ÜNLÜ & Co Günlük Bülten | ABD'de TÜFE piyasaları üzmedi



ABD’DE TÜFE PİYASALARI ÜZMEDİ

Cuma günü açıklanan ABD Kasım ayı enflasyonu yüzde 6.8 ile beklentiler ile uyumlu gerçekleşti, böylelikle ABD’de enflasyon Haziran 1982’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Enflasyonun beklentilere paralel gelmesi ile birlikte S&P endeksi Cuma günü bu yıl içerisinde 67. kez rekorunu kırdı. Risk alma iştahının artması ile altın yükseldi, ABD tahvil faizleri ile dolar endeksi geriledi. MSCI dünya endeksi geçen hafta yüzde 3.05 artışla Şubat ayı başından bu yana en büyük haftalık artışını gösterdi. Petrol fiyatları Omicron endişelerinin azalması ile birlikte Ağustos ayından bu yana en büyük haftalık yükselişini gerçekleştirdi. Dünya borsaları, Omicron kaynaklı kayıpları kolaylıkla geri aldıktan sonra FED’in teşvikleri daha hızlı geri çekmesi karşısında gücünü koruduğunu görüyoruz. Bu haftaki yoğun ekonomik takvimin sonrasında piyasaların yıl sonunda Noel baba rallisi beklentilerinin artmasını bekliyoruz. Dünyada diğer taraftan jeopolitik risklerin arttığını görüyoruz. ABD Başkanı Biden, Rusya’nın olası Ukrayna’ya askeri müdahalesi durumunda Almanya ile işbirliği yapacaklarını açıkladı. ABD ve Almanya Hazine Bakanları Rusya ekonomisi üzerinde “ciddi sonuçlar” yaratabilecek olası işbirlikleri konuşulduğu bildirildi. Dün ise G-7 Dışişleri Bakanları Ukrayna’ya yönelik yeni bir askeri müdahalenin önemli bedelleri olacağı konusunda Rusya’yı uyardı. Yıl sonu resmi tatiller nedeniyle bu hafta 22 merkez bankasının toplantısının bulunduğu ve uluslararası siyasetin öne çıkabileceği bir hafta geçireceğiz.

. TCMB kur 14 seviyesine yaklaştıkça sınırlı düzeyde doğrudan satış gerçekleştiriyor. TCMB’nin daha önceki müdahale ettiği seviyelerde bu noktalar olduğu için TCMB 14 üzerinde oluşan fiyatlamayı sağlıksız buluyor diyebiliriz. 13.674 ile 14.074 arasında bir dalgalanma bekliyoruz..

BIST100 150 $ direncine takıldı. Perşembe ve Cuma günü 150$ seviyesine yönelimde satışlar arttı. Cuma günü bankacılık sektörü yüzde 1.68 düştü ama diğer sektörlerde yaşanan yükseliş ile gün sonu artı kapandı. Bu hafta içerisinde güçlenme sonrasında yeniden 150 $ direnci test edilebilir. Destek seviyelerimiz 2006 ve 1986, direnç seviyelerimiz 2050 ve 2094 seviyeleridir.

Aralık vadeli BIST30 kontratı. Cuma günü yükselen kanal direncinden bir düzeltme gerçekleşti. Düzeltme yüzde 23.6 fibonacci seviyesi ile kırmızı ortalamaya yakın noktada son buldu ve gün sonu yükselişle bitti. Cuma günkü düzeltme sonrasında bugün dirençlere yönelimde yeniden satışlar görebiliriz. 2277 direncinden gelecek satışlar 2188 ve 2140 desteklerine geri çekilmeye neden olabilir. Destek seviyelerimiz 2224 ve 2188, direnç seviyelerimiz 2267 ve 2277 seviyeleridir.

Aralık vadeli Dolar/TL. TCMB’nin müdahaleleri trendin yönünü değiştirmedi. Seans içi ortalamalar 14.06 ve 13.91’den yükseliyor. Ortalamaların üzerinde yaşanan yükselişle kontratın 14.15’e doğru yönelmesini bekliyoruz.