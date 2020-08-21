UKOME’di servisler ile Marmaray'da ücret artışı görüşüldü



İBB, yıllık enflasyon artışı olan yüzde 11’lik artış teklif ederken, İSTESOB yüzde 33 zam önerdi. Karar, yeni eğitim sisteminin netleşmesinin ardından değerlendirilmek üzere bir sonraki toplantıya bırakıldı. Toplantıda, Şubat ayında aktarma alır hale gelerek biniş ücreti ucuzlayan Marmaray ile ilgili ücretin artırılması da gündeme geldi. İBB, mevcut ücretin aynen uygulanmasını, UKOME’ye Hükümet’in atadığı kurumlar ise İdari Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı nedeniyle yeni fiyat belirlenmesini teklif etti. Konu, yeniden değerlendirilmek üzere alt komisyona havale edildi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin başkanlık ettiği UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi), İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirdiği toplantıda, İstanbul ulaşımıyla ilgili önemli konuları görüştü. İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar’ın başkanlık ettiği toplantıda, yeni dönem okul servis ücretleri ile personel servisi ücretleri ele alındı.



İBB, yıllık enflasyon artışı olan yüzde 11,016’lük artış teklif ederken, İ İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin (İSTESOB) başını çektiği esnaf temsilcileri, yeni araç ve maliyet artışları nedeniyle yüzde 33,15 artış istedi.



İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ise; enflasyon, yakıt, asgari ücret ve döviz kurundaki hareketlenmeyi dikkate alarak 11,16 oranında zam önerdi. Toplantıda ücret konusunda uzlaşmaya varılamayınca, karar yeni eğitim sisteminin netleşmesinin ardından değerlendirilmek üzere bir sonraki toplantıya bırakıldı.



MARMARAY’DA ÜCRET İNDİRİMİNE YÜRÜTMEYİ DURDURMA



Toplantıda, İBB’nin Şubat ayında aktarma alır hale getirerek biniş ücretini ucuzlattığı Marmaray ile ilgili ücret revizesi de gündeme geldi. Bazı kurumların temsilcileri, İstanbul 2. İdare Mahkemesi’nin ücret indirimiyle ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdiğini hatırlatarak, yeni fiyat belirlenmesini teklif etti.



İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan ise, mahkeme kararının gerekçesinin ücret olmadığını, ilçe belediyelerinin toplantıya davet edilmemesi nedeniyle yürütmeyi durdurma kararı verildiğini belirterek, mevcut ücret politikasının aynen devam etmesini teklif etti. Üzerinde uzlaşmaya varılamayan konu, yeniden değerlendirilmek üzere alt komisyona havale edildi.



ÖHO, SEFERLERİ AKSATMAMAK İÇİN YEDEK OTOBÜS BULUNDURACAK



İBB ve Özel Halk Otobüsçüleri (ÖHO), otobüs seferlerinin aksamaması için otobüs firmalarının yüzde 2 oranında yedek araç bulundurmasını, kaza veya arıza durumunda bu yedek araçların devreye alınarak seferlerin aksamamasını içeren bir teklif sundu. Yedek araçların, sadece kaza veya arıza durumunda hattan çıkan araç yerine, araç tekrar sefere dönünceye kadar hizmet vereceği, hattaki otobüs sayısının artırılmayacağı belirtildi. UKOME, teklifi uygun buldu.



ADALAR’DA BİREYSEL ARAÇLAR SINIRLANABİLİR



Adalar’da İBB adına elektrikli toplu taşıma araçları işleten İETT Genel Müdürlüğü de yoğunlaşan trafik nedeniyle kaza riskinin artması nedeniyle, bireysel akülü ve elektrikli araçlara sınırlama getirilmesini teklif etti. İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, UKOME’ye engelli araçları ile kamu kurumlarının kullandığı akülü ve elektrikli araçlar dışında kalan bireysel araçların yasaklanmasını teklif etti. Adalar Belediyesi temsilcisi, esnafın yük taşımak için kullandığı araçların da istisna tutulmasını istedi. Rapor, yeniden değerlendirilmek üzere alt komisyona havale edildi.



YÜK TAŞIYAN ARAÇLARIN MAHMUTBEY’E GİRMEMESİ GÜNDEME GELDİ



Toplantıda, Lojistik Yönetimi ve Terminaller Müdürlüğü tarafından Avrupa-Asya arası Çift Yönlü Transit Yük Taşımacılığı yapan araçların Mahmutey gişeler yerine Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı istikametini kullanması teklif edildi. Konu esnaf odalarıyla birlikte değerlendirilmek üzere alt komisyona havale edildi.



UKOME, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nün teklif ettiği, Beyoğlu Arap Cami Mahallesi Bereketzade Medresesi Sokak ve çevresinin yayalaştırılması talebini de onaylandı.

Haliç ve Boğaz’da yeniden Deniz Taksi taşımacılığı yapılabilmesi için ilgili yönergesinin revize edilmesi teklifi de ilgili birimlerle değerlendirilmek üzere alt komisyona yönlendirildi.



Toplantıda alınan diğer karalar ise şöyle: