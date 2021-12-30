ÜNLÜ & Co Günlük Bülten | 2022 TCMB Para ve Kur Politikası



TCMB, temel amacının fiyat istikrarı olduğu ve fiyat istikrarı sağlamak için temel politika aracı olarak bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı kullanılacağı raporda yer aldı. Zorunlu karşılık politikaları, fiyat istikrarını sağlamak amacıyla destekleyici bir araç kullanılmaya devam edilecek. 2022 ile birlikte Rezerv Opsiyon Mekanizması tamamen sonlandırılacak onun yerine yabancı para yükümlülüklerin maliyetini artıracak ve Türk lirası mevduat gelişimini destekleyecek mekanizmalar devreye alınacak. Dalgalı döviz kuru rejiminin devamı ve döviz kurlarının serbest piyasa koşullarında oluşacağı raporda yerini aldı. TCMB’nin 2022’de de döviz rezervinin güçlendirilmesi amaçlanırken, piyasada uygun koşullar olması durumunda rezervler artırılacaktır. TCMB likidite yönetiminde APİ teminat yapısında Tl cinsi varlıkların payını artırırken, swap miktarlarını kademeli şekilde azaltacak, DİBS teminat kullanımını artırıcı adımlar atılacak. TCMB şirketlere kur riskini yönetebilmeleri adına TL uzlaşmalı vadeli döviz satışı yapabilecek, kamu iktisadi kuruluşlara doğrudan döviz satabilecektir.

Para ve kur politikasının özeti, faiz dışı araçlar ağırlıklı kullanıp Türk lirasını özendirmek ve enflasyonu kontrol etmek olduğunu söyleyebiliriz.

14.00’e yönelimi devam edebilir. TCMB 2022 yılında da faizi düşük tutup faiz dışı araçlar ile kur ve enflasyonu kontrol etmeye çalışacak. Geçmiş dönemlerde faiz dışı politikaların kur ve enflasyon üzerinde çok etkili olduğunu söyleyemeyiz. Kur talebinin göreceli olarak zayıf olduğu yılın son haftasında 12.45 direncinin kırılması, ekonomik tedbirlerin etkisinin azaldığını göstermektedir. 12.45 desteği üzerinde güçlenme 14.00’e yönelimi beraberinde getirebilir.

BIST100 yeniden doların peşinde. Doların dün %7 yükselmesi, BIST100’de zayıflığı giderdi. Döviz geliri ve net döviz pozisyonu olan şirketler, kurda yaşanan yükselişle birlikte yükseldi ve BIST100 yeniden 1900’e taşıdı. Kurun yükselmesi ile dolar bazında 170$ seviyesinden 150$ seviyesine gerilerken yabancıların yeniden alış tarafında olduklarını gördük. Kurun yükselmesi ve yabancının yeniden alış tarafına geçmesinin olumlu etkisi bugünde devam edebilir. Destek seviyelerimiz 1890 ve 1834, direnç seviyelerimiz 1915 ve 1944’dür.

Aralık vadeli BIST30 kontratı. Aralık vadeli kontratlar için bu hafta vade sonudur. 2070 direncinin kırılmasına rağmen yeni alıcıların gelmemiş olmaması Salı günü 2000’ne doğru düşüşe neden olmuştu. Dün kurda yaşanan yükselişin kontrata yeni alıcılar getirmesi ile bir önceki günkü kayıplar telafi edildi ve yeniden 2070’in üzerine çıkıldı. Dünkü yükseliş sonrasında bugünde 2050-2070 bandı üzerinde güçlenme bekliyoruz. Destek seviyelerimiz 2070 ve 2050, direnç seviyelerimiz 2200 ve 2265’tir.

Aralık vadeli Dolar/TL. Aralık vadeli kontratlar için bu hafta vade sonudur. 11.64 üzerinde kapanışlar tepki alımlarını güçlendirdi ve dün direnç noktamız olan 13.00’e doğru yönelim devam etti. Cuma günü vade kapanışı olması nedeniyle bu vadede 13 direncinin kırılma ihtimalini düşük görüyoruz.