Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

ÜNLÜ & Co Günlük Bülten | Borsa İstanbul'a yabancı ilgisi

TCMB, 5 Kasım haftasına ait haftalık menkul kıymet istatistiklerini açıkladı. Piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında hisse senedi net alımı 274.39 milyon dolar,

12 Kasım 2021 Cuma 10:12
ÜNLÜ & Co Günlük Bülten | Borsa İstanbul'a yabancı ilgisi

ÜNLÜ & Co Günlük Bülten | Borsa İstanbul'a yabancı ilgisi

DIBS (Devlet iç borçlanma senedi) net alımı 37.66 milyon dolar oldu. 5 Kasım haftasında 274.39 milyon $ net hisse alımı ile 8 Ocak haftasından bu yana hisse senedi piyasasına en yüksek giriş yaşandı. Ağustos ayının başından itibaren bakıldığında yabancıların toplam alımları 806 milyon $ olurken, 14 haftalık periyotta sadece 4 hafta eksi kapattı. Yabancı takas oranı 28 Ekim’de %41.08’den dün itibariyle %42.50’ye yükselmesi içerisinde bulunduğumuz haftada yabancı alımların devam ettiğini gösteriyor. 23 Eylül’de TCMB’nin faiz indiriminden geçen haftanın sonuna kadar olan periyotta yabancılar DIBS’te 906 milyon $ satıcı oldu. Geçen hafta yabancıların DIBS çıkışı 37.6 milyon $ net alışa dönüştü. 23 Eylül’den itibaren yabancıların hisse senedi işlemlerine bakıldığında geçen hafta gelen alımlar ile 156 milyon $ artıya geçtiğini görüyoruz. Faiz indirimleri yabancıları DIBS’ten kaçırırken, hisse senedi pozisyonlarını nette etkilemediği görülüyor.

Dolar/TL 10 TL’yi  geçebilir. ABD’de TÜFE verisi sonrasında dolar tüm para birimlerine karşı değer kazanırken dolar endeksi 95 seviyesinin üzerine çıktı. Yurt dışında doların güçlenmesi ve gelecek hafta TCMB’nin faiz indirimi beklentileri ile birlikte 10 TL seviyesinin aşılmasını bekleyebiliriz. 9.88-9.96 destek bölgesi olup, 10.22 direnç seviyesine yönelim bekliyoruz. 

BIST100’de yükseliş hisse bazlıya dönüyor. Salı ve Çarşamba günü geçilemeyen 1630 direnci dün gün içerisinde geçildi ama bankalara gelen satışlar ile zor bir artı kapanış oldu. Piyasa para girişine çok odaklı bir şekilde hareket etmeye devam ediyor. Alışların zayıfladığı noktada gelen satışları, geçilemeyen dirençler sonrasında gelen alışları görüyoruz. Bugün 1622 desteğini takip edeceğiz, 1622’nin kırılması durumunda 1600’e kadar dünkü zayıflığın etkisi ile geri çekilme görebiliriz. Direnç seviyemiz 1630 ve 1643 seviyesidir. 

Aralık vadeli BIST30 kontratı. 1772-1833 aralığında yükselen trend içerisinde yatay bir seyir izliyoruz. Seans içi göstergeler aşırı alım bölgesinden çıktı, trend göstergesi yükselen trend içerisinde realizasyonun yaşandığını gösteriyor. Kırmızı ortalama 1774’e yükselerek ana destek seviyesini güçlendiriyor. Bugün için beklentimiz 1774-1814 bandında destek bölgesinin test edilmesi yönündedir.

Aralık vadeli Dolar/TL. Dün 10.14’de bulunan zirve seviyesi kırıldı, gün içi en yüksek 10.19 seviyesi test edildikten sonra kapanış 10.10’dan gerçekleşti. 10.09’da bulunan ortalamanın desteği ile 10.14 direncinin destek haline gelmesini bekliyoruz.

Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İETT 100 Metrobüs aracı ile elektrikli otobüs alacak
İETT 100 Metrobüs aracı ile elektrikli otobüs alacak
 E-ticaret Pazarlaması İçin 6 Önemli Tavsiye 
 E-ticaret Pazarlaması İçin 6 Önemli Tavsiye 
ÜNLÜ & Co Günlük Bülten | Enflasyon geçici durmuyor
ÜNLÜ & Co Günlük Bülten | Enflasyon geçici durmuyor
İBB, Ruhsatlı yapıların dönüşümünü kolaylaştırıyor
İBB, Ruhsatlı yapıların dönüşümünü kolaylaştırıyor
Asgari ücret 100 dolar eridi | AB ülkelerinde ne kadar?
Asgari ücret 100 dolar eridi | AB ülkelerinde ne kadar?
Osman Şenay | Bordro Outsource Hizmeti Hata Riskini Ortadan Kaldırıyor
Osman Şenay | Bordro Outsource Hizmeti Hata Riskini Ortadan Kaldırıyor
Vergi ve kesintilerle enflasyonla mücadele
Vergi ve kesintilerle enflasyonla mücadele
 ÜNLÜ & Co Günlük Bülten | Merkez Bankası Başkanları bir arada
 ÜNLÜ & Co Günlük Bülten | Merkez Bankası Başkanları bir arada
Kıl Aba Sibirya Soğuklarına kalkan oluyor
Kıl Aba Sibirya Soğuklarına kalkan oluyor
Palandöken | Esnafa geriye dönük borçlanma hakkı verilsin
Palandöken | Esnafa geriye dönük borçlanma hakkı verilsin

Galeriler Videolar Yazarlar Firmalar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim