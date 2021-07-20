Ucuz baklava için kartonunu kapan kuyruğa girdi

Kimi üreticilerin fıstıklısını, cevizlisini kilosu 200 liraya yakın fiyatlardan müşterilerine sunduğu baklava lüks tüketim ürünleri arasında yerini alırken bayram öncesi bir üreticinin fiyatlarını indirmesi hareketli saatlere neden oldu.

İstanbul Bahçelievler'de arefe günü sabahın erken saatlerinde ucuz baklava almak isteyenler tatlıcı dükkanın önünde metrelerce kuyruk oluşturdu.Bahçelievler Şirinevler'de Kurban Bayramı öncesi bir baklavacının piyasaya göre ucuz fiyata sattığı baklavalar nedeniyle yoğunluk oluştu.

Arefe günü sabahın ilk saatleri ile birlikte sıraya giren vatandaşlar tatlıcı dükkanı önünde metrelerce kuyruk oluşturdu. Sıcak havaya rağmen yaklaşık bir saatlik beklemenin ardından dükkanın içine girebilenler, kilosu 19 liradan başlayan baklavalardan satın aldı.

Bazıları sıcaktan daha az etkilenmek için karton parçalarıyla kendilerine gölge yaptı. Metrelerce uzayan baklava sırası havadan görüntülendi.



Baklava almak için sırada bekleyen bir vatandaş, "Yaklaşık bir saattir bekliyorum. Fiyat uygun olduğu için geldik. 3 kilo baklava alacağım" dedi.



