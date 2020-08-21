Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

UKOME’di servisler ile Marmaray'da ücret artışı görüşüldü

Yeni dönem okul servis ücretlerinin belirlenmesi gündemiyle toplanan UKOME, ücret artışında anlaşamadı.

21 Ağustos 2020 Cuma 00:33
UKOME’di servisler ile Marmaray'da ücret artışı görüşüldü

UKOME’di servisler ile Marmaray'da ücret artışı görüşüldü


İBB, yıllık enflasyon artışı olan yüzde 11’lik artış teklif ederken, İSTESOB yüzde 33 zam önerdi. Karar, yeni eğitim sisteminin netleşmesinin ardından değerlendirilmek üzere bir sonraki toplantıya bırakıldı. Toplantıda, Şubat ayında aktarma alır hale gelerek biniş ücreti ucuzlayan Marmaray ile ilgili ücretin artırılması da gündeme geldi. İBB, mevcut ücretin aynen uygulanmasını, UKOME’ye Hükümet’in atadığı kurumlar ise İdari Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı nedeniyle yeni fiyat belirlenmesini teklif etti. Konu, yeniden değerlendirilmek üzere alt komisyona havale edildi.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin başkanlık ettiği UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi), İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirdiği toplantıda, İstanbul ulaşımıyla ilgili önemli konuları görüştü. İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar’ın başkanlık ettiği toplantıda, yeni dönem okul servis ücretleri ile personel servisi ücretleri ele alındı.


İBB, yıllık enflasyon artışı olan yüzde 11,016’lük artış teklif ederken, İ İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin (İSTESOB) başını çektiği esnaf temsilcileri, yeni araç ve maliyet artışları nedeniyle yüzde 33,15 artış istedi.


İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ise; enflasyon, yakıt, asgari ücret ve döviz kurundaki hareketlenmeyi dikkate alarak 11,16 oranında zam önerdi. Toplantıda ücret konusunda uzlaşmaya varılamayınca, karar yeni eğitim sisteminin netleşmesinin ardından değerlendirilmek üzere bir sonraki toplantıya bırakıldı.


MARMARAY’DA ÜCRET İNDİRİMİNE YÜRÜTMEYİ DURDURMA


Toplantıda, İBB’nin Şubat ayında aktarma alır hale getirerek biniş ücretini ucuzlattığı Marmaray ile ilgili ücret revizesi de gündeme geldi. Bazı kurumların temsilcileri, İstanbul 2. İdare Mahkemesi’nin ücret indirimiyle ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdiğini hatırlatarak, yeni fiyat belirlenmesini teklif etti.


İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan ise, mahkeme kararının gerekçesinin ücret olmadığını, ilçe belediyelerinin toplantıya davet edilmemesi nedeniyle yürütmeyi durdurma kararı verildiğini belirterek, mevcut ücret politikasının aynen devam etmesini teklif etti. Üzerinde uzlaşmaya varılamayan konu, yeniden değerlendirilmek üzere alt komisyona havale edildi.


ÖHO, SEFERLERİ AKSATMAMAK İÇİN YEDEK OTOBÜS BULUNDURACAK


İBB ve Özel Halk Otobüsçüleri (ÖHO), otobüs seferlerinin aksamaması için otobüs firmalarının yüzde 2 oranında yedek araç bulundurmasını, kaza veya arıza durumunda bu yedek araçların devreye alınarak seferlerin aksamamasını içeren bir teklif sundu. Yedek araçların, sadece kaza veya arıza durumunda hattan çıkan araç yerine, araç tekrar sefere dönünceye kadar hizmet vereceği, hattaki otobüs sayısının artırılmayacağı belirtildi. UKOME, teklifi uygun buldu.


ADALAR’DA BİREYSEL ARAÇLAR SINIRLANABİLİR


Adalar’da İBB adına elektrikli toplu taşıma araçları işleten İETT Genel Müdürlüğü de yoğunlaşan trafik nedeniyle kaza riskinin artması nedeniyle, bireysel akülü ve elektrikli araçlara sınırlama getirilmesini teklif etti. İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, UKOME’ye engelli araçları ile kamu kurumlarının kullandığı akülü ve elektrikli araçlar dışında kalan bireysel araçların yasaklanmasını teklif etti. Adalar Belediyesi temsilcisi, esnafın yük taşımak için kullandığı araçların da istisna tutulmasını istedi. Rapor, yeniden değerlendirilmek üzere alt komisyona havale edildi.


YÜK TAŞIYAN ARAÇLARIN MAHMUTBEY’E GİRMEMESİ GÜNDEME GELDİ


Toplantıda, Lojistik Yönetimi ve Terminaller Müdürlüğü tarafından Avrupa-Asya arası Çift Yönlü Transit Yük Taşımacılığı yapan araçların Mahmutey gişeler yerine Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı istikametini kullanması teklif edildi. Konu esnaf odalarıyla birlikte değerlendirilmek üzere alt komisyona havale edildi.


UKOME, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nün teklif ettiği, Beyoğlu Arap Cami Mahallesi Bereketzade Medresesi Sokak ve çevresinin yayalaştırılması talebini de onaylandı.

Haliç ve Boğaz’da yeniden Deniz Taksi taşımacılığı yapılabilmesi için ilgili yönergesinin revize edilmesi teklifi de ilgili birimlerle değerlendirilmek üzere alt komisyona yönlendirildi.


Toplantıda alınan diğer karalar ise şöyle:

  • Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfına ait 93 kurtarıcı aracın 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinin kullanabilmesi teklifi.
  • EGM Güvenlik Araçlarının 15 Temmuz Şehitler Köprüsünü Kullanması Teklifi.
  • A215 Sefaköy - Mehmet Akif -İstoç Minibüs Hattı güzergah düzenlemesi teklifi.
  • A34 Cebeci-Gazi Mh-Küçükköy-Gaziosmanpaşa-Eyüp minibüs hattının Cebeci-Gaziosmanpaşa güzergahının düzenlenmesi teklifi.
  • BL109 Büyükçekmece–Gürpınar –Yakuplu–Beylikdüzü minibüs hattı güzergah düzenlemesi teklifi.
  • A239 Küçükçekmece – Avcılar – Beylikdüzü Minibüs hattı güzergah düzenlemesi teklifi.
  • Silivri Cezaevi – Avcılar arasına otobüs seferi konulması teklifi
  • ÖHO, hat ve araç değişikliği teklifi
İstanbul’da “Roman Havası” Esecek | İBB etkinliği
İstanbul’da “Roman Havası” Esecek | İBB etkinliği
İBB'nin Kanal İstanbul afişlerini polis söktü
İBB'nin Kanal İstanbul afişlerini polis söktü
İBB, 11 ilçede İstihdam Ofisi açtı
İBB, 11 ilçede İstihdam Ofisi açtı
İmamoğlu yönetiminde İBB, deprem bütçesini 2.5 kat artırdı
İmamoğlu yönetiminde İBB, deprem bütçesini 2.5 kat artırdı
Tepeören'e ait görüntüler kurgulanarak çekildi
Tepeören'e ait görüntüler kurgulanarak çekildi
İBB 130 bin aileye kurban kavurması ulaştıracak
İBB 130 bin aileye kurban kavurması ulaştıracak
İBB verileri | İstanbul ithalatın zirvesini yaşadı
İBB verileri | İstanbul ithalatın zirvesini yaşadı
Halk Süt Projesi | Önceliğimiz her sabar her çocuğa bir bardak süt
Halk Süt Projesi | Önceliğimiz her sabar her çocuğa bir bardak süt
Anahtar Kelimeler:
İBBUKOME
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Toptan Elektrik Malzemelerine İnternetten Ulaşın!
Toptan Elektrik Malzemelerine İnternetten Ulaşın!
En Çok Bal Çeşidi Türkiye’de!
En Çok Bal Çeşidi Türkiye’de!
Yıldız Teknopark(tan iki şirket en hızlı büyüyen teknoloji şirketleri listesinde
Yıldız Teknopark(tan iki şirket en hızlı büyüyen teknoloji şirketleri listesinde
Savunma sanayiinde yerlilik orana en üst seviyeye ulaştı
Savunma sanayiinde yerlilik orana en üst seviyeye ulaştı
Yurtdışında şirket nasıl kurulur? | Dijitalden yurtdışında şirket kurma dönemi
Yurtdışında şirket nasıl kurulur? | Dijitalden yurtdışında şirket kurma dönemi
Karadeniz'de doğalgaz bulundu haberi doları düşürdü
Karadeniz'de doğalgaz bulundu haberi doları düşürdü
Maliye yükünü İstanbul'dan tuttu | 188 millar lira vergi toplandı
Maliye yükünü İstanbul'dan tuttu | 188 millar lira vergi toplandı
SEEMEET tanıtıldı | Türkiye'nin ilk yerli görüntülü konuşma platformu
SEEMEET tanıtıldı | Türkiye'nin ilk yerli görüntülü konuşma platformu
Finansal Durumunuzu Özetleyen Risk Raporu
Finansal Durumunuzu Özetleyen Risk Raporu
İBB, 11 ilçede İstihdam Ofisi açtı
İBB, 11 ilçede İstihdam Ofisi açtı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim