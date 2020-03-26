Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

Tuz ve su ile doğal dezenfektan

Evlerde oluşacak bakterilere ve zararlı organizmalara karşı antibakteriyel dezenfektan kullanımı büyük önem taşıyor.

26 Mart 2020 Perşembe 10:23
Tuz ve su ile doğal dezenfektan

Tuz ve su ile doğal dezenfektan

Evlerde geçirilen sürenin artması, hijyen konusunun daha da önemli hale gelmesini sağladı. Özellikle virüs ve mikroplara karşı etkili tedbirler alınması gereken bu dönemde, uzmanlar çeşitli antibakteriyel dezenfektanlarla detaylı temizlik yapılması gerektiğini belirtiyor.

Fakir Hausgeräte’nin titiz Ar-Ge çalışmaları sonucu ürettiği ve elektrikli ev aletleri sektöründe bir ilk olan Hypo Clean, sadece musluk suyu ve yarım gram tuz kullanılarak 1 dakika içerisinde tamamen doğal sterilizasyon sağlayan elektrolize bir sıvı üretiyor. Hiçbir kimyasal etkisi bulunmayan dezenfektan sıvı, sıkıldığı yüzeylerde koku, bakteri, mikrop ve mantar oluşumuna izin vermeyerek, laboratuvar testlerine göre yüzde 99.9’a varan hijyen sağlıyor.

Geniş Kullanım Alanı Dikkat Çekiyor

Kimyasal katkı maddesi kullanmadan evde kendi dezenfektanınızı yapmanızı sağlayan Fakir Hypo Clean, sürekli temas edilen cep telefonları, çocuklarınızın oyuncakları, kişisel bakım gereçleri, süs bitkileri, kıyafetleriniz, yediğiniz sebze ve meyvelerde dahi güvenle kullanılabiliyor. Ayrıca buzdolabı, mutfak dolapları, lavabo, banyo gibi hijyen isteyen her yeri mikrop ve kötü kokulardan arınıyor. Evcil hayvanlarınızın üzerinde de güvenle kullanarak mikrop ve bakteri oluşumunu engelleyebilirsiniz. Cihazın evlerden ofislere, hastanelerden restoranlara ve kullandığınız arabalara kadar geniş bir kullanım alanı bulunuyor.

Vücudun Doğal Savunma Sistemi Artık Evinizde

Fakir Hypo Clean, suyu elektrolize ederek, vücutta enfeksiyonlarla savaşmak için bağışıklık hücreleri tarafından üretilen en etkili sterilizasyon bileşiği olan HOCI’yi (Hipokloröz Asit) elde ediyor. Hipokloröz asit, mikroorganizmaların üzerinde parçalayıcı etkiye sahip olması ve antibakteriyel özelliği ile dezenfektasyona katkıda bulunuyor.

Fakir Hypo Clean, elektroliz sürecinde ortaya çıkan HOCI asidi ile benzersiz bir temizlik deneyimi sunarken, yüksek fiyatlarla satışı yapılan HOCl bazlı antiseptik solüsyonların evinizde yalnızca 1 ila 3 dakika içinde hazırlanmasına imkân tanıyor.

HOCl asidi, özellikle cilt üzerinde etkili temizleyici özelliğinin yanı sıra yenileyici olmasıyla da biliniyor. Fakir Hypo Clean üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda, ortaya çıkan dezenfektanın çeşitli sebeplerden dolayı ciltte oluşabilecek kaşınmaları %85 oranında giderdiği anlaşılmıştır. Sterilize sıvının, cildin oksijen emilimini arttırdığı gibi iltihap giderici özelliği de bulunuyor.

Şık Tasarım Pratik Kullanım

Fakir Hypo Clean, yapmak istediğiniz sterilize suya göre 1 ve 3 dakika modları ile saniyeler içinde kullanıma hazır hale geliyor. Şık ve yenilikçi bir tasarıma sahip ürün, yarı otomatik spreyi ile fazla güç gerektirmeden kolayca kullanılabiliyor.

Anahtar Kelimeler:
Su TuzTuz Ve Su DezenfektanHypo Clean
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Darüşşafaka Cemiyeti, kurumsal derecelendirmede notunu 9.63’e yükseltti
Darüşşafaka Cemiyeti, kurumsal derecelendirmede notunu 9.63’e yükseltti
Ücret iade talepleri ertelendi 
Ücret iade talepleri ertelendi 
Havadan hasta naklinde Ziver Havacılık farkı
Havadan hasta naklinde Ziver Havacılık farkı
Ege ihracatının duayenlerinden Mehmet Fuat Terci vefat etti
Ege ihracatının duayenlerinden Mehmet Fuat Terci vefat etti
Pirelli Türkiye üretimine 12 gün ara verecek
Pirelli Türkiye üretimine 12 gün ara verecek
Edirne Belediyesi suya yüzde 50 indirim yaptı
Edirne Belediyesi suya yüzde 50 indirim yaptı
Bir gazete korona virüsü nedeniyle baskıyı durdurdu
Bir gazete korona virüsü nedeniyle baskıyı durdurdu
Apaydın, Motorine hatırı sayılır bir indirim yapılmalı
Apaydın, Motorine hatırı sayılır bir indirim yapılmalı
Koronavirüs taksicileri de vurdu | Tek - çift plaka dönemi gelebilir
Koronavirüs taksicileri de vurdu | Tek - çift plaka dönemi gelebilir
Vodafone'den kamu sağlık çalışanlarına destek geldi
Vodafone'den kamu sağlık çalışanlarına destek geldi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim