ÜNLÜ & Co Günlük Bülten | 2022 sürprizlere açık

Dünya borsaları yeni yıla oldukça coşkulu bir başlangıç yaptı ama haftayı endişeli bir şekilde tamamladı. FED’in Aralık ayı toplantı tutanakları sonrasında S&P 500 %1.8 haftalık düşüşle 2016’dan bu yana en kötü yeni yıla başlangıcını gerçekleştirdi. Nasdaq %4.5 haftalık düşüşü, 11 ayın en kötü haftalık performansı oldu. Yeni yılın ilk haftasında Fed ekonominin tam istihdam ulaşılması nedeniyle daha sıkı bir para politikasına geçeceği görüldü, ADP özel sektör istihdamı beklentilerin iki katı arttı ama Cuma günü tarım dışı istihdam beklenenin yarısında kaldı. ABD’de Kasım ve Aralık ayı istihdamı son derece düşük kaldığı gibi görülse de aslında tam istihdama ulaşıldığını ve doğal istihdam düzeyinin bulunduğu anlaşılıyor.

Haftalık saatlik ücretlerde artışın yıllık bazda %4.2 yerine %4.7 gerçekleşmesi, ABD’de yüksek enflasyonun FED’in tahmininden daha uzun süreli olacağında işaret ediyor. Cuma günü diğer bir ekonomik sürpriz Euro bölgesinde Aralık ayı enflasyon verilerinde yaşandı. Kasım ayına göre enflasyonun %4.9’dan %4.7’ye gerilemesi beklenirken %5’e yükseldi. 2022’nin sürprizlere gebe olacağı yılın ilk haftasından görüldü. Yeni yılda güçlü bir büyüme ve enflasyon bizleri beklerken, merkez bankaları ekonomiyi destekleyici görevlerini bırakıp asli görevlerine geri dönecekler.

Dolar/TL’de sıkışma artıyor. Yılın ilk haftasını kur 12.76-13.94 aralığında geçirdi. ABD tarım dışı istihdam verileri öncesinde 13.94 direnci test edildi ve 13.804 seviyesinden haftayı kapattı. Bu hafta kuru etkileyecek yurt içi gelişme bulunmazken, yurt dışında ABD’de açıklanacak TÜFE verisi ile FED üyelerinin açıklamaları kur üzerinde etkili olabilir. 14 ana direnci yılın ilk haftasında zorlandı, bu ana dirençten gelen satışlar sınırlı oldu. Yeni haftada 14 ana direnç iken olası 13’e geri çekilmeler alım fırsatı olacaktır.

BIST100 yeni yılın en fazla yükseleni oldu. BIST100 Aralık ayında yaşadığı kayıpları yeni yıl ile birlikte kapatıyor. BIST100 dünya borsalarında önemli endekslerinin kayıpla kapattığı haftayı %9.46 artışla tamamladı. En fazla yükselen ikinci dünya borsasında yükseliş ise %4.80’de kaldı. Yurt içi dinamiklerin, uluslararası endişeleri geride bıraktığı bir hafta oldu. Dolar bazında bakıldığında ise 140$ seviyesinden 147$ seviyesine yükseldik. Yükselişin ne kadar sürdürebilir olacağını 150$ direncinde göreceğiz. Haftalık 1987 ana desteğimiz iken, tepkinin devamında test edebileceğimiz direnç seviyelerimiz 2068 ve 2158’dir.

Şubat vadeli BIST30 kontratı. 2224-2489 yükselen trendi içerisinde tepki hareketi güçlenmektedir. Son iki işlem gününde 2295 yatay desteğinde tutunduktan sonra Cuma günü yükseliş güç kazanmıştır. 2354’e yükselen gün içi desteğinin üzerinde, 2410 ve 2455 dirençlerine doğru tepki yükselişinin devam etmesini bekliyoruz. Destek seviyelerimiz 2354 ve 2309, direnç seviyelerimiz 2410 ve 2455’tir.

Şubat vadeli Dolar/TL. Yatay trend içerisinde, ortalamalarının üzerinde kademeli güçlenme devam ediyor. Geçen hafta 13.71 olan destek, ortalamalar ile birlikte 14 seviyesine yükseldi. Yardımcı göstergelerin pozitif bölgede olması ile birlikte 14.88 direnç seviyesinin zorlanmasını bekliyoruz. Destek seviyelerimiz 14.00 ve 13.71, direnç seviyelerimiz 14.85 ve 15.98’dir.