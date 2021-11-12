ÜNLÜ & Co Günlük Bülten | Borsa İstanbul'a yabancı ilgisi

DIBS (Devlet iç borçlanma senedi) net alımı 37.66 milyon dolar oldu. 5 Kasım haftasında 274.39 milyon $ net hisse alımı ile 8 Ocak haftasından bu yana hisse senedi piyasasına en yüksek giriş yaşandı. Ağustos ayının başından itibaren bakıldığında yabancıların toplam alımları 806 milyon $ olurken, 14 haftalık periyotta sadece 4 hafta eksi kapattı. Yabancı takas oranı 28 Ekim’de %41.08’den dün itibariyle %42.50’ye yükselmesi içerisinde bulunduğumuz haftada yabancı alımların devam ettiğini gösteriyor. 23 Eylül’de TCMB’nin faiz indiriminden geçen haftanın sonuna kadar olan periyotta yabancılar DIBS’te 906 milyon $ satıcı oldu. Geçen hafta yabancıların DIBS çıkışı 37.6 milyon $ net alışa dönüştü. 23 Eylül’den itibaren yabancıların hisse senedi işlemlerine bakıldığında geçen hafta gelen alımlar ile 156 milyon $ artıya geçtiğini görüyoruz. Faiz indirimleri yabancıları DIBS’ten kaçırırken, hisse senedi pozisyonlarını nette etkilemediği görülüyor.

Dolar/TL 10 TL’yi geçebilir. ABD’de TÜFE verisi sonrasında dolar tüm para birimlerine karşı değer kazanırken dolar endeksi 95 seviyesinin üzerine çıktı. Yurt dışında doların güçlenmesi ve gelecek hafta TCMB’nin faiz indirimi beklentileri ile birlikte 10 TL seviyesinin aşılmasını bekleyebiliriz. 9.88-9.96 destek bölgesi olup, 10.22 direnç seviyesine yönelim bekliyoruz.

Salı ve Çarşamba günü geçilemeyen 1630 direnci dün gün içerisinde geçildi ama bankalara gelen satışlar ile zor bir artı kapanış oldu. Piyasa para girişine çok odaklı bir şekilde hareket etmeye devam ediyor. Alışların zayıfladığı noktada gelen satışları, geçilemeyen dirençler sonrasında gelen alışları görüyoruz. Bugün 1622 desteğini takip edeceğiz, 1622’nin kırılması durumunda 1600’e kadar dünkü zayıflığın etkisi ile geri çekilme görebiliriz. Direnç seviyemiz 1630 ve 1643 seviyesidir.

Aralık vadeli BIST30 kontratı. 1772-1833 aralığında yükselen trend içerisinde yatay bir seyir izliyoruz. Seans içi göstergeler aşırı alım bölgesinden çıktı, trend göstergesi yükselen trend içerisinde realizasyonun yaşandığını gösteriyor. Kırmızı ortalama 1774’e yükselerek ana destek seviyesini güçlendiriyor. Bugün için beklentimiz 1774-1814 bandında destek bölgesinin test edilmesi yönündedir.

Aralık vadeli Dolar/TL. Dün 10.14’de bulunan zirve seviyesi kırıldı, gün içi en yüksek 10.19 seviyesi test edildikten sonra kapanış 10.10’dan gerçekleşti. 10.09’da bulunan ortalamanın desteği ile 10.14 direncinin destek haline gelmesini bekliyoruz.