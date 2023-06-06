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Tuzla Sulak Alanı, zengin yatırımcılara peşkeş çekiliyor

AKP iktidarlarının en yakın destekçisi şirketlerin 'Turizm yatırımı' bahanesiyle göz diktiği Bakanlıktan sulak alana hançer vuruluyor.

06 Haziran 2023 Salı 10:12
Tuzla Sulak Alanı, zengin yatırımcılara peşkeş çekiliyor

Tuzla Sulak Alanı, zengin yatırımcılara peşkeş çekiliyor



Türkiye'nin doğa harikaları kabul edilen yüzlerce orman, nehir, sahil şeridi 'Turizm Yatırımı' maskesiyle betona boğuldu. Muğla Milas’taki göçmen kuşlara da ev sahipliği yapan “Ulusal öneme haiz sulak alan” olarak bilinen Tuzla Sulak Alanı’na yakın bir noktada yapılmak istenen golf tesisi ve turizm kompleksi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onay verildi.


2020’de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından “hassas alan” ilan edilen bölgedeki proje için daha önce Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası Bodrum Temsilciği ve Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) tarafından açılan davalarda Danıştay aracılığıyla projeye iki kere yürütmeyi durdurma kararı verilmişti. Buna karşın Vitapark Spor Turizm Hizmetleri İnşaat Ticaret Anonim Şirketi, yüzde 70 oranda Doğuş Holding’e geçince proje için tekrardan çalışmalara başlandı. 


İptal edilen eski Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunda büyük değişiklikler yapılmadı. Buna karşın şirket geçen günlerde bakanlıktan onayı aldı. Bununla birlikte 2 milyar 650 milyon TL değerindeki proje, yaklaşık olarak 2 milyon metrekarelik alana yapılacak. 

AĞAOĞLU DA İSTİYOR

Öte yandan geçen günlerde Ağaoğlu Holding aynı bölgede raporlara göre kısmen 1. Derece arkeolojik sit alanı ve önemli doğal bölge içerisinde kalan projesi için bakanlıktan onay almıştı. Daha önce de açılan davalarla iptal ettirilen projeyle birlikte alanda 3 bin 683 adet konut, dört adet beş yıldızlı otel, altı adet günübirlik tesisi yapılacak. 

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MuğlaMilasTuzla Sulak AlanıTurizm YatırımıUlusal öneme Haiz Sulak Alan
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