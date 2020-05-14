UFS normalleşme döneminde de iş ortaklarına destek verecek

UFS Normalleşme Döneminde de İş Ortaklarına Destek Vermeye Devam Ediyor

Ev dışı tüketim sektöründe her iki mutfaktan birine ulaşan Unilever Food Solutions, Dünya Sağlık Örgütü tarafından salgın ilan edilen dönemin ardından sektörü normalleşme sürecinde de desteklemeye devam ediyor. Unilever Food Solutions bu kapsamda restoran ve catering şirketleri için bir dizi destek projesini hayata geçiriyor. UFS, restoranlara müşterileri ile iletişim kurma rehberi, paket servisinin püf noktaları ve reçeteleri kitapçıklarını, catering müşterileri için mevsiminde besleyici sebzeler ile bağışıklık güçlendirici özel reçeteler ve kumanya reçeteleri olmak üzere üç farklı destek programı sektör profesyonelleriyle paylaşıyor.

Marka daha önce de 55 bin mutfak çalışanını sertifika sahibi yaparak sektördeki hijyen standartlarının gelişimine katkıda bulunan ve Gıda Güvenliği Derneği iş birliği ile hayata geçirilen “Güvenilir Eller” projesini ücretsiz olarak sektöre açmıştı.

Unilever Food Solutions Pazarlama Direktörü Bora Usal “Sektörümüzün salgının etkilerini en kısa sürede atlatması için biz de UFS olarak global bilgi birikimimizi ve kaynaklarımızı iş ortaklarımıza destek olmak amacıyla kullanmak istedik. UFS şeflerinin hazırladığı özel bağışıklık güçlendirici reçeteler, ihtiyaç duyan işletmelere özel hazırlanan sandviç çözümleri, paket servis hizmeti ile operasyonlarına devam eden operatörlerimiz için “Paket Servis Özelinde Püf Noktalar”, “Reçete Çözümleri” ve “Hijyen Standartları Kılavuzu” ve “Paket Servis Döneminde Tüketiciler ile iletişim Kurma Rehberi” olarak 4 başlıkta sınıflandırdığımız kitapçıklar ile iş ortaklarımıza destek olmaya devam etmeyi amaçlıyoruz. ‘Destekle, İlham Ver, Geliştir” bakış açısıyla çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.