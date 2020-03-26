Tuz ve su ile doğal dezenfektan

Evlerde geçirilen sürenin artması, hijyen konusunun daha da önemli hale gelmesini sağladı. Özellikle virüs ve mikroplara karşı etkili tedbirler alınması gereken bu dönemde, uzmanlar çeşitli antibakteriyel dezenfektanlarla detaylı temizlik yapılması gerektiğini belirtiyor.

Fakir Hausgeräte’nin titiz Ar-Ge çalışmaları sonucu ürettiği ve elektrikli ev aletleri sektöründe bir ilk olan Hypo Clean, sadece musluk suyu ve yarım gram tuz kullanılarak 1 dakika içerisinde tamamen doğal sterilizasyon sağlayan elektrolize bir sıvı üretiyor. Hiçbir kimyasal etkisi bulunmayan dezenfektan sıvı, sıkıldığı yüzeylerde koku, bakteri, mikrop ve mantar oluşumuna izin vermeyerek, laboratuvar testlerine göre yüzde 99.9’a varan hijyen sağlıyor.

Geniş Kullanım Alanı Dikkat Çekiyor

Kimyasal katkı maddesi kullanmadan evde kendi dezenfektanınızı yapmanızı sağlayan, sürekli temas edilen cep telefonları, çocuklarınızın oyuncakları, kişisel bakım gereçleri, süs bitkileri, kıyafetleriniz, yediğiniz sebze ve meyvelerde dahi güvenle kullanılabiliyor. Ayrıca buzdolabı, mutfak dolapları, lavabo, banyo gibi hijyen isteyen her yeri mikrop ve kötü kokulardan arınıyor. Evcil hayvanlarınızın üzerinde de güvenle kullanarak mikrop ve bakteri oluşumunu engelleyebilirsiniz. Cihazın evlerden ofislere, hastanelerden restoranlara ve kullandığınız arabalara kadar geniş bir kullanım alanı bulunuyor.

Vücudun Doğal Savunma Sistemi Artık Evinizde

Fakir Hypo Clean, suyu elektrolize ederek, vücutta enfeksiyonlarla savaşmak için bağışıklık hücreleri tarafından üretilen en etkili sterilizasyon bileşiği olan HOCI’yi (Hipokloröz Asit) elde ediyor. Hipokloröz asit, mikroorganizmaların üzerinde parçalayıcı etkiye sahip olması ve antibakteriyel özelliği ile dezenfektasyona katkıda bulunuyor.

Fakir Hypo Clean, elektroliz sürecinde ortaya çıkan HOCI asidi ile benzersiz bir temizlik deneyimi sunarken, yüksek fiyatlarla satışı yapılan HOCl bazlı antiseptik solüsyonların evinizde yalnızca 1 ila 3 dakika içinde hazırlanmasına imkân tanıyor.

HOCl asidi, özellikle cilt üzerinde etkili temizleyici özelliğinin yanı sıra yenileyici olmasıyla da biliniyor. Fakir Hypo Clean üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda, ortaya çıkan dezenfektanın çeşitli sebeplerden dolayı ciltte oluşabilecek kaşınmaları %85 oranında giderdiği anlaşılmıştır. Sterilize sıvının, cildin oksijen emilimini arttırdığı gibi iltihap giderici özelliği de bulunuyor.

Şık Tasarım Pratik Kullanım

Fakir Hypo Clean, yapmak istediğiniz sterilize suya göre 1 ve 3 dakika modları ile saniyeler içinde kullanıma hazır hale geliyor. Şık ve yenilikçi bir tasarıma sahip ürün, yarı otomatik spreyi ile fazla güç gerektirmeden kolayca kullanılabiliyor.