Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

TÜYAP Samsun 5. Mobilya Dekorasyon fuarı kapılarını açtı

Bu yıl beşincisi gerçekleştirilen fuar; ülke ekonomisine olumlu katkılar sağlayan mobilya ve dekorasyon sektörünün 2020 trendleri ile buluşma noktası oluyor.

10 Mart 2020 Salı 16:40
TÜYAP Samsun 5. Mobilya Dekorasyon fuarı kapılarını açtı

TÜYAP Samsun 5. Mobilya Dekorasyon fuarı kapılarını açtı

Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından, T.C. Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun Ticaret Borsası, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği,Samsun Marangozlar ve Döşemeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Samsun Mobilyacı İş Adamları Derneği ve KOSGEB’in destek ve işbirlikleri ile 10 - 15 Mart tarihleri arasında düzenlenen SAMSUN 5. MOBİLYA DEKORASYON Fuarı bugün saat 12:00 de Samsun Valisi Sayın Osman Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sayın Nihat Soğuk, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Erkan Malkoç, Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu Sayın Ali Rıza Ercan’ın değerli katılımlarıyla TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını açtı.

Mobilya sektörünün nabzı Samsun’da atacak

Bu yıl beşincisi gerçekleştirilen fuar; ülke ekonomisine olumlu katkılar sağlayan mobilya ve dekorasyon sektörünün 2020 trendleri ile buluşma noktası oluyor. Türkiye’nin en eski mobilya üretim bölgelerinden biri olan Samsun’ da gerçekleştirilen fuar ile ‘Samsun Mobilya Markasını’ yukarı taşıyarak hem yurtiçi satışlarda hem de ihracatta rakiplerine karşı büyük avantaj sağlıyor. Samsun 5. Mobilya Dekorasyon Fuarı çağdaş ve özgün tasarımları, yeni donanım ve teknolojileri mobilya toptancıları ve tüm ilgililere tanıtmayı ve ev sahipliği yapmayı hedeflemektedir.

İkili İş Görüşmeleri Hedeflenmektedir

Samsun 5. Mobilya ve Dekorasyon Fuarı’nın katılımcı ve ziyaretçileri; ürünlerin gelişimini takip etme, ilerleyen teknolojik gelişmeleri yakından tanıma, yeni ürün ve tasarımlar hakkında bilgi edinme, firmaların üretim-satış kapasitelerinin değişen dengelerini ve ürün fiyatlandırmalarını takip etme imkânının yanı sıra üretici firmalar ile ziyaretçiler arasında ikili iş görüşmeleri yapılması planlanmaktadır.

Yüksek Kalitede Ürünler

“Samsun ve Karadeniz” markasının ön plana çıkarıldığı Samsun 5. Mobilya Dekorasyon Fuarı ile Samsun’un mobilya üretim merkezlerinden birisi haline gelerek, Türkiye genelinde ilk üç sırada yer alması adına önemli bir adım atılıyor. Fuara katılan firmalar, üretim ve tasarım konusunda ne kadar yüksek kalitede ürünler ürettiklerini tüm ziyaretçilere bir kez daha gösterme fırsatı buluyorlar. Yüksek kalitedeki ürünler ile Samsun Mobilyası yakın zamanda yurt içi ve yurt dışı ticarette Türkiye’nin en önemli Mobilya üretici ve ihracatçısı bölgeleri arasında hak ettiği yere gelecektir.

Ücretsiz Servis: Samsun Mobilya Dekorasyon Fuarı’na Cumhuriyet Meydanı Atatürk Parkı Karşısı Anayol üzerinden fuar alanına ücretsiz seferler düzenlenecektir.

Ücretsiz Servis Saatleri:

Meydan Kalkış: 11.00- 13.00 -15.00 – 17.00- 18.00

Fuar Alanından Kalkış: 12.00 – 14.00 – 16.00 – 18.00 - 20.00

Fuar Kapsamı : Ev mobilyaları (Yemek Odaları, Yatak Odaları, Oturma Grupları, Modüler Mobilyalar, Banyo ve Mutfak Dolapları, Bebek, Çocuk, Genç Odaları, Çekyatlar, Kanepeler), Halı, Aydınlatma, Dekoratif Ürünler, Aksesuarlar, Yatak Baza Çeşitleri, Bahçe Mobilyaları, Mimari Proje Ofisleri.

Girişin ücretsiz olduğu Samsun Mobilya Dekorasyon Fuarı,10 – 15 Mart 2020 tarihleri arasında 10.00-20.00, saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

ENEREX Antalya Fuarı, katılımcıları kadar ürünleriyle de dikkat çekti
ENEREX Antalya Fuarı, katılımcıları kadar ürünleriyle de dikkat çekti
BMW, Cenevre Otomobil Fuarı’nı Elektriklendirecek
BMW, Cenevre Otomobil Fuarı’nı Elektriklendirecek
İmamoğlu, Sanatla ilgili çok sıkı bir hazırlık yapıyoruz
İmamoğlu, Sanatla ilgili çok sıkı bir hazırlık yapıyoruz
Renault Grubu'ndan, Cenevre Otomobil Fuarı'nda elektrikli çıkarması
Renault Grubu'ndan, Cenevre Otomobil Fuarı'nda elektrikli çıkarması
İstanbulkart ile Otomatlardan Alışveriş Dönemi
İstanbulkart ile Otomatlardan Alışveriş Dönemi
Türk organik ürünleri Almanya’da
Türk organik ürünleri Almanya’da
CNR Kitap Fuarı 7’nci kez kitapseverleri buluşturdu
CNR Kitap Fuarı 7’nci kez kitapseverleri buluşturdu
FESPA Eurasia, 2020’de rekor tazeleyecek
FESPA Eurasia, 2020’de rekor tazeleyecek
Anahtar Kelimeler:
TÜYAPSamsun Mobilya Fuarı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye’de perakendeciler Coronavirus için ne yapmalı?
Türkiye’de perakendeciler Coronavirus için ne yapmalı?
Türk mutfağına İngiltere'de büyük ilgi
Türk mutfağına İngiltere'de büyük ilgi
Kendi işinin patronu olmak isteyenlere bahar fırsatı
Kendi işinin patronu olmak isteyenlere bahar fırsatı
Benzin ve motorin fiyatlarında indirim | Gece yarısı ucuzlayacak
Benzin ve motorin fiyatlarında indirim | Gece yarısı ucuzlayacak
Aşçıoğlu Dubai'de ev sahibi yaptı  
Aşçıoğlu Dubai'de ev sahibi yaptı  
Sanko Enerji Bursa'da Rüzgar Çiftliği kuruyor | Kanatlar Bergama'da üretiliyor
Sanko Enerji Bursa'da Rüzgar Çiftliği kuruyor | Kanatlar Bergama'da üretiliyor
Kız Kardeşim Projesi ile Coca-Cola 100 Bin Kız Kardeş’e ulaşacak
Kız Kardeşim Projesi ile Coca-Cola 100 Bin Kız Kardeş’e ulaşacak
McKinsey, iş dünyası için corona virüsüne karşı 7 temel eylem önerisinde bulundu
McKinsey, iş dünyası için corona virüsüne karşı 7 temel eylem önerisinde bulundu
Rosatom, Akkuyu Nükleer Santral Projesinin Tedarikçileri için seminer
Rosatom, Akkuyu Nükleer Santral Projesinin Tedarikçileri için seminer
Onur Marketler’de çalışan kadın sayısı 1.700’ü aştı
Onur Marketler’de çalışan kadın sayısı 1.700’ü aştı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim