uğrayan üretimimizi, tüm önlemleri en üst seviyede tutarak Nisan ayı ortasında başlatmıştık. Çünkü çiftçilerimiz, koşullar ne olursa olsun; üretimlerine ara vermiyor, tarlalarında çalışmaya devam ediyorlar.

Biz de iç pazarda yaşanan talep artışını karşılamak üzere artan bir tempo ile üretimimizi, salgın öncesi dönemin de üzerine taşıdık. Bunun bir sonucu olarak, üretim rakamlarımızı geçen yıla göre yüzde 38, yurt içi satışlarımızı yüzde 92 oranında artırdık. Sadece üretim değil; ürüne erişim tarafında da çiftçilerimize desteklerimizi sürdürüyoruz. TürkTraktör Finans ile çiftçilerimize faiz destekli birçok kampanya sunuyoruz. Eylül sonu itibarıyla, TürkTraktör Finans’ın avantajlarından yararlanan çiftçilerimizin oranı yüzde 11’e çıktı. İş makineleri alanında ise yerli üretime katkı sağlama önceliğimiz doğrultusunda yerli kazıcı yükleyici üretimimizi bu dönemde de devam ettirdik. Yılın kalan döneminde de traktör, tarımsal ekipman ve iş makinelerimizle pazardaki talepleri karşılamayı sürdürerek, müşterilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Anahtar Kelimeler:
TürkTraktör
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