Uğur Gülen | Sigorta Bilincinin Gelişmesi İçin Çalışıyoruz

Yeni nesil sigortacılık anlayışıyla müşteri odaklı yaklaşımlarını sürdüren Sabancı Holding iştiraki Aksigorta, Sigorta Haftası’nda ‘sigortasız olmayacağını’ bir kez daha hatırlattı. Sigortalı olmanın değerinin riskle karşı karşıya kalmadan anlaşılmadığını ve sigortanın önemini anlatmak için bu haftanın önemli bir fırsat olduğunu vurgulayan Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen, “Sigorta sektörünün nihai amacı hayatı kolaylaştırmak, geleceği güvence altına almaktır. Ancak ne yazık ki Türkiye’de sigortacılık penetrasyonu hala oldukça düşük seviyelerde seyrediyor. Toplumsal sigorta bilincinin gelişmesi için hem sektör hem de Aksigorta nezdinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz’’ dedi.

Pandemi risk bilincini artırdı

Pandemi sürecinin sigortalı olmanın kıymetinin anlaşılması için oldukça iyi bir örnek olduğunu ifade eden Uğur Gülen, sözlerini şöyle sürdürdü: “2020 yılında hayatımıza giren ve tüm dünyada yaşamı durma noktasına getiren pandemi sürecini, hayatta karşılaşabileceğimiz risklerin anlaşılması açısından oldukça kıymetli buluyorum. Oldukça zorlayıcı olan bu süreç, toplumda risk bilincinin gelişmesi anlamında faydalı oldu. Bunun yansımasını en iyi şekilde sağlık sigortalarında görüyoruz. Elbette daha gidilecek uzun bir yolumuz var. Dönemsel olarak artış gösteren sağlık poliçelerinin, pandemi sonrasında da devam edeceğini düşünüyorum.’’

Dijital riskleri unutmamalıyız

Salgın sürecinin bizlere öğrettiği bir ders olan dijitalleşmeyi ve bunun beraberinde gelen dijital riskleri de göz ardı etmememiz gerektiğini belirten Uğur Gülen, “Dijitalleşmeyi hayatımızın vazgeçilmez bir unsuru haline getirirken beraberinde karşılaşabileceğimiz dijital risklere yönelik de farkındalık sahibi olmamız oldukça önemli. Bu anlamda Aksigorta olarak, toplumsal fayda amacı güderek geçtiğimiz yıl hayata geçirdiğimiz Dijital Güvenlik Platformu’nun önemini bir kez daha hatırlatmak isterim. Toplum olarak ne yazık ki dijital risklere karşı bilinç düzeyimiz oldukça düşük. Dijital Güvenlik Platformu ile hem KOBİ’lere hem de birey ve ailelere yönelik ücretsiz eğitim fırsatı sunuyoruz. Risk bilincini artırmaya yönelik pek çok güncel içeriğe kolaylıkla ulaşılabilen Dijital Güvenlik Platformu ile inanıyorum ki, geleceğin risklerine karşı çok daha farkındalık sahibi olacak, yarınlarımızı kolaylıkla güvence altına alabileceğiz’’ diye konuştu.