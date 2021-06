Ünlü & Co 2021 ilk çeyrekte brüt kârını yüzde 93 artırdı

Ünlü & Co 2021 ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre brüt kârını yüzde 93 artırdı

Türkiye’nin öncü yatırım hizmetleri ve varlık yönetim grubu ÜNLÜ Yatırım Holding’in (ÜNLÜ & Co), üç aylık finansal sonuçlarına göre, brüt karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 93 artarak 68.440.765 TL’ye çıktı. Çeyrek bazda FAVÖK marjını da yüzde 28’e yükselten ÜNLÜ & Co’nun söz konusu dönemde esas faaliyet kârı (2020 aynı döneme göre) 19.617.331 TL’lik artış ile 17.900.366 TL olarak gerçekleşti.

Kurulduğu günden bu yana geçen 25 yılda yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi alanlarında yürüttüğü faaliyetleriyle sektörünün öncü gruplarından biri olan ÜNLÜ & Co, 2021 yılı ilk çeyreğini 584.338.495 TL aktif büyüklük ve 262.333.746 TL özkaynak büyüklüğüyle tamamladı. İlk çeyrek sonuçlarına göre özkaynak kârlılığı yüzde 40 olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre tüm kârlılık rasyonlarını yukarı çeken ÜNLÜ & Co’nun net kâr marjı 2021 ilk çeyrek itibarıyla yüzde 16 oldu. Son üç yılda düzenli olarak artış trendinde seyreden şirketin brüt kârı 2018 yılında 161 milyon TL iken 2019 yılında 174 milyon TL’ye ve 2020 yılında da 242 milyon TL’ye ulaşmıştı.

ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mahmut L. Ünlü konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede “Yılın ilk üç ayında elde ettiğimiz finansal sonuçlar, stratejilerimizi gerçekleştirme yolunda bizim için motive edici. Çok yeni tamamladığımız halka arz çalışmalarımızda paydaşlarımıza stratejimizi anlatırken mevcut iş alanlarındaki başarılarımızın yanında; köklü, sağlam ve uluslararası piyasalarda adından söz ettiren, yüz yıl sonra da varlığını sürdürecek bir yatırım bankacılığı grubu olma hedefimizi de paylaşmıştık. 2020 ilk üç ayı ile 2021 ilk üç ayı arasında gösterdiğimiz gelişim bu hedef yolunda sağlam adımlarla ilerlediğimizin önemli göstergesi. Bu hedef için çalışmaya devam ederken, gelişmeleri de düzenli olarak tüm paydaşlarımıza sunacağız.” dedi

ÜNLÜ & Co Hakkında

1996 yılında kurulan ÜNLÜ & Co Grubu, 1998’den bugüne gerçekleştirdiği 110 başarılı işlem ile Türkiye’nin lider birleşme ve satın alma danışmanı oldu. Şirket ayrıca, 2010’dan bugüne gerçekleşen toplam işlem adedi, toplam sınır ötesi işlem adedi, toplam özel fon işlem adedi sıralamalarında da lider konumda. (Kaynak: Mergermarket)

ÜNLÜ & Co Grubu, 2010-2020 yılı arasındaki halka arzlar, ikincil halka arzlar ve hızlandırılmış talep toplama (accelerated book building) işlemlerini içeren sermaye piyasası işlemlerinde, özelleştirmeler hariç yüzde 22 pazar payı, 32 işlem ve 3 milyar dolarlık işlem tutarı ile tüm finans kurumları içinde ikinci sırada yer alıyor. (Kaynak: Bloomberg)

ÜNLÜ & Co Grubu, 2013 yılından bu yana toplam 24 adet borçlanma aracı ihracı ile toplamda 2 milyar TL’nin üzerinde bir hacim oluşturdu. (Kaynak: Borsa İstanbul)

Türkiye’nin lider tahsili gecikmiş alacak yönetimi şirketlerinden biri İstanbul Varlık, toplam 314 milyon TL’lik yatırım ile 3,7 milyar TL anapara büyüklüğünde portföye sahip.

ÜNLÜ & Co ayrıca çatısı altında faaliyet gösteren DAHA Yatırım Danışmanlığı ile nitelikli bireysel ve kurumsal müşterilere kişiye özel yatırım danışmanlığı hizmeti sunuyor. DAHA faaliyetleri kapsamında yönetilen varlıkların tutarı Mayıs 2021 itibarıyla 4,4 milyar TL seviyesinde. Varlık Yönetim hizmetlerinde ise, 280’den fazla çalışanıyla Fon ve Portföy Yönetimi, ÜNLÜ Alternatif Yatırımlar ve Tahsili Gecikmiş Alacak Yönetimi alanlarında faaliyet gösteriyor. Varlık Yönetimi grubu altında yönetilen varlık tutarı ise yaklaşık 4,7 milyar TL’ye ulaştı.

Merkezi İstanbul’da olan ve 500’e yakın çalışanıyla faaliyet gösteren ÜNLÜ & Co Grubu’nun ayrıca İstanbul- Bağdat Caddesi, Ankara ve İzmir’de şubeleri, New York ve Londra’da ise iştirakleri bulunuyor.

