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TV 8 de gitti | Medya yabancılara teslim

Türkiye'de Arap yatırımcıların yeni kanal kuracağı hatta gazete çıkaracağı haberleri aylardır tartışılırken Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Kanal 8'in ağırlık hissesi Arap fonuna devredildi.

TV 8 de gitti | Medya yabancılara teslim

Türkiye'de Arap yatırımcıların yeni kanal kuracağı hatta gazete çıkaracağı haberleri aylardır tartışılırken Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Kanal 8'in ağırlık hissesi Arap fonuna devredildi.

18 Ağustos 2019 Pazar 01:09
TV 8 de gitti | Medya yabancılara teslim

TV 8 de gitti | Medya yabancılara teslim


Türkiye yeni bir medya satışı ile yüzleşti. Tamamı Türk sermayesiyle kurulan ve başarılı iç yapımlarla Avrupa ve Ortadoğu'da iddialı bir platform haline gelen TV 8 Arap fonlarına satıldı. Aylardır Arap yatırımcılarının Türkiye'de yeni bir medya yapılanmasına gideceği, Türkiye'de yeni gazete çıkarma hatta yeni TV kanalı kuracağı haberleri medya kulislerinde konuşulurken Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu kanalın çoğunluk hisselerinin Araplara satıldığı açıklandı.

Ebru Şallı'nın sevgilisi Uğur Akkuş'un yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğü holdingin, TV8'in yüzde 57'sini satın aldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

A&S Yatırım Holding'in Hukuk departmanından yapılan açıklamada, Uğur Akkuş'un Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüttüğü holdingin, TV 8'in yüzde 57'sini satın aldığı belirtildi.

Açıklamada, ortaklığa ilişkin lansmanın yakın zamanda yapılacağı ifade edilerek, yeni ortaklığın özellikle Orta Doğu'da ses getireceği kaydedildi.

Açıklamada, A&S Yatırım Holdingin finansmanını Körfezli fonlardan sağladığı ortaklığın, Orta Doğu'ya açılarak büyüyeceği belirtildi.

Ancak bu açıklamaya bizzat Acun Ilıcalı'dan sosyal medya aracılığıyla bir yalanlama geldi.

Acun Ilıcalı, yaptığı açıklamada, "Kanalımızı başarılı bulan ve doğru bir yatırım olarak görüp ciddi teklifler sunan bazı yatırımcılarla görüştüğümüz doğru. Ancak basında yer aldığı gibi imzalanmış bir satış veya ortaklık anlaşması söz konusu değil.Böyle bir ortaklık gerçekleşirse bilgiyi anında paylaşacağımızdan şüpheniz olmasın" dedi.

UĞUR AKKUŞ KİMDİR?

Ebru Şallı ile yaşadığı ilişki sonrası magazin basının yakından ilgi gösterdiği Uğur Akkuş'un kendine ait yatırım danışmanlığı şirketi var. Özellikle yabancı yatırımcılarla çalışan Uğur Akkuş, 11 yıldır sektörün içerisinde yer alıyor. İki çocuk babası olan Uğur Akkuş, Gonca Derin Akkuş ile evliydi. Ancak Ebru Şallı-Uğur Akkuş’un el ele çekilmiş fotoğraflarının basına yansıması üzerine Gonca Derin Akkuş’un 10 yıllık evliliğini bitirme kararı almıştı. Geçen yaz Ebru Şallı ile teknede el ele görüntülendikten sonra evliliğinin zaten bitmiş olduğunu söyleyen Uğur Akkuş'un eşi Gonca Akkuş, açıklamada bulunmuştu. Fotoğrafları televizyonda gördüğünü söyleyen Gonca Akkuş canlı yayında açıklamalar yapmıştı. Eşinden şiddet gördüğünü ve hamile olduğunu da ifade etmişti.
 

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TV 8Tv8Acun IlıcalırMedyaAraplara SatıldıTürk SermayesiUğur AkkuşA&S Yatırım Holdingin Hukuk
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