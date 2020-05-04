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Ülker 2020’nin ilk çeyreğinde büyümeye devam etti

Türkiye’nin halka açık en büyük gıda şirketi Ülker Bisküvi, 2020 yılının ilk çeyreğinde de büyümesini sürdürdü. Şirketin Türkiye operasyonları yüzde 22,7, ihracat ve yurt dışı operasyonları yüzde 21,8 büyüdü. Satışları da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22,3 artışla 2,38 milyar TL’ye ulaştı.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 21:05
Ülker 2020’nin ilk çeyreğinde büyümeye devam etti

Ülker 2020’nin ilk çeyreğinde büyümeye devam etti


Türkiye’nin halka açık en büyük gıda şirketi Ülker Bisküvi, 2020 yılının ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı. Şirket, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği açıklamaya göre, bu yılın ilk çeyreğinde satışlarını 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 22,3 artırarak 2,38 milyar TL’ye, FAVÖK’ünü (Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kâr) ise yüzde 25,7 artışla 415 milyon TL’ye ulaştırdı.

Sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada hassas bir dönemden geçildiğine, bu salgınla mücadelede toplumun her kesimine önemli sorumluluklar düştüğüne dikkat çeken Ülker CEO’su Mete Buyurgan sözlerine şöyle devam etti: “Biz de gıda üreticisi olarak bu mücadelede ön saflarda yerimizi aldık. Sağlık Bakanlığımızın 14 kuralı ve ilave önemleri tüm fabrikalarımızda ve ofislerimizde uygulamaya aldık. Bu dönemde de ülkemiz ve halkımız için aralıksız üretiyoruz. Sivil Toplum Kuruluşları aracılığıyla karantina yurtlarında kalan vatandaşlarımıza, sağlık çalışanlarımıza ürünlerimizle destek olmaya devam ediyoruz. Diğer yandan, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere hazırlanan 200 bin adet Ramazan gıda kolisine de ürünlerimizle katkı sağladık. Bu vesileyle tüm çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum.”

Ülker Bisküvi’nin sağlam bilançosuyla, faaliyet gösterdiği pazarlardaki güçlü konumunu sürdürdüğünü dile getiren Buyurgan hem yurt içinde hem de yurt dışında inovatif yeni ürünler ve etkin operasyon yönetimiyle, hacim ve operasyonel karlılık artışı yakaladıklarını belirtti.

Buyurgan, Ülker Bisküvi’nin ilk çeyrek finansal sonuçlarıyla ilgili de şu bilgileri aktardı:

  • Türkiye’deki sektör liderliğimizin yanı sıra bölgede de güçlü bir oyuncuyuz. Bisküvi pazarında Suudi Arabistan ve Mısır’da liderliğimizi sürdürüyoruz.
  • Dijitalleşme, AR-GE ve inovatif yeni ürünler gündemimizde ön sıralarda yer alıyor. İleri teknolojiyle israfsız üretim bize verimlilik, üretkenlik, hız, maliyet avantajı ve rekabet üstünlüğü getirirken, tedarik zinciri süreçlerini de uçtan uca izliyoruz. Satış ve dağıtım ağındaki dijital uygulamalar bizi daha da ileri taşıyor.
  • Sürdürülebilirliği tüm iş yapış süreçlerimize entegre ettik.2014’ten bu yana karbon salım artışı olmadan büyüme sağlıyoruz.
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