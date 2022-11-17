Unidef: “FTX’in çöküşü merkeziyetsiz finansın büyümesini hızlandırabilir”

Kripto ekosisteminde yılın başından bu yana yaşanan Luna, BlockFi ve Celsius vakalarına bir yenisi de dünyaca ünlü kripto para borsası FTX’in iflasa sürüklenmesiyle eklendi. Kripto para yatırımcılarının güvenini sarsan büyük olaylar, merkeziyetsiz finans (DeFi) pazarının 20 ayın en düşük seviyesine gerilemesini de beraberinde getirdi. Buna karşın teknoloji yayını TechCrunch'ın pazar analizi çalışmasında, risk sermayesi yatırımcılarının FTX'in çöküşünün merkeziyetsiz finansın gelişmesini hızlandıracağını düşündüğü görüldü.

“Merkeziyetsiz ekonomiye geçişte küresel bir ajandaya ihtiyaç var”

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşanBlokzinciri ekosisteminin olgunlaşma dönemi henüz başlıyor. Unidef olarak, dünyanın küresel merkeziyetsiz ekonomiye geçişini hızlandırma misyonunu üstleniyoruz. Dünyayı değiştirme potansiyeline sahip bir topluluk oluşturarak, geleceğin ekonomik ilişkilerini belirleyecek konularda uluslararası bir fikir birliği sağlayabilmek için çalışıyoruz” dedi.

Uluslararası ölçekte yatırımcı ve danışman ağına sahip olan Unıdef, ulusal ve bölgesel organizasyon, program, hibe ve yatırımlar aracılığıyla, geleceğin güvenilir yeni nesil teknolojisinin inovatif mimarlarını beslemek odağında çalışıyor. Eşitlik, güven, karşılıklı destek, şeffaflık ve ortak iyiye olan bağlılık gibi değerleri benimseyen kuruluş, hükümetlerden, siyasi ideolojilerden ve inançlardan bağımsız bir yol haritası çiziyor. Unidef’in giderek karmaşık hale gelen küresel ekonomide benzer değerleri benimseyen tüm kuruluş ve bireylere kapılarını açtığını dile getiren Büşra Temurçin, “Blokzinciri ekosisteminde çok fazla genç geliştirici mevcut ancak ekosisteme değer katsalar dahi uzun soluklu olamıyorlar ve bu durum tıpkı Sam Bankman-Fried vakasında olduğu gibi ekosisteme zarar veriyor. Şayet merkeziyetsiz bir ekonomiye geçişi, ekonomik ilişkilerde mevcut paradigmaları değiştirmeyi konuşuyorsak, tüm ulusların, kuruluşların ve bireylerin ortak bir çalışma şeması ve kavramsal çerçeve üzerinden hareket etmesi gerektiğine inanıyoruz. Ekosistemin güçlenerek büyümesi için küresel bir ajandaya ihtiyaç olduğunu düşünüyor, deneyimlerimizi geleceğin teknolojisini inşa etmek isteyenlere bir çatı altında sunuyoruz” dedi.

Hibeler, stratejik yatırımlar ve kuluçka merkezi

Merkeziyetsiz bir geleceğe geçişi hızlandırma misyonuna hizmet eden, birey, proje ve kuruluşlar için hibe programları tasarlayan Unidef, stratejik yatırımlarıyla girişimci ve kuruluşların fikirlerini hayata geçirmesine de aracı oluyor. Kuluçka merkezinin yanı sıra tarafsız bir temelde kamu işbirliğini de gündeminin üst sıralarında konumlandıran Unidef oluşturduğu ekosistemin münferit parçalarının özerkliğini engellemeden, ortak amaçlar konusunda bir fikir birliği amacıyla çalışıyor. Unidef’in halihazırda 5 markayla faaliyet gösterdiğini söyleyen Büşra Temurçin, değerlendirmelerini şöyle ekledi: “Unidef iLabs markamız, merkeziyetsiz finans için yenilikçi fikirleri destekleyen, geliştiren ve oluşturan bir kuluçka merkezi olarak öne çıkıyor. Unidef Uranium markamız ise Web3’teki bir deney olarak geliştirici, topluluk, kurum ve ekosistemleri bir araya getirmeyi hedeflerken, Unidef Times markamız merkeziyetsiz ekonominin özgün haber ve eğitici içerik platformu olarak konumlanıyor. Unidef Global Hizmetler markamızla da merkeziyetsiz bir geleceğe ve dünyaya hizmet eden kuruluşların büyüme stratejilerini kolaylaştırmaya yardımcı oluyoruz.”