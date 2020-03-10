TÜYAP Samsun 5. Mobilya Dekorasyon fuarı kapılarını açtı

Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından, T.C. Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun Ticaret Borsası, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği,Samsun Marangozlar ve Döşemeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Samsun Mobilyacı İş Adamları Derneği ve KOSGEB’in destek ve işbirlikleri ile 10 - 15 Mart tarihleri arasında düzenlenen SAMSUN 5. MOBİLYA DEKORASYON Fuarı bugün saat 12:00 de Samsun Valisi Sayın Osman Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sayın Nihat Soğuk, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Erkan Malkoç, Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu Sayın Ali Rıza Ercan’ın değerli katılımlarıyla TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını açtı.

Mobilya sektörünün nabzı Samsun’da atacak

Bu yıl beşincisi gerçekleştirilen fuar; ülke ekonomisine olumlu katkılar sağlayan mobilya ve dekorasyon sektörünün 2020 trendleri ile buluşma noktası oluyor. Türkiye’nin en eski mobilya üretim bölgelerinden biri olan Samsun’ da gerçekleştirilen fuar ile ‘Samsun Mobilya Markasını’ yukarı taşıyarak hem yurtiçi satışlarda hem de ihracatta rakiplerine karşı büyük avantaj sağlıyor. Samsun 5. Mobilya Dekorasyon Fuarı çağdaş ve özgün tasarımları, yeni donanım ve teknolojileri mobilya toptancıları ve tüm ilgililere tanıtmayı ve ev sahipliği yapmayı hedeflemektedir.

İkili İş Görüşmeleri Hedeflenmektedir

Samsun 5. Mobilya ve Dekorasyon Fuarı’nın katılımcı ve ziyaretçileri; ürünlerin gelişimini takip etme, ilerleyen teknolojik gelişmeleri yakından tanıma, yeni ürün ve tasarımlar hakkında bilgi edinme, firmaların üretim-satış kapasitelerinin değişen dengelerini ve ürün fiyatlandırmalarını takip etme imkânının yanı sıra üretici firmalar ile ziyaretçiler arasında ikili iş görüşmeleri yapılması planlanmaktadır.

Yüksek Kalitede Ürünler

“Samsun ve Karadeniz” markasının ön plana çıkarıldığı Samsun 5. Mobilya Dekorasyon Fuarı ile Samsun’un mobilya üretim merkezlerinden birisi haline gelerek, Türkiye genelinde ilk üç sırada yer alması adına önemli bir adım atılıyor. Fuara katılan firmalar, üretim ve tasarım konusunda ne kadar yüksek kalitede ürünler ürettiklerini tüm ziyaretçilere bir kez daha gösterme fırsatı buluyorlar. Yüksek kalitedeki ürünler ile Samsun Mobilyası yakın zamanda yurt içi ve yurt dışı ticarette Türkiye’nin en önemli Mobilya üretici ve ihracatçısı bölgeleri arasında hak ettiği yere gelecektir.

Ücretsiz Servis: Samsun Mobilya Dekorasyon Fuarı’na Cumhuriyet Meydanı Atatürk Parkı Karşısı Anayol üzerinden fuar alanına ücretsiz seferler düzenlenecektir.

Ücretsiz Servis Saatleri:

Meydan Kalkış: 11.00- 13.00 -15.00 – 17.00- 18.00

Fuar Alanından Kalkış: 12.00 – 14.00 – 16.00 – 18.00 - 20.00

Fuar Kapsamı : Ev mobilyaları (Yemek Odaları, Yatak Odaları, Oturma Grupları, Modüler Mobilyalar, Banyo ve Mutfak Dolapları, Bebek, Çocuk, Genç Odaları, Çekyatlar, Kanepeler), Halı, Aydınlatma, Dekoratif Ürünler, Aksesuarlar, Yatak Baza Çeşitleri, Bahçe Mobilyaları, Mimari Proje Ofisleri.

Girişin ücretsiz olduğu Samsun Mobilya Dekorasyon Fuarı,10 – 15 Mart 2020 tarihleri arasında 10.00-20.00, saatleri arasında ziyaret edilebilecek.