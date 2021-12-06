ÜNLÜ & Co Günlük Bülten - 06.12.2021



MEVCUT GÜNDEMLER İLE YENİ HAFTA ABD’de Kasım ayı tarım dışı istihdam rakamları 550 bin artış beklentisine karşılık 210 bin olarak gerçekleşti, %4.5 işsizlik oranı beklenirken %4.2’ye geriledi. Pandemi öncesinde %4.4 olan işsizlik oranının Kasım itibariyle %4.2’ye gerilemiş olması nedeniyle faiz artırım beklentilerinde önemli bir değişiklik olmadı. Faiz beklentilerine yönelik önemli bir değişim olmaması, FED’in daha erken teşvikleri azaltması beklentilerine ek olarak Omicron varyantına ilişkin endişeler, haftanın son gününde ABD piyasalarına satış olarak yansıdı. Yeni haftada Cuma günü ABD TÜFE verileri öncesinde önemli bir veri akışı yaşanmayacak. IMF Cuma günkü küresel büyüme tahminlerini yeni varyant endişeleri ile düşürmüştü, ABD’de Omicron virüsü 12 eyalette görüldü, dolayısıyla Omicron ile ilgili belirsizliklerin yeni haftada ön planda olmasını bekliyoruz. Haftanın diğer önemli gelişmesi ABD’de Kasım ayı TÜFE verileri olacaktır. Ekim ayında %6.2 olan enflasyon verilerinin %6.7’ye yükselmesi bekleniyor. Dünyada bu haftada yeni varyanta ilişkin belirsizlikler ve FED’in 15 Aralık’taki toplantısında daha hızlı varlık alımı azaltımına yönelik fiyatlamalar ön plana çıkabilir. Yurt içinde beklentilerden oldukça yüksek çıkan TÜFE verisine karşılık 16 Aralık’ta faiz indirimlerinin devam etmesini bekliyoruz.

Dolar/TL’de 13,50 üzerinde müdahale geliyor. TCMB, kur 13.50’yi geçtiğinde sözlü müdahale yapmış, üzerinden bir hafta geçtikten sonra 13.50 üzerinden doğrudan satış yoluyla kura müdahale edilmişti. Cuma günü beklentilerin oldukça üzerinde gelen enflasyon verisi sonrasında dolar hafta içi en yükseği görmesi sonrasında TCMB yine müdahale etti. TCMB’nin müdahaleleri volatiliteden çok seviye odaklı olduğu görülüyor. Destek seviyelerimiz 13.50 ve 13.30, direnç seviyelerimiz 13.75 ve 14.00 seviyeleridir.

, yatay kapanışlar. BIST100 geçen haftanın son 4 gününde gaple yükselerek açıldı, tüm günü açılıştaki yükselişi koruyarak yatay seyir ile kapattı. BIST100 geçen haftayı %7.54 gibi oldukça güçlü bir getiri ile tamamladı. Zayıflıklar görülüyor ama kar realizasyonuna dönüşmüyor. 1914 direnci bugünde etkili olduğu taktirde 1880’ne bir düzeltme görebiliriz. Destek seviyelerimiz 1892 ve 1880, direnç seviyelerimiz 1914 ve 1936 seviyeleridir.

Aralık vadeli BIST30 kontratı. 2030’un yatay desteği ile 2120’ye yükselen kanal direnci arasında kısa vadeli güçlenme devam ediyor. Yardımcı indikatörlerde negatif uyuşmazlık son buluyor, kırmızı ortalama 2030’a yükselerek yatay desteği güçlendiriyor. Mavi ortalama ile yükselen ana kanal desteği 2000’de önemli bir destek iken, 2030 geri çekilmelerde destek olmayı sürdürecek. 2120 ise yükselen kanal direnci olarak ilk hedef noktasıdır.

Aralık vadeli Dolar/TL. Cuma gün, 13.73 ile önemli bir sıkışma yaşanıyor, sıkışma yukarı yönde kırılırsa 13.88-14.00-14.10 sıralı dirençlerine yükseliş yaşanır demiştik. En yüksek 14.07 gördükten sonra 14.00’ün altında kapanış gerçekleşti. Seans içi zayıflık güç toplamayı gerektirebilir. Güç toplama 13.72-14.00 aralığında gerçekleşebilir.