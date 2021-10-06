ÜNLÜ & Co | Enerji krizinin kısa vadede çözümü yok

Bahar ve yaz döneminde eksik kalan enerji ihtiyacı doğal gaz kaynakları ile tamamlandı. Normalleşme ile artan tüketicinin enerji talebine ek olarak üretim içinde artan doğal gaz talebi, kışa yetecek kadar doğal gaz stoku bırakmadı. Üretim için alternatif yakıt talebi önce petrolü ardından kömür ve odun fiyatlarını hızlı bir şekilde artırdı. Kış yaklaşırken ısınma için gerekli olacak enerji talebi ise vadeli kontratlarda rekorlar kırılmasına neden oluyor. Avrupa ve İngiltere'de aylık vadeli doğal gaz fiyatları dün 115,00 EUR/MWh üzerine çıkarak yeni bir rekor kırdı. Enerji fiyatlarında yaşanan artış enflasyon üzerinde etkisini göstermeye başladı, artan enflasyonist endişeler ise gelişmiş ülkelerin uzun vadeli tahvilleri üzerinde etkisini yükseliş olarak gösteriyor. Enerji fiyatlarında kırılan rekorların diğer bir boyutu ise üretimi de olumsuz yönde etkilemeye başlamış olmasıdır. Hindistan’da kömür stokunun azalması ve Çin’de kömür fiyatlarının artması nedeniyle bazı fabrikalarda üretimin kısılabileceği ya da fabrikaların kapanabileceği belirtiliyor. Yüksek enerji fiyatlarının gün sonunda ekonomik karşılığı stagflasyon, piyasalarda karşılığı ise yeni dönem endişeler oluyor.

Dolar/TL’de bekleyiş sürüyor. Dolar endeksi, tarım dışı istihdam verileri ve ABD’nin temerrüde düşme riski nedeniyle son günlerde zayıfladı. TL’ye yönelik beklentiler ise Eylül ayı TÜFE verileri sonrasında karıştı. TCMB faiz indirimi beklentisi daha ortak bir kanı iken, Ekim ayını pas geçebileceği beklentileri de oluştu. Yarın saat 10:00 TCMB Yatırımcı Toplantısı ile bu belirsizliklerin azalmasını bekleyebiliriz. Dolar/TL’nin yarınki toplantıya kadar 8,8378-8,8825 aralığında hareket etmesini bekliyoruz.

. Avrupa ve ABD borsaları dün, önceki günkü sert düşüşün güçlü tepkisini yaşarken, BIST100 yatay bir seyir izledi. Net enerji ithalatçısı bir ülke oluşumuz Borsa İstanbul’da alımları sınırladı. 1400-1407 dirençleri güçlendi, buna karşılık 1380 seviyesi dolar bazında 2021 yılında yatay ana desteğimiz olarak önemini koruyor.

Ekim vadeli BIST30 kontratı. Dün 1484 desteğine doğru geri çekilme sonrasında seans içi ortalamalara doğru yükselişler satışla karşılandı. Bugün seans içi ortalamalar 1500 ve 1508’den gerileyerek direnç görevini sürdürecektir. Ortalamalardan gelecek baskının ise 1484 desteği üzerinde karşılanmasını bekliyoruz. 1484-1508 aralığında dengelenme çabası bugün de devam edebilir.

Ekim vadeli Dolar/TL. Dün 9.00 direnci zorlandı ama geçilemedi. Böylelikle bu direncin altında üçüncü kez kapanış gerçekleşti. 27 Ekim vade sonu yaklaştıkça spot dolar kuruna yakınlaşma devam edecektir. Spot kurda yaşanan sıkışma yukarı yönde kırılırsa, 9.00-9.05 dirençleri test edilebilir. Spot kur yatay kalmaya devam ederse 9.00 desteğinin altında kapanışlar 8.87’ye doğru bir geri çekilme başlatacaktır.