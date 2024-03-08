UEDAŞ'ta Elektriğe kadın eli değiyor

Elektriğe kadın eli değiyor
Sosyal sorumluluk bilinciyle toplumsal yatırımlara imza atan ve gerçekleştirdiği projelerle Türkiye’nin geleceğine katkılar sunan UEDAŞ, çalışma hayatında da kadınlara fırsat eşitliği sunuyor. Şirket kadın istihdamı projesi kapsamında genel merkez ve ofislerinin yanı sıra saha çalışmalarında da kadınlara görev veriyor.
“Kadınlar her şeyi başarabilir”
UEDAŞ'ta çalışmaya 3 ay önce başlayan İlayda A., sayaç okuma yetkilisi olabilmek için 2 haftalık “Saha Çalışması ve Oryantasyon” eğitimi almış. Kadın istihdamı projesi kapsamında çalışmak için UEDAŞ’a başvurduğunu ve işe alındığını belirten İlayda A., sorumluluk alanında işini yaparken de insanların verdiği tepki hakkında şunları söyledi: “Kadın istihdamı projesi kapsamında UEDAŞ'a çalışmak için başvuruda bulundum. Başvuru yaptıktan sonra beni hemen işe aldılar. Zorlu şartlara rağmen burada çalışmaya devam ediyorum çünkü kadınların her şeyi başarabileceğine inanıyorum. Bursa’da bu işi yapan ilk ve tek kadınım. İşim gereği çok fazla insanla karşılaşıyorum. Hepsi bana ilk defa sayaç okuyan bir kadın gördüklerini söylüyorlar. Ve azmim için tebrik ediyorlar. Bu aldığım geri bildirimler beni mutlu ediyor. Fakat bunun çok da büyütülecek bir şey olmadığını düşünüyorum. Kadınlar her şeyi yapabilir ve başarabilirler, yeter ki istek ve azim olsun. Elbette her işin kendine özgü bir zorluğu var. Bu nedenle kadınların da erkekler gibi her işi yapabileceğine inanıyorum. Aşırı fiziksel güç gerektirmediği sürece bu işleri yürütebileceğimizi düşünüyorum.”