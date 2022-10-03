Uğur Erdoğan | Teknoloji'de dönüşümün lideri Denizli

Tekstil Sektörünün Teknoloji Dönüşüm Liderleri Denizli’den Çıkacak!

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ve 2020’de Denizli’de başlatılan “Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi”, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürüttüğü “Rekabetçi Sektörler Programı” kapsamında desteklenen ve Denizli Ticaret Odası’nın (DTO) uygulayıcısı olduğu proje ile ilgili konuşan DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, projeyi sadece Denizli tekstil sanayisini dönüştürecek bir iş olarak değil, Türkiye tekstilinin tüm dünyada tanınmasına aracı olacak kapsamda, sanayide çığır açacak, Denizli’ye ve faaliyet gösterilen birçok sektöre çağ atlatacak bir hamle olarak ele aldıklarını söyledi. Erdoğan; “Gururla söyleyebilirim ki, Türkiye’nin tekstil alanındaki teknoloji dönüşüm liderleri, Denizli’mizden dünyaya açılacak” dedi.

Teknolojik Dönüşüm Demek, Katma Değeri Daha Yüksek Ürünler ve İhracat Hacminin Artması Demek!

Konu ile ilgili görüşlerini paylaşan DTO Başkanı Uğur Erdoğan, sadece Türkiye’de değil, dünyada da havlu ve bornoz denilince akla ilk gelen şehir olan Denizli’nin, ev tekstilinde sahip olduğu tecrübe ve rekabetçi yapıdan da güç alarak, tekstil sektörünü teknik tekstil sektörüne dönüştürmek için iki yıldır bu proje ile ilgili çok yoğun günler yaşadığını ifade etti. Erdoğan; “Özelikle havlu ve bornoz üretiminde önemli bir merkez olan Denizli’miz, bu alanda ülkenin yıllık ihracatının önemli bir kısmını karşılamaktadır ve pamuklu tekstil alanında dünya başkenti olarak kabul görmektedir. İhracat ve sanayide daha iyi yerlere gelebilmek için bilişim ve teknolojiyi yakından takip etmeyi, inovasyon ve AR-GE çalışmalarına gerekli yatırımları yaparak katma değeri daha yüksek ürünler üretmeyi, dolayısıyla üretim çeşitliliğimizi artırmayı ilk hedeflerimiz olarak belirlemiştik. Bu sayede, ithalat için yurt dışına ödenen milli servetimizin de ülke içinde kalmasını sağlayacağız. Aynı zamanda yeni istihdam alanları açarak Türkiye ekonomisine büyük ve önemli bir katkı sağlayabilmek için de hedefimizi her geçen gün daha da büyütüyoruz” diye konuştu.

Teknik Tekstile Dönüşüm Yolculuğu Sadece Tekstil İhracatını Katlamayacak, Tekstilin Kilogram Bazındaki Fiyat Değeri de Fırlayacak!

DTO tarafından hayata geçirilen Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi (DTTD), Denizli tekstil sanayini dönüştürmeyi ve zamanla Türkiye tekstil ihracatının çehresini değiştirmeyi hedefliyor. Ülkedeki yüzlerce proje arasından seçilmiş TOBB’a bağlı oda ve borsalardan gönderilen ve desteklenmeye layık görülen inovatif iki projeden biri olan DTTD Projesi ile, Denizli sanayisi ve ihracatçısı yüksek katma değerli tekstil ürünleri ile tanışacak. DTO Başkanı Uğur Erdoğan; “Teknik Tekstil Merkezi’miz, sanayimize ve şehrimize yeni bir yol çizecek, ufkumuzu açacak nitelikte yenilikçi ve önemli bir girişimdir. Sadece yeni ürünler ve buluşlar ortaya çıkmasını sağlamakla kalmayacak, bu alanda faaliyet gösteren firmalar ve ilgili sektörlerle iş kollarının kümelenmesine de katkı sağlayarak şehrimizde yeni iş kollarında yeni şirketler kurulmasının da önünü açacak. Projenin Denizli’nin tekstil yolculuğuna yeni bir ivme kazandıracağını, ürün yelpazesini genişleteceğini ve zaman içinde Denizli ihracatının kilogram fiyat değerini yükselteceğini de büyük bir mutlulukla şimdiden söyleyebilirim” diyerek de nihai hedeflerini sıraladı.

Herkes Elini Taşın Altına Koydu ve Tekstil Sektörünün Dünya Klasmanındaki Teknik Dönüşümüne Büyük Yatırım Yapıldı!

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanıyla, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan “Rekabetçi Sektörler Programı” kapsamında yürütülen Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi’ne büyük bir yatırım yapıldığına da dikkat çeken DTO Başkanı Uğur Erdoğan; “Teknik Tekstil Merkezimiz için 1000 metrekarelik bir alan, Denizli Organize Sanayi Bölgemiz tarafından odamıza tahsis edildi. Merkezimizin makine alım inşaat/tesisat işlemleri ile kurulumları da tamamlandı. Denizli Ticaret Odası olarak, OSB Müdürlüğü ile iş birliği halinde, tekstil sektörümüz başta olmak üzere KOBİ’lerimizin rekabet gücünü artırmaya yönelik eş güdümlü yeni bir proje de başlattık. Bu merkezimizin yanında aynı zamanda Mesleki ve Test Eğitim Merkezi de kuruluyor. Teknik tekstil ve tekstil teknolojisinin yer aldığı Mesleki Eğitim Merkezi’mizin yan yana olmasıyla, katılımcı şirketlerimiz tüm iş geliştirme, eğitim ve danışmanlık hizmetlerini, tek noktadan alabilecek. Denizli Teknik Tekstil Merkezi’mizin bölgedeki çekim noktası olarak sürdürülebilir bir yapıyla hizmet vermesi için her türlü girişimi gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

Geleceğin Tekstil Sektörünün Teknoloji Dönüşüm Liderleri İçin Denizli’de Her Türlü İmkân Sağlanıyor!

Proje öncesinde şirketlerin ve yeni girişimcilerin ihtiyaçlarını tespit ve optimize etmek üzere, 65 tanesi KOBİ statüsünde olan 100 tekstil şirketi ile anket ve çalıştaylar, proje döneminde ise danışma ve yönlendirme kurulu toplantıları, paydaş çalıştayı ile 166 şirketin analizi gerçekleştirildi. DTO Başkanı Erdoğan: “Yaptığımız çalışmalar doğrultusunda tekstil şirketleri için sınıf ve uygulamalı eğitimler başlattık. Anketlerin tamamlanıp, analizinden sonra düzenlediğimiz çalıştayımıza ise 55 şirket katıldı. Düzenlediğimiz tanıtım toplantıları ve katıldığımız platformlarda projenin lansmanı ile ilgili sürekli paylaşımlarda bulunduk ve gördük ki ilgi her geçen gün daha da arttı. Proje sonunda Denizli Teknik Tekstil Merkezi’mizin kurulması ve en az 50 şirketin bu merkezden yararlanması, 100 şirkete veya girişimcimize teknik tekstil üzerine iş geliştirme desteği verilmesi, 30 şirketin satışlarının ve/veya ihracatının artırması ile enerji dahil tüm girdi maliyetlerinin azaltılması, en az 5 yeni şirketin kurulması ve yeni istihdam sağlanması gibi hedeflerimiz başta tekstil şirketlerimizi akabinde projede emeği olan tüm paydaşlarımızı heyecanlandırmaya devam ediyor. Aynı zamanda Denizli Teknik Tekstil Kümesi’ni (DTTK) de oluşturacağız” dedi.

Projeleriyle Denizli’de bir ilke imza attıklarını da kaydeden Erdoğan, projelerinin önemini “Türkiye’miz, teknik tekstil sektörüyle de dünya liginde söz sahibi olmaya aday. Çünkü, emeği olan tüm taraflar olarak hepimiz iyi biliyoruz ki bu projemiz ile gelecekte teknoloji dönüşüm lideri olarak anılacak şirketlerin güç birliği ve inancıyla tekstil sektöründeki başarılarımız daha da yukarılara taşınacak. Ve altını tekrar çizmek isterim ki tekstil sektörünün teknoloji dönüşüm liderleri ne mutlu ki önce Denizli’den çıkacak” sözleriyle vurguladı.