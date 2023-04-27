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TürkTraktör’den Üretim ve İhracat Rekoru

Türkiye otomotiv sektörünün ilk üretici kuruluşu ve tarım mekanizasyonundaki lider firması TürkTraktör, 2023 yılının ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı.

27 Nisan 2023 Perşembe 13:35
TürkTraktör’den Üretim ve İhracat Rekoru

TürkTraktör’den Üretim ve İhracat Rekoru

Ocak-Mart dönemini kapsayan üç aylık süreçte TürkTraktör, üretim, ihracat ve toplam satış adetlerinde rekora imza attı. Üretimde geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 19, ihracatta yüzde 15 ve toplam satışta yüzde 27 artış gerçekleşti. TürkTraktör, yılın ilk üç ayını 1 milyar 398 milyon TL net kârla tamamlarken aynı dönemdeki faaliyet kâr marjı ve FAVÖK marjı sırasıyla yüzde 18,3 ve yüzde 19,1 oldu. Şirketin toplam cirosu ise 9 milyar 523 milyon TL seviyesine yükseldi.

Başarılarla geçen 2022 yılının ardından 2023 yılına da rekorlarla başlamanın gururunu yaşadıklarını belirten TürkTraktör Şirket Lideri Aykut Özüner, “Çiftçilerimizin ilk tercihi olmaya devam ettiğimiz yılın ilk çeyreğinde de Türkiye traktör pazarındaki liderliğimizi aralıksız 17’nci yıla taşıyoruz. Üretim, ihracat ve toplam satışlarda elde ettiğimiz en iyi ilk çeyrek sonuçlarıyla rekorlarımıza yenilerini eklemiş olduk. ‘Bugün attığımız her adımda geleceğe etkimiz var’ diyerek ortaya koyduğumuz sürdürülebilirlik stratejimiz doğrultusunda, ürettiğimiz traktör ve iş makineleri ile tarımı ve şehirleri geleceğe hazırlamaya devam ediyoruz. ‘Geleceğe Etki’ adını verdiğimiz sürdürülebilirlik stratejimiz ile etki alanımızı tüm ekosistemimize yaymayı hedefliyoruz. Bu çerçevede Gelecek için Etkili Liderlik, İnovasyon Gücü ve Geleceğin Yetkinlikleri, Sorumlu Operasyonlar ve Ürünler, son olarak da Geleceğin Tarımı olmak üzere odaklandığımız dört alan ile ilgili 2030 yılı hedeflerimizi Nisan ayında paylaştık. Bu dönüşüme öncülük eden ve elde edilen başarılarda büyük pay sahibi TürkTraktör çalışanlarına ve ürünlerimizi tercih eden paydaşlarımıza sonsuz şükranlarımızı sunuyorum.” dedi.

TürkTraktör, 2023 yılının 1. çeyrek finansal sonuçlarına göre Ocak-Mart döneminde toplam 13 bin 625 adet traktör üretimi gerçekleştirdi. İlk üç ayda TürkTraktör, iç pazara 9 bin 154 adetlik traktör satışı gerçekleştirirken, 5 bin 58 adet traktörü de yurt dışı pazarlara ihraç etti.

New Holland Pazarda İlk Sırada

TÜİK verilerine göre TürkTraktör’ün New Holland markası pazardaki yüzde 38.6’lık payıyla liderliğini sürdürürken, TürkTraktör’ün premium markası Case IH ise yüzde 8.4’lik pay oranıyla dördüncü sırada yer alıyor.

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