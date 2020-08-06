Ülker’den 2020’nin ilk yarısında 4,5 milyar TL ciro

Türkiye’nin lider gıda şirketi Ülker Bisküvi, 2020 yılının ilk yarısında da büyümesini sürdürdü. Şirketin cirosu yüzde 20,1 artışla 4,5 milyar TL’ye ulaşırken, ihracat ve yurt dışı operasyonları yüzde 23,8, Türkiye operasyonları yüzde 17,9 büyüdü.

Ülker Bisküvi, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği açıklamada 2020 yılı ilk yarısında cirosunu bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,1 artışla 4,5 milyar TL’ye ulaştırdığını duyurdu. Şirketin, Faiz Amortisman Önceki Karı (FAVÖK) ise yüzde 22,5 artışla 795 milyon TL oldu. Bir önceki yılın aynı döneminde 649 milyon TL idi.

Türkiye’de ve tüm dünyada pandemi nedeniyle hassas bir dönemden geçildiğini ve şirket olarak bu dönemde de üretim, satış ve dağıtım faaliyetleriyle, ihracata aynı şekilde devam edildiğini hatırlatan Ülker CEO’su Mete Buyurgan, Ülker Bisküvi’nin yılın ilk yarısında da büyümesini devam ettirdiğini söyledi.

Gıda sektörünün ülke ekonomisi ve ihracatı için önemli bir sektör olduğuna dikkat çeken Buyurgan, Ülker Bisküvi’nin ilk yarıyıl finansal sonuçlarıyla ilgili de şu bilgileri aktardı: