ÜNLÜ & Co Günlük Bülten | Enflasyon geçici durmuyor



ABD Ekim ayı TÜFE verisi; manşette, çekirdekte ve tüm alt kalemlerde beklentileri aştı. TÜFE’de aylık yüzde 0.6 ve yıllık yüzde 6 artması beklenirken, sırasıyla yüzde 0.9 ve yüzde 6.2 artış gösterdi. Yıllık TÜFE 30 yılın en yüksek seviyesine ulaşması beklenirken 31 yılın en yükseğine ulaştı ve rekor beklentilerini dahi aşmış oldu. Benzin ve gıda fiyatlarındaki artışlar enflasyonun rekor kırmasına neden olurken, diğer enflasyonun alt kalemlerinde de yükseliş yaşandı. TÜFE verisi sonrasında 2 yıllık ABD tahvil faizi yüzde 20, 5 yıllık ABD tahvil faizleri yüzde 12 arttı ve tahvil verim eğrisi yeniden yatık bir hal aldı. Enflasyonun yüksek kalmaya devam etmesi, 2022’in ilk çeyreğinde tepe yapmasına yönelik beklentileri güçlendirdi. FED faiz fonları yeniden Temmuz 2022’de faiz artırımını fiyatlamaya başladı. Büyüme ve iç tüketim konusunda endişeler ortaya çıktı. TÜFE’de yaşanan artışın, ücret artışlarının ve tüketim harcamalarının üzerinde olması nedeniyle büyümeyi frenleyici bir etki gösterebilir. FED Başkanı Powell enflasyon ve faiz yönlendirmeleri ile piyasaların endişelerini azaltmıştı. Fakat ABD TÜFE verisi bu endişeleri yeniden canlandırdı. Dün 3. çeyrek kar sezonunun sona ermesi ile birlikte piyasaların ekonomiye daha fazla odaklanacağını belirmiştik, makroekonomik endişeler kar realizasyonunun nedeni olarak karşımıza çıktı.

Hem Dolar/TL, hem dolar endeksi rekorunu egale etti. ABD’de TÜFE verisi sonrasında dolar endeksi 2021 rekorunu kırarken, Dolar/TL 9.87 ile rekor kırdı. Risk alma iştahının azalması, dünyada dolara yönelik talebin artması, TL’de yüksek negatif reel faiz kurun kırılganlığını artıracaktır. 9.75-9.85 destek bölgesi olup, 9.94 direnç seviyesinin hedeflenmesini bekleyebiliriz.

, para girişi devam ediyor. Piyasada aşırı alım bölgesinden gelen kar realizasyonları taze para girişi ile karşılanıyor. Dolar/TL ve ABD’de TÜFE verisi ile kırılan rekorlar BIST100’ün rallisini sekteye uğratmadı. Salı günü 1630’dan gelen realizasyonların etkisi ile dün 1600’e geriledikten sonra gelen alımlarla yeniden 1630’a yönelerek kapanış gerçekleşti. Yurt dışı piyasalarda satışların etkisi ile 1600-1630 arasında piyasada soluklanma devam edebilir.

Aralık vadeli BIST30 kontratı. Yükselen kanal içerisinde dengelenme yaşanıyor. 1769’da bulunan düzeltme desteği dünkü güçlü tepki sonrasında bugünde destek seviyesi görevini görebilir. 1808 ve 1817 direnç noktaları, 1769 ve 1756 destek noktaları olarak izlenebilir. 1756 yükselen kanal desteği aynı zamanda trendin stop-loss noktasıdır.

Aralık vadeli Dolar/TL. Yükselen kanal desteği ve ortalamalardan gelen alımlar ile birlikte 10.14’de bulunan zirveye doğru yönelim başladı. Kanal desteğimiz 10’dan yükseliyor, 10.14’de bulunan zirvenin kırılması durumunda ise hedef 10.42’den yükselen kanal direncimiz olacaktır.