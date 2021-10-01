ÜNLÜ & Co Günlük Bülten | Ekim Ayı Teselli Ayı Olabilir mi?





En fazla değer kaybeden endeksler sırasıyla; Metal Ana - yüzde 11.70, Banka - yüzde 8.03, Ticaret -%7.75 oldu. En fazla değer kazanan endeksler ise; Ulaştırma %9.27, Bilişim %5.40, Petro Kimya %2.93 oldu. Global büyümeye yönelik endişeler ve enerji maliyetlerinde yaşanan artışlar, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de metal ana endeksini düşürdü. Dünyada artan enerji maliyetleri petrokimya sektörünü olumlu etkilerken, global seyahat yasaklarının hafifletilmesi ulaştırma sektörünü olumlu etkiledi. Yükselen sektörlerin hepsinde yurt dışı gelişmeler etkiliyken, düşen sektörlerden sadece ana metal sektörü yurt dışı kaynaklıdır. Bankacılık sektöründe yaşanan kayıplarda; TCMB’nin sürpriz faiz indirimi, para piyasalarında artan volatilite ve risk primleri etkili olmuştur. Ticaret sektöründe yaşanan kayıplarda, zincir marketlerde fahiş fiyat kontrolleri ile ceza endişeleri etkili olmuştur. Borsa İstanbul, Ağustos ayında şirketlerin 2. çeyrek finansal sonuçları ile kazandığını, Eylül ayında yükselen yurt içi riskler ile geri vermiştir. Ekim ayında yine yurt içi dinamiklerin etkili olmasını bekleyebiliriz. Eylül ayı enflasyonu ile birlikte yıllık TÜFE’nin %19.7’ye yükselmesi bekleniyor. Bu enflasyon beklentisinde, TCMB’nin Ekim ayında da faiz indirmesi durumunda 270 baz puanlık negatif bir reel faiz oluşabilir. Ekim’in son haftası ile birlikte açıklanmaya başlanacak 3. çeyrek finansallar ise Ekim ayının fırsatı olabilir. Ekim, güçlü bir tepki ayından çok Eylül ayının tesellisi olmaya adaydır.

TL, 4 hafta sonra döviz sepeti karşısında değer kazanarak haftayı kapatıyor. Dolar/TL Eylül ayında %7.2 yükseldi. TL’de aşırı değer kayıpları bu hafta ki kayıpları sınırladı. Yükselişin ivme kaybetmesi ile 8.80-8.89 bandı yeniden efektif hale gelebilir.

Dün düşen trend içerisinden çıktığımızı, 1394 direncinin de kırılması durumunda Eylül ayında yaşanan kayıpların telafisi sürecine girebileceğimizi belirtmiştik. Yükseliş genele yayılırken, işlem hacmiyle desteklendi. Üst üste iki günlük artı kapanış, kısa vadeli yükselişin devam edebileceğini işaret ediyor. Bugün, dünkü alımların devamı ile 1418, gelecek hafta içerisinde ise yükseliş 1430 direncine doğru devam edebilir. 1430 direnci, tepkinin sınırlı bir düzeltmeden ileriye gidip gidemeyeceğini gösteren ana direnç olacaktır.

Ekim vadeli BIST30 kontratı. Seans içi grafiklerde oluşan yükselen üçgen formasyonu, 1508 direnci kırılarak onaylandı. Formasyonun onaylanması ile birlikte düşen trendin de kırılması, kısa vadeli tepki sürecinin devamını sağlayabilir. 1508 ve 1510 destek seviyelerimizin korunmasını, tepki hareketinin ise 1535 ve 1540 dirençlerine doğru devam etmesini bekliyoruz.

Ekim vadeli Dolar/TL. 9.00-9.05 aralığında yaşanan sıkışma sert bir kırılmaya neden olacak. Ağustos ayındaki 9.05 zirvesinden bugüne çanak formasyonu oluştu. Bu çanak formasyonu 9.05’in kırılması ile sonuçlanırsa, 8.50-9.05 aralığındaki fark kadar ilerleyen dönemde yükseliş potansiyeli oluşabilir. 9.00 desteği kırılırsa bu kez yükselişin realizasyonu başlayabilir ve 8.87 seviyesini test edebiliriz.