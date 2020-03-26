Ücret iade talepleri ertelendi

Covid-19 salgını sebebiyle alınan önlemlerden biri de yurt dışı havayolu seferlerinin iptal edilmesi oldu. Bunun yanında yurt dışı ve yurt içi seyahat etmek için bilet alan birçok yolcu da bu salgın sebebiyle seyahat planını iptal etti. Ücret iadesi bekleyen yolcular sorularına cevap ararken Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik’te değişiklik yapıldı. Bu değişikliğe göre; yolcuların ücret iade talepleri, uçuş yasaklarının kalkmasından iki ay sonrasına kadar ertelendi.

YOLCULAR DEĞİL; HAVAYOLU ŞİRKETLERİ KORUNMUŞ!

Konuyla ilgili pek çok mesaj aldığını belirten Sözleşme Hukuku Uzmanı Avukat Umut Yeniocak yaptığı açıklamada “Tüm dünyayı etkileyen böyle bir salgından dolayı uçak seferlerinin gerçekleştirilememesi ya da yolcuların seyahatlerini iptal etmeleri, tipik bir mücbir sebep uygulamasıdır. Salgın gerekçesiyle yetkili mercilerce alınan önlemler ve yaygın bir salgın tehlikesinin sonucu olarak, yolcu tarafından ücreti önceden ödenen seferler gerçekleştirilemiyor ya da yolcu seyahat etmek istemiyor. Bu durumda, genel bir hukuk kuralı olarak olması gereken şey, yolcunun ödediği ücretin iade edilmesidir. İptal edilen uçuşlardan dolayı yaşanan problemlerin çözümü için özellikle, yolcuların ücret iadelerinin bir an önce yapılmasını sağlayacak bir düzenleme beklenirken, yapılan bu değişiklikle yolcular değil havayolu şirketleri korunmuş oldu” dedi.

YAPILAN DEĞİŞİKLİK ANAYASA’YA VE KANUNA AYKIRI!

Yönetmelikte yapılan bu değişikliğin Anayasa’ya ve Kanuna aykırı olduğunun altını çizen Yeniocak “Dava açılırsa Yönetmelik iptal edilebilir; ancak bu durum, bir an önce ücret iadesi bekleyen yolcuların sorununu çözmüyor maalesef. Yöneticilerin, bu olağanüstü günlerde havayolu şirketlerinden önce yolcuları koruyacak çözümler bulmaları gerekir” dedi.