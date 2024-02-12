Uğur Karaboğa | "Eğitim ve turizm işe alımlarla hareketlenecek"

Uğur Karaboğa | "Eğitim ve turizm sektörlerinde işe alımlar hareketlenecek"



Son TUİK verilerini değerlendiren Yenibiriş Yönetici Ortağı Uğur Karaboğa, “Yeni yıl planlarının artık daha stabil şekilde yapılabiliyor olması, iş gücü piyasası için öngörülebilir olmayı da beraberinde getiriyor” dedi.

İstihdamdaki artış 399 bin kişi

Türkiye İstatistik Kurumu’nun () her ay düzenli olarak paylaştığı Türkiye İşgücü İstatistikleri’nin Aralık 2023 verileri belli oldu. TÜİK 2023 Aralık verilerine dair değerlendirme yapan Yenibiriş Yönetici Ortağı Uğur Karaboğa, “İşsizlik ve istihdam oranlarında Kasım ayında yaşanan ufak dalgalanma ve yükselme Aralık ayında yerini düşüşe doğru bıraktı. İşsizlik oranları geçen aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,8 seviyesinde gerçekleşti. Erkeklerde yüzde 7,1 iken kadınlarda yüzde 12 olarak tahmin edilen işsizlik oranlarının yanı sıra iş gücüne katılım oranı ise 0,5 puan arttı. Aralık ayında yüzde 53,5 olarak gerçekleşen iş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,1 ve kadınlarda yüzde 36,3 oldu. Rakamların bu anlamda Kasım ayına kıyasla fark göstermesinin ana nedenlerinden biri olarak asgari ücret beklentilerinin Aralık ayında artık daha net ve görünür hale gelmesi olarak yorumlayabiliriz. Yeni yıl planlarının artık daha stabil şekilde yapılabiliyor olması, iş gücü piyasası için öngörülebilir olmayı da beraberinde getiriyor çünkü. O nedenle rakamları bu şekilde yorumlamakta da fayda var. Ayrıca biz Yenibiriş olarak ilan sayılarımıza baktığımızda da bu hareketi görüyoruz. Eğitim ve turizm sektörlerinin yeni yıl için iş planlarını yapmaya başladığını ve işe alım projelerini oluşturduğunu görüyoruz. O nedenle böyle bir dönemde tüm iş arayan adaylarımıza önerimiz, yetkinliklerini tam ve net doğru şekilde paylaştıkları özgeçmişleriyle birlikte iş başvurularını yapmaları ve kendi yetenek alanlarına özel mesleki gelişim araçlarıyla kendilerini yukarıya taşımaları olacaktır” dedi.

Hane halkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre 2023 Aralık ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 399 bin kişi artarak 32 milyon 56 bin kişi, istihdam oranı ise yüzde 0,6 artışla yüzde 48,8’e yükseldi. Bu oran erkeklerde yüzde 66,1 iken kadınlarda yüzde 31,9 olarak gerçekleşti. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak yüzde 15,5 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 11,5, kadınlarda ise yüzde 22,8 olarak belirlendi.

İş gücü sayısı 35 milyonu aştı

TÜİK’in Aralık 2023’e dair açıkladığı veriler doğrultusunda iş gücü, bir önceki aya göre 387 bin kişi artarak 35 milyon 154 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,5 puan artarak yüzde 53,5 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,1 iken kadınlarda yüzde 36,3 oldu. İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi ise Aralık ayında bir önceki aya göre 0,1 saat azalarak 43,7 saat olarak gerçekleşti.

